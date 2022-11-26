Кто вы, мистер Маск?

Среди предпринимателей США, пожалуй, нет человека с такой неоднозначной репутацией, как Илон Маск. На протяжении всей своей яркой, творческой и во многом талантливой жизни он не устает эпатировать публику своими, скажем так, скандальными выступлениями. Твиты Маска обсуждают многие политики и журналисты. Да и покупка Маском самого Twitter сопровождалась обоюдными обвинениями, угрозами судебным разбирательствами и прочей шумихой. Маск обвинял покупаемую компанию в завышении стоимости и накручивании числа аккаунтов за счет фейковых. Но сделка все же завершилась и обошлась предпринимателю в 44 млрд долларов. Как выяснилось, в сделке на стороне Маска участвовала крупнейшая криптобиржа Binance, которая планирует оказать содействие бизнесмену в деле внедрения технологии блокчейна в работу социальной сети, а также (учитывая ее глобальный охват) — создания на ее основе новой криптовалюты. Эти два обстоятельства усилили интерес к Илону Маску как к инноватору, что отразилось на динамике акций компаний, входящих в его бизнес-империю. В нее входят, кроме Tesla Motor и Space X, фирма OpenAI, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, Neuralink, ведущая изыскания в области интерфейса мозг — компьютер, а также The Boring Company, разрабатывающая высокоскоростную систему транспортировки под землей. В 2021 году журнал Time признал Маска человеком года.

Надо отметить, что Маск создавал бизнесы в различных отраслях, успешно продавая их. Родился Маск в Претории, ЮАР, в возрасте 17 лет он переехал в Канаду, а еще через пару лет перебрался в США, где получил степень бакалавра по экономике и физике в Пенсильванском университете. Там, будучи еще студентом, Илон вместе с братом создал компанию по производству программного обеспечения, которую успешно продал известной компьютерной фирме Compaq за 307 миллионов долларов. Успех окрылил молодого предпринимателя — он с партнерами создал финтех-компанию PayPal, обеспечивающую онлайн-платежи, которая позже была приобретена маркетплейсом Ebay за 1,5 млрд долларов.

Затем Маск создает компанию SpaceX с целью удешевления услуг по доставке в космическое пространство товаров и людей, а также для производства новой, более совершенной космической техники. Маск ставит перед собой амбициозные задачи — осуществить пилотируемый полет на Марс.

Второй проект Маска — выпуск электромобилей для массового покупателя. Хотя многие автоконцерны уже начали выпускать такие автомобили, Маску и его команде удалось решить задачу, которая по меньшей мере сдерживала промышленное производство электромобилей — достаточной емкие и быстрозаряжаемые аккумуляторные батареи. Сейчас автомобили Tesla успешно ездят по улицам — от Осло до Пекина.

Надо сказать, легендарную фирму Tesla создал не сам Маск, он лишь вошел в капитал компании как основной инвестор — создатели Tesla Motors Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг понимали, что для реализации их проекта понадобятся деньги, предпринимательский талант, знания и опыт инженера Илона Маска. И Маск стал для них «бизнес-ангелом», вложив сначала в капитал фирмы 6,5 млн долларов. Илон был одержим идеей избавления США от нефтяной зависимости и «экологически чистого транспорта». Он сразу же включился в дело, позвонив Джею Штробелю, создателю компании по разработке литий-ионных батарей. Как оказалось, его дом находился в полумиле от офиса Tesla Motors, и он был сразу принят на работу Маском, ставшим генеральным директором.

Путь компании отличался от автогигантов Америки, привлекавших капиталы посредством выпуска акций, облигаций, объединений усилий сотен тысяч человек. Нет, он скорее напоминал историю стартапов из области IT-решений вроде парней типа Стива Джобса и его друзей, начинавших бизнес с небольшим капиталом.

В 2006 году был создан первый прототип первой машины компании — Roadster. Инвесторы начали понимать, какой потенциал есть у Tesla. Среди предпринимателей, поверивших в успех стартапа, были Сергей Брин, Ларри Пейдж и другие «бизнес-ангелы», вложившие в сумме 40 млн долларов в проект. Электромобиль, способный разгоняться до скорости в 100 км/час за 4 секунды, произвел фурор на автовыставке в Санта-Кларе, Калифорния. Ряд предпринимателей, включая Брина и Пейджа, а также губернатора Арнольда Шварценеггера, согласились его купить — еще в сыром, предсерийном варианте.

После хорошо проведенной пиар-компании желающие отдать по 100 тысяч долларов за родстер выстроились в очередь в офисе Tesla Motors. Компания не зря сделала ставку на богатую публику, готовую первой вложиться в дорогую игрушку. «Да, сотовые телефоны, цветные телевизоры и даже холодильник не были товарами массового спроса — они изначально были рассчитаны на эксклюзивных потребителей, но технический прогресс сделал их общедоступными», — так говорили основатели автокомпании.

Однако до массового производства электрокара было еще далеко. Нанятые Маском лучшие менеджеры утверждали, что в серийном производстве стоимость Roadster доходила до 200 тысяч, хотя компания планировала продавать его по цене не выше 85 тысяч долларов. Завышенная стоимость, проблемы с поставщиками в Азии, недоработанная трансмиссия — все это могло отпугнуть покупателей, уже сделавших первые взносы.

И Маск принялся решать проблемы, как он привык, — сразу связался с поставщиками, заставил снижать цены, повышать качество продукции. Сотрудникам компании он предложил работать, как и он сам, — по 24 часа в сутки. Это был стиль работы Илона Макса в SpaceX, который и принес успех корпорации Tesla Motors.

В последнее время Маск разбирается с покупкой соцсети Twitter. Надо сказать, что инвестиционная стратегия Маска отличается от большинства современных корпораций — они продают непрофильные активы, в то время как Маск — их приобретает.

Он одержим идеей перестройки соцсети, повышения ее прозрачности, преодолении диктата руководства. Хотя его твиты бывают довольно неоднозначными по смыслу. Всем известны его предложения по урегулированию ситуации на Украине, а также ситуации вокруг Тайваня.

Даже его тяжба вокруг покупки Twitter запросто могла быть расценена как манипуляция ценой акций с целью удешевления. Надо отметить, что американский регулятор — Комиссия по ценным бумагам и биржам — запросто могла бы упечь за такие дела кого угодно лет на 20, но — не Илона Маска. Более того, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США не проверяют связи бизнесмена Илона Маска с иностранными государствами на предмет угрозы национальной безопасности, хотя раньше она воздержалась от комментариев.

Честно говоря, сама покупка Twitter, вызвавшая сначала сильное снижение акций Tesla, оставляет двусмысленное впечатление. Что это — очередная игрушка одного из самых богатых людей Америки или государственный заказ, нацеленный на сбор данных о пользователях соцсети? Как сказал мне один знакомый с IT-технологиями эксперт, существует определенная связь между сообщениями пользователя и его метаданными (куда он зашел, что смотрел и прочие «следы»).

Известно, что Twitter — это инструмент манипулирования рынками, широко применявшийся еще Дональдом Трампом. Дело в том, что сделка обошлась Маску слишком дорого, а по статистике 75% сделок на рынке M&A не достигают указанного результата. Маску пришлось продать часть акций Tesla, так как многие рекламодатели сократили рекламные бюджеты после сделки, не понимая политики нового владельца. Twitter понадобится дополнительное финансирование, чтобы покрыть растущие убытки. Состояние самого Маска, еще недавно достигавшее 250 млрд долларов, снизилось ниже 200 млрд. Очевидно, что Маск не зря задумал такой рискованный шаг, как покупка Twitter.

Недавно Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter, который был «навечно» заблокирован прежним руководством соцсети за действия сторонников экс-президента США, вылившиеся в беспорядки в Вашингтоне с целью захвата Капитолия. У Трампа сразу же стало резко расти число подписчиков, перевалившее за 25 млн через несколько часов. Возвращение Трампа в соцсеть может восстановить политическое влияние бывшего президента, а самому Илону Маску — дать мощный инструмент политического влияния. И если сам Маск стать президентом страны не может, так как рожден вне пределов США, то, по мнению политолога Георгия Бовта, Маск может стать «делателем президентов», используя такой ресурс, как соцсеть. А влияние, как известно, — это деньги.

Есть и еще один интересный аспект. Биржа Binance, вступившая в сделку по покупке соцсети вместе с Маском, с помощью технологии блокчейн могла бы помочь Маску достичь монополии в использовании инсайдерской информации с целью извлечения еще большей прибыли. Кроме того, через соцсеть станет возможным размещение новой криптовалюты — платежи и подарки участникам, начисления за активность и т.д. И тогда Twitter станет мощнейшим инструментом для зарабатывания денег.

Как вам такой Илон Маск?



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