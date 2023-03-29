Большой брат

Буквально вчера у автора этой колонки случилось потрясение, можно даже сказать – культурный шок. Поздно вечером я сидела дома, пила чай и переписывалась в Telegram. Так, наверное, многие проводят вечера. И в какой-то момент ткнула в надпись «Люди рядом», ничего не предвещало беды.

И тут же на экране появилась улыбчивая фотография соседа, с которым буквально часом ранее мы выгуливали собак. И еще с десяток полузнакомых и знакомых лиц. Кто-то даже успел скинуть в сообщения довольную улыбающуюся рожу и написать: «Привет». С трудом придя в себя, заблокировала, конечно, всяческий доступ всем, заодно подумывала удалить мессенджер и перегрызть провод от интернета. Возникло абсолютное ощущение, что пользователи сейчас полезут из шкафа.

Я задумалась и испугалась. Я помню еще время, когда чтобы с кем-то познакомиться в интернете – надо было идти в компьютерный клуб (не то что смартфонов, а компьютеров почти ни у кого не было, дорогие юноши, если вы вдруг меня читаете). Там, в клубе, надо было авторизоваться, например, в isq (юноши, не спрашивайте, долго объяснять!). В общем, с тех пор прогресс шагнул.

А пока я об этом всем думала, тревожно кусая матрас – увидела пост друга в социальной сети. Друг – известный талантливый режиссер и вовсе не параноик. Текст был такой:

«Нас не только прослушивают – за нашими передвижениями тоже следят.

Я вчера впервые за много лет сходил в игровые автоматы (в Минске). Просто так. Провел пару часов в отключке (в хорошем смысле), остался в плюсе, вернулся домой. Где был – рассказал только жене. Еще и выигрыш свой отдал ей.

И буквально сразу же Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) огромными дозами начал рекламировать мне минские казино. Или это он мой разговор с женой прослушал? Тогда дело швах».

Автор этой колонки много лет проработала в сфере ИТ и неплохо представляет, как все подобные технологии реализованы. И про Big Data может рассказать многое, и про искусственный интеллект. Помню, еще году, наверное, в 2013-м мы на закрытой презентации компании Microsoft падали в обморок от технологии, позволяющей отследить траекторию взгляда пользователя на экране.

Но все равно подобные решения оставались как-то за рамками реальности, были в сознании обывателя полунаучными мифами, главами из книжек фантастов или в лучшем случае опытными образцами на выставках. А нынче – погляди в окно!

Нейросети рисуют портреты и пишут тексты на таком уровне, что далеко не всегда отличишь искусственный интеллект от естественного. По городам начинают ездить беспилотные автомобили. Телефон научился подслушивать, подглядывать, записывать и передавать огромные объемы информации – кому надо.

Меня, человека, который рос в обстановке, где восьмибитная игровая приставка «Денди» была откровением, происходящее, если остановиться и задуматься, шокирует. А что думают люди, которые всю жизнь на службе пользовались деревянными счетами (а такие еще живы, поверь, мой юный друг) – вообще страшно подумать!

И при всем этом неограниченном, по сути, спектре возможностей, которые нам достались, чем занято абсолютное большинство и автор этой колонки? Гуглит в ночи что-нибудь вроде «в какой последовательности паук перебирает лапами» или «какой голос у кита».

Весь XX век фантасты, по большому счету, воображали и мечтали о том, что происходит сейчас. Некоторые откровенно опасались, желающие могут перечитать «Хищные вещи века» Стругацких и поразиться точности предсказаний.

Но пошло ли оно нам впрок – вот о чем я думаю. И часто мне кажется, что, если какой-нибудь искусственный интеллект нас, наконец, завоюет – туда нам всем и дорога. Будет какой-нибудь мессенджер для обмена соображениями между ИИ, там появится опция «Нейросети рядом», а одна, ленивая и неловкая, туда заглянет вечерочком. Надеюсь, она хотя бы тоже испугается.

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