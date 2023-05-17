Суды Линча в интернете

По социальным сетям пронеслась новость: Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом), Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и еще ряд общественных деятелей обратились в московские суды с целью оспорить решение о присвоении им статуса иноагентов.

И поднялся жуткий вой. Степанида Ивановна и Зоя Петровна, глубоко осудившие позицию Галкина (перепутав его с Земфирой, которая вообще о политике ни слова не сказала) яростно требуют по хорошей партийной традиции – запретить и не пущать.

И это, признаться, совершенно потрясает! Не то, что у обывателя есть мнение и он при первой возможности транслирует его в интернет, вне зависимости от уровня собственной компетентности в вопросе. А то, что возмущение вызывают правовые (!) методы борьбы.

Я, пожалуй, объясню. Когда русский воинствующий либерал, размахивая кулаками, грозится свергнуть режим, всех подряд люстрировать и выстроить государственную систему, опираясь на свои туманные мысли и представления, – я уже и не удивляюсь даже. Но когда это же делают государственники – берет оторопь.

Россия – правовое государство. Во всяком случае, конституционно это прописано.

И лично я очень, очень не хотела бы жить в стране, где нравственные установки Степаниды Ивановны и Зои Петровны, их особо ценное мнение доминировали бы над нормативно-правовыми актами. Я хочу жить в стране, где первичен закон!

Понятие «иностранный агент» имеет четкие юридические рамки. И если были допущены, так сказать «перегибы на местах» и статус был присвоен людям нелегитимно – в чем проблема его оспорить? Граждане России обратились к судебной системе родной страны. Чему тут можно возмущаться?

Тут, конечно, открывается дополнительное поле для дискуссии. Мол, они осудили страну и народ, сами уехали, а чего-то при этом требуют. И тут я скажу. Я – русский патриот. И что меня, в первую очередь, отличает от представителей нашего либерального обкома? Да то, что я глубоко убеждена: любой человек в моей стране может высказывать какое угодно мнение, если он при этом не нарушает закон. И даже если это мнение на 100% противоречит моему собственному – это еще не повод присваивать человеку какие бы то ни было статусы.

Должен ли артист, не согласный с сегодняшней политикой государства, отрекаться от родной страны? Нет, не должен. Можно не соглашаться с курсом, с тезисами, с партией, но любить страну и хотеть в ней жить? Да запросто. История знает сотни прецедентов. Больше скажу, талант с политическими воззрениями вообще никак не коррелирует, больше того, он с человеческими-то качествами коррелирует далеко не всегда.

Люди обратились в правовые инстанции, чтобы законными методами отстоять свои права. Если они ошибаются – суд вынесет соответствующее решение. Если ошиблись чиновники – ровно то же самое.

Как можно в этой ситуации иметь какое-то мнение, кроме очевидного уважения к закону, – не приложу ума. Я очень давно пишу, что два полюса нашей идеологии – радикальные либералы и турбопатриоты – в этом смысле неотличимы друг от друга, как в зеркало друг в друга глядятся. Отчего-то и те, и эти решили, что их этические ориентиры можно поставить над правом, над законом, над сформировавшейся цивилизацией и государством.

И это, честно говоря, страшно.

Очень не хотелось бы, чтобы суды Линча в моей стране прогрессировали. Даже в интернете.

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