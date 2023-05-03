Переотдыхаем

У россиянина, как известно, две в году большие радости и надежды, два периода, которых ждут с нетерпением, а вспоминают чаще всего с содроганием: новогодние и майские. Речь, конечно, о праздниках.

О наступлении майских начинает напоминать буквально все. И не только солнышко за окном, запах первых шашлыков в парках и государственная символика на улицах. Нет, в первую очередь – рабочие письма, которые часто начинаются или заканчиваются фразой: «Давайте уже после майских!». Всякая почти рабочая задача, требующая длительного решения, разбивается на «до» и «после». Некоторые никогда не доживут до периода «после», так и канут в небытие – забытые, задвинутые в долгий ящик. Россиянин хорошо понимает, что в майские впадет в рабочую кому, а после – долго будет от нее отходить, вспоминая, кто он, где он и кем работает.

Вы когда-нибудь наблюдали отмечающих майские праздники горожан? Я, к сожалению, наблюдала. Буквально на днях, в «первые майские», оказалась в одном московском клубе. И меня преследовал только один вопрос: где все эти люди так устают, что вынуждены вот так отдыхать?

Не буду погружать читателя в подробности, но скажу так – чтобы подобным образом расслабляться, горожанин, на мой взгляд, должен как минимум укладывать шпалы по 12 часов в сутки. Год. Без перерывов и выходных.

Многие возразят: может, автор таскается неизвестно где и наблюдает соответствующий контингент. А порядочные люди проводят долгие праздники на даче. И автор скажет: многие годы я жила в ближайшем Подмосковье в частном доме. И наблюдала толпы прибывших отмечать майские праздники горожан. И если сравнивать со столичным клубом – выйдет как в том анекдоте:

– Скажите, у вас пряники свежие?

– Нет, что вы, год лежат, заплесневели, засохли, убить ими можно.

– А печенье?

– Ох, молодой человек. Возьмите лучше пряники!

Так и с дачей: сходите лучше в клуб! Там хоть какие-то ограничения в виде охраны и видеонаблюдения, на дачах граждане расслабляются значительно с большим размахом. И возникает закономерный вопрос: зачем все это? Какая польза от долгих выходных?

Для начала, любой работодатель очевидно теряет в деньгах, оплачивая отдых ненаглядных сотрудников, пока те запивают шашлык горячительными напитками. То есть экономика от праздников нисколько не выигрывает, а напротив.

Может, праздники укрепляют институт брака и семьи? – спросит читатель. Ошибется и тут: любопытные могут убедиться: дважды в год происходит в стране всплеск разводов: после новогодних и майских праздников. Это настолько зримый скачок статистики, что не заметить невозможно.

А почему? Да все просто: люди живут годами рядом, видятся по несколько часов в день, как-то приноровились друг к другу, отвлекаются на работу и прочий досуг. А когда остаются надолго наедине друг с другом – все проблемы коммуникации приобретают объем и устрашающие формы, обнажаются недопонимания и обиды. Любой психолог скажет: чтобы сохранить шатающийся брак, нужна дистанция, сближение его губит окончательно. Ровно ту же картину наблюдали, кстати, в карантин: статистика разводов ощутимо подскочила по всему миру.

Что имеем в итоге? Долгие праздники не только бьют по экономике (государственной и бизнеса), но далеко не положительно сказываются на отношениях людей. А если приплюсовать сюда продолжительные возлияния, катализирующие процесс – так и вовсе.

После праздников россиянин некоторое время пребывает в умственной и эмоциональной коме. Пытается встроиться в рабочий процесс и пережить похмелье.

В общем, будь моя воля – я бы, конечно, эту неделю безделья отменила. Но самое парадоксальное, что читатель этой колонки, который последовательно соглашался со всеми аргументами выше, наверняка сейчас внутренне возмутился: как это отменила?!

Вот именно поэтому ни майским, ни новогодним ничего не грозит. Они с нами навсегда.

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