Вскочить в последний вагон

Люди любят пузыри. Дети любят запускать воздушные шарики и мыльные пузыри. Когда мы становимся старше, мы любим пористый шоколад. Когда мы хотим приумножить свое финансовое состояние, мы идем на фондовую биржу. Нас возбуждают заголовки статей в блогах «Как я без специальных знаний и опыта заработал 40% годовых» или что-то в этом духе. Пишут их брокеры или самонадеянные новички. Мы забираем деньги из банков из-за низких процентных ставок и идем на биржу, где кто-то когда-то заработал 40%. Мы хотим сделать 400% и уйти на пенсию в 35 лет.

Мало кто понимает, что все это – и воздушные шарики, пористый шоколад и пенсия в 35, – мыльный пузырь, который с фатальной неизбежностью разбивается о суровые реалии фондового рынка, на котором «без опыта и знаний» зарабатывают те, кто обычно выигрывает в казино, т.е. профессионалы.

Да, бывает, что новички без опыта зарабатывают, особенно на растущем рынке, ведь первую дозу наркотика по названием «выигрыш» в казино вам предлагают бесплатно. Вопрос: «Если кто-то смог заработать, почему я не смогу» – мне задают десятки вполне уверенных в себе людей, у кого есть лишние деньги, которые рынок безжалостно и беспощадно перераспределяет в пользу тех, у кого есть специальные знания, опыт и склад ума, подходящий для игры на бирже.

Профессионал тем и отличается от новичка, что знает, когда нужно остановиться, перестать крутить рулетку, продать свои акции и выйти в кэш.

Казалось бы: чего проще остановиться, когда рынки перегреты, хотя видимых причин для их роста нет? Разве мы победили COVID? Мировая экономика восстановилась и прерванные цепочки поставок всем необходимых товаров заработали снова? Или инфляцию взяли под контроль мировые Центробанки, включая наш доблестный ЦБ РФ вместе с Росстатом? Нет, вместо этого мы увидели мощнейший всплеск инфляции по всему миру. Из всех возможных сценариев наиболее вероятным представляется стагфляция 1970-х в США – стагнация экономики, спад промышленного производства и безработица вместе с высокими темпами инфляции. Или в России в 1991-1996 годах. Я писал об этом еще летом. Сегодня наш славный Минфин это понял и поднял на свой министерский щит.

Великий экономист Джон М. Кейнс как-то сказал: «Финансовые рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы можете быть платежеспособными». Это значит, что просчитать поведение рынка, точнее, крупных игроков (или т.н. smart money – «умных денег») нельзя, точнее, можно, но далеко не всегда, не всем и не постоянно. Именно к акулам рынка переходят сбережения новичков, которые те хотят приумножить, инвестируя в ценные бумаги.

Второй афоризм, который приходит в голову при анализе текущей рыночной ситуации, – «рынки не растут до небес». Жаль, что в это никто не поверил в США в конце 1920-х, когда под руководством министра финансов Дж. Рубина участники рынка надули самый настоящий мыльный пузырь, поразивший в первую очередь коммерческие банки, половина которых из 25 тысяч прекратила существование. Миллионы потеряли сбережения, люди были готовы работать за тарелку супа. В итоге США получили сильнейший экономический кризис, вошедший в историю как Великая депрессия. Печальные итоги кризиса известны.



В 2018 году я писал о возникшем чувстве дежавю – ощущении кризиса 2008 года. Год назад сценарий начал сбываться: прилетел «черный лебедь» в виде пандемии коронавируса и ударил по экономике.

За 2020 год экономический спад в Европе составил 7%, в России – всего 3,5%. ФРС США, ЕЦБ и другие центральные банки с целью смягчения кризиса прибегли к испытанному средству – стали заливать пожар деньгами, обвалив до нуля учетные ставки и выкупая облигации. Ведь другого они не умеют. Т.н. «вертолетные деньги» готовят почву для надувания новых пузырей. Мы это видели и после краха «доткомов» в 2001 году, и после кризиса субстандартной ипотеки в 2008 году.

История повторяется. NASDAQ уже сильно перегрет, понимающие это инвесторы сбрасывают акции Tesla, Apple и др. Биткоин взлетал выше планки в 60 тысяч долларов. Индекс широкого рынка S&P500 уверенно держится возле отметки 4700 – все это напоминает 2008 год, полнейшее дежавю.

Дешевые деньги потекли на рынки, вовлекая в число инвесторов совершенно неподготовленных людей, в том числе «сетевых хомячков» Reddit, взвинтивших цены ряда активов на десятки процентов. Российские и зарубежные фондовые индексы ставят новые рекорды, невзирая ни на спад в экономике, ни на продолжающуюся пандемию, пугающую нас новыми, более заразными штаммами.

В России ситуация особенно опасна: неопытные инвесторы, пытаясь найти альтернативу банковскому депозиту, открыли за прошлый год 5 миллионов новых брокерских счетов на Московской бирже. Доходность от инвестиций «физиков» за последние пять лет не превышала 5,4% и даже не превысила доходность по банковским депозитам (5,97%), уступив среднему темпу инфляции за период (4,2%, а сейчас более 8%). Заработали немногие, зато многие потеряли даже на растущем рынке.

Стоит ли пытаться вскочить в последний вагон уходящего поезда? Коррекция обязательно придет, причем раньше, чем все ожидают. И не факт, что рынки быстро восстановятся, не стоит забывать об уроках Великой депрессии – тогда рынкам потребовалось 25 лет, чтобы вернуться на докризисный уровень.

Паттерны повторяются, не так ли? Но развитие происходит циклически – рынок восходит к новым вершинам, а падает к минимумам.

С начала 2021 года доходность десятилетних бумаг США подскочила с минимальных 0,91% до 1,56%, а через день до 1,61%. Доходность по ним вполне может еще вырасти до 1,8-2%. Она укрепляется вслед за оптимизмом инвесторов, которые верят в устойчивое восстановление экономики и рост инфляции по мере возобновления спроса. Даже золото пробило сильный уровень в 2100 долларов за тройскую унцию, и это не предел. А ведь цена золота – это цена страха.

В такой ситуации доходность госдолга будет расти. Не только США столкнулись с ростом доходности госдолга. В отличие от Федеральной резервной системы, представители Европейского центрального банка внимательно следят за динамикой доходности долгосрочных облигаций, считая, что они останутся благоприятными для экономики. Учитывая, что ЕЦБ желает повысить ставки куда сильнее, чем ФРС, восстановление экономики Европы может сильно затянуться.

Обычно в таких условиях, если финансовые рынки не получают подпитки в виде свежих денег, а денежно-кредитная политика ужесточится раньше, чем экономика восстановится, крах рынка неизбежен. Американские конгрессмены проголосовали за принятие пакета помощи американской экономике на 1,9 трлн долларов. Значит, банкет раздачи прибылей продолжится. Вопрос: надолго ли? Как известно, финансовые рынки страдают излишним оптимизмом и пытаются вырасти за 3-6 месяцев до реального восстановления экономики. Да и какой будет его траектория? L-,V-или W-образной? Каким будет будущее мировой экономики после пандемии?

Вполне можно согласиться с мнением Financial Times, что начало 2022 года может стать худшим для мирового рынка облигаций за шесть лет. Этот вывод был сделан на основе индекса Bloomberg Barclays Multiverse, который отслеживает рынок долговых бумаг разных стран общей стоимостью 70 трлн долларов. Он потерял 1,9% с конца прошлого года по совокупному доходу, который отражает изменения цен бумаг и выплат по процентам. Если этот тренд продолжится, результаты за квартал окажутся худшими с середины 2018 года, а падение именно за первый квартал – самым сильным с 2015 года.

Я полагаю, что это отрезвит массовых инвесторов в акции и вполне может привести к глубокой коррекции рынка, если не к его краху – ведь деревья не растут до небес. Вопрос уже не в том, произойдет крах или нет, а в том, когда именно.

Пока неясно, откуда прилетит очередной «черный лебедь» – новые, более опасные штаммы коронавируса, падение китайского девелопера Evergrande и вызванный этим эффект домино или еще что-то, но ясно одно – обвал неизбежен, неважно, что явится триггером, а время восстановления рынков – пока вне пределов прогнозирования.

Мне вся эта ситуация очень напоминает последние попытки роста рынка в 2007 году на деньгах тех, кто пытался вскочить в последний вагон уходящего поезда.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.