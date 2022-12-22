Секретный план Эрдогана

Большинство жителей нашей страны знают о Турции не так много. Для многих Турция — это курорты Антальи, Бодрума или Мармариса, отели all inclusive, теплое море, приветливый персонал. Да еще президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который не сходит с новостных лент как посредник в урегулировании конфликта на Украине в целом и «зерновой сделки» в частности.

В последнее время Эрдоган, понимая, что отношения России с Западом обострились, всячески старается предложить свои усилия как медиатора, и «зерновая сделка» — лишь начало большого плана удачливого политика, который вовремя понял, что пробил его час — час возрождения былой славы и могущества Турции.

Среди многих инициатив Эрдогана — строительство на территории Турции крупного международного газового транспортного узла, который смог бы решить проблемы закупки Евросоюзом российского газа, не нарушая наложенные экономические санкции. Такой вот хитрый маневр – газ вроде бы в основном российский, но не только, поступает из семи проходящих через территорию страны экспортных газопроводов и размещается в двух крупных подземных хранилищах. А далее поступает на два уже имеющихся терминала сжиженного газа, две плавучие установки хранения и регазификации газа, а затем — внимание — загружается в европейские суда-газовозы. И теперь уже никто не определит, российский или азербайджанский, а может, турецкий газ закупает мерзнущая Европа.

Кроме того, Турция вместе с Азербайджаном увеличивает пропускную способность Трансанатолийского газопровода с 16 до 32 миллиардов кубометров в год «с целью обеспечения энергобезопасности Европы», по словам президента Турции.

Но это еще не все. Реджеп Тайип Эрдоган собирается создать международную торговую площадку, которая будет определять цены на газ, заключать контракты на его поставку, ну и брать свою комиссию. Мудрость плана Эрдогана состоит в выборе момента, когда Европа решила переформатировать создававшийся в течение десятилетий рынок поставок газа из России. Теперь Евросоюз вынужден покупать газ у различных поставщиков, например, у Кувейта и других стран Персидского залива, которые, пользуясь сложившейся ситуацией, продают его в Европу по максимальным ценам. Ясно, что в данной ситуации и речи быть не может о справедливом ценообразовании, как на хабе TTF в Голландии.

С другой стороны, от этого выиграет и Россия, которая сейчас продает газ Китаю и Индии со значительными скидками. Китай, кстати, тут же перепродает наш газ европейцам уже по рыночным ценам.

Наконец, если бросить взгляд на карту мира, становиться понятным, что лучшего места для нового мирового газового хаба не найти: Турция расположена на стыке Европы и Азии, точнее, на границе с ЕС, имеет выход к нескольким морям и контролирует важнейшие морские коммуникации — проливы Босфор и Дарданеллы.

Восток — дело тонкое, однако. Как и наши азиатские партнеры – Китай и Индия, Турция уже сейчас требует у нас и скидки на поставляемый газ и рассрочки. Ну что ж, расходы Эрдогану придется нести немалые – для реализации такого плана понадобятся десятки миллиардов долларов инвестиций. Помимо прочего, Турция ускорила работы по началу добычи собственного газа – завершено бурение девяти из десяти скважин на платформах морского базирования в Черном море.

Этот план будет выгоден и нам: появится альтернатива поставок газа в азиатские страны, а также возможность получения более справедливой цены за поставляемый газ. В конечном итоге в выигрыше будут и поставщики, и потребители. У первых появится возможность продавать газ по долгосрочным контрактам и планировать свои денежные потоки, у вторых – возможность покупать топливо по справедливым, рыночным ценам, опять же по долгосрочным контрактам.

Недовольными останутся лишь те, кому такое сотрудничество не по душе. Те, кто хотел бы перенести производства из мерзнущей Европы и тем самым убрать конкурентов. Вспомним, как зарождалась сама идея европейской интеграции – именно с целью противостоять конкуренции США. Вспомним также, кому был выгоден подрыв газопровода «Северный поток – 2». Шведские эксперты уже обнаружили следы взрывчатки на месте аварии, но найдут ли они исполнителей?

Эрдогану нужен мощный рывок, чтобы вывести страну на более высокий уровень социально-экономического и политического развития, международного признания.

Сейчас Турция — страна с развивающейся экономикой, согласно классификации Международного Валютного Фонда, член Всемирной торговой организации, G20 и Организации экономического сотрудничества и развития. На конец 2021 года страна занимала 19-е место в мире по уровню валового внутреннего продукта, а это 817,5 трлн долларов, что в мировом объеме составляет 2,1%. Это не много и не так уж мало. В структуре ВВП страны лидирует производственный сектор – 22,2%, далее следует торговля – 13%. Значительный удельный вес занимает гостиничный бизнес и туризм. Экспорт страны только за прошлый год вырос на треть – Турция смогла быстрее других стран восстановить логистические связи и занять место конкурентов на рынках Европы, США, Великобритании, Израиля и России. Это позволило Турции на 7,5% снизить дефицит торгового баланса.

Однако уровень инфляции в стране превышает 86% и Эрдоган проводит довольно необычную монетарную политику. Большинство развитых стран борются с возросшей за последние годы инфляцией повышением процентных ставок, что логично, так как удорожание кредита и всех видов заимствований помогает центральным банкам сокращать денежную массу. Таким образом, снижаются инфляционные процессы, вызванные, главным образом, возросшей денежной массой, дешевым кредитом и т.д. Эрдоган решил поступить наоборот — снижать процентную ставку, что делает кредит еще дешевле.

Трудно сказать, что лежит в основе такой денежно-кредитной политики: просто популизм и нежелание усложнять положение населения в условиях роста цен или набирающая популярность теория «неофишеризма». В пику известному экономисту Ирвингу Фишеру, обосновавшему современную модель денежно-кредитной политики, в ходе которой центральные банки снижают ставки при росте инфляции, сторонники новой модели все перевернули с ног на голову – действуют с точностью до наоборот. Помимо этого, Эрдоган в конце прошлого года заявил в телеэфире, что, как мусульманин, он будет снижать процентные ставки. Мягкая денежно-кредитная политика, проводимая Эрдоганом, в какой-то мере соответствует канонам шариата, порицающим кредит. Хотя в Турции есть банки и они выдают кредиты, как и все кредитные организации мира, исламский банкинг тем не менее маскирует взимание процента за пользование чужими деньгами участием в прибыли заемщика с последующим выкупом доли кредитора. Такова суть исламского банкинга.

Тем не менее в 2018 году центральный банк Турции под руководством Чекинтая поднял учетную ставку за несколько заседаний с 8 до 24%, что позволило снизить инфляцию, а позже опустил ставку до прежних 8,25%. Однако возглавивший центральный банк в 2020-м Наджи Агбал повысил учетную ставку – ограничения, вызванные пандемией COVID-19, вызвали рост цен. Кстати, то же самое сделали большинство руководителей центральных банков мира и продолжают делать это и сейчас. Весной 2021 года Агбал повысил ставку до критически важных уровней – 19% (традиционно ставка по кредиту около 20% считалась ростовщичеством еще со времен Средневековья, а уж в мусульманских странах – тем более). На следующий день Эрдоган увольняет Агбала с должности и заявляет, что «учетная ставка Центробанка – мать и отец всех бед». Неясно, что лежало в основе действий президента – популизм, отрицание западной модели монетарной политики или что-то иное? В какой-то мере смягчение денежно-кредитной политики и снижение учетной ставки можно оправдать тем, что такие действия приводят к снижению курса национальной валюты и росту национального экспорта, а активный торговый баланс может способствовать укреплению национальной валюты.

Однако пока мы видим другую картину: инфляция бьет все рекорды, а турецкая лира – одна из наиболее обесценившихся валют стран с развивающимися финансовыми рынками. С 2008 года по октябрь 2022-го ее курс упал в 15 раз по отношению к доллару США. А с начала этого года лира потеряла к доллару около 40%, хотя в этом году доллар укрепился ко все валютам, включая евро и британский фунт вследствие роста процентных ставок в США беспрецедентно высокими темпами.

Но тут есть и положительный момент: зарубежные инвесторы ринулись скупать подешевевшие турецкие акции. Так, доходность турецкого фондового рынка с начала года составила 53%, что вывело Турцию на четвертое место по доходности среди стран с развивающимися рынками после Бразилии, Польши и Южной Кореи, хотя предыдущие 15 лет рынок Турции такими успехами не отличался. Однако инвестиции в турецкие акции также отличаются высокими значениями риска – прежде всего, волатильностью цен акций, возможной дальнейшей девальвацией лиры. Помимо акций, девальвация лиры побудила многих инвесторов, среди прочих – также и россиян, скупать подешевевшую недвижимость в курортных местах Турции, но пик снижения уже прошел.

Вспомним, однако, что Турция – страна с великой историей. Основанная Османом Гази в 1299 году, Османская империя занимала в период расцвета земли Анатолии, Северной Африки, Аравии, Балканского полуострова, а также прилегавшие территории в Европе. С конца ХV века вела войны с Россией, угрожая ее южным рубежам, в Крыму установила Крымское ханство, откуда совершала набеги на российские территории. Азовские походы Петра I в итоге привели к тому, что Россия освободила северное побережье Черного моря и Закавказье от господства Турции. Кроме того, румыны, болгары и другие народы Балкан получили независимость, правда, сегодня они об этом не вспоминают.

Именно захват Османской Портой территорий Ближнего Востока привел к тому, что арабские купцы, ранее привозившие караванами из Индии пряности, слоновую кость и золото, больше не могли этого делать ввиду того, что турки обложили их высокой данью. В конечном итоге европейцы стали искать морской путь в Индию, а Христофор Колумб открыл миру Америку (точнее, Вест-Индию). Так или иначе, было положено начало европейской колонизации Азии, Африки и Америки.

Падение Османской империи в начале ХХ века, а затем освобождение от оккупации стран Антанты проложило дорогу реформаторской деятельности Мустафы Кемаля, вошедшего в историю как «Кемаль Ататюрк» («отец турок»). Его основной заслугой, помимо воинских побед, стало преобразование страны в современное, светское государство.

Деятельность Эрдогана как в области международного сотрудничества в урегулировании конфликта на Украине, в области торговли энергоносителями и прочих областях дает основания предполагать, что президент Турции стремится заработать как политический капитал и встать рядом с великим деятелем страны Ататюрком, так и заработать капитал денежный на сделках по поставкам в Европу российского газа и нефти.

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