Снимите белое пальто!

Социальные сети одарили новостью: в культурной столице нашей родины, в Санкт-Петербурге, на набережной реки Фонтанки установили памятник Белому пальто.

Я считаю, это важнейшее культурное событие для нашей страны. Второе по значимости после выхода в свет полотна художника Копейкина с названием «Человек и его скотина», которое, по моему скромному мнению, описывает вообще все личные отношения целиком и должно висеть по меньшей мере в Лувре.

Памятник Белому пальто я бы, конечно, установила в одном из центральных залов Эрмитажа, но кто ж меня спросит. А ведь он описывает глобальное, яркое и главное неистребимое явление современности. Под каждым текстом или роликом, в любой социальной сети можно встретить Белое пальто.

«Поужинал пельменями», – пишет блогер Василий и прикладывает фото: тарелку вышеозначенных пельменей.

Среди прочих в комментариях обязательно образуется условная Клавдия Степановна, которая пишет примерно следующее: «А я не ем пельмени! Их неизвестно из чего делают и вообще холестерин вреден».

Или, допустим, культурный обозреватель Петров сообщает: «Очень понравился новый альбом группы N».

Тут же в комментариях образуется Зинаида Протопоповна с речью:

«А я такое не слушаю! В моей семье предпочитают исключительно классику, вся эта современная музыка – для необразованных масс».

Основная и главная миссия Белого пальто – рассказать обывателю, что оно, пальто – выше, чище, светлее решительно всех вообще. Тоньше чувствует, благороднее мыслит. Всякий человеческий порок ему, пальто, абсолютно чужд. Никаких грехов за ним, пальто, не водится, упрекнуть его совершенно не в чем. В отличие от сирого и убогого обывателя (автора поста, автора комментария, публичной персоны – не важно). Моя мама подобную жизненную позицию обозначает фразой: «Я не такая, я на рубль дороже».

Самое страшное, что количество Белых пальто как в интернете, так и в реальной жизни почему-то неуклонно растет. Возможно, пальто размножаются почкованием. Или риторика эпохи ресентимента заставляет пальто плодиться и расцветать, как ананасы в оранжерее.

Но факт остается фактом: Белых пальто стало настолько много, что теперь у них есть собственный памятник!

Как, собственно, отличить нормального человека от Белого пальто? Очень просто. Если вы видите высказывание, начинающееся со слов «Я никогда не…» (далее – вариативно, но комментатор обязательно противоречит автору и большинству поддержавших) или «Как вам не стыдно?..» или туманные, но громкие крики про мораль и совесть – перед вами с большой долей вероятности Белое пальто.

Как вести себя с Белыми пальто в интернете, чтобы сэкономить время, а главное, нервы? Есть такой замечательный прием, называется психологическое айкидо. Им беспрерывно пользовался герой Ярослава Гашека бравый солдат Швейк, поэтому технику иногда называют «швейкидо».

– Вы дурак, Швейк!

– Так точно, сэр!

И обескураженный сэр немедля отстает, растворяется, как туман.

– Как вам не стыдно, автор! – пишет мне комментаторша в белом пальто, украшенном почему-то гортензией.

– Мне очень стыдно, – вздыхаю я, – пойду покаюсь и заодно приму триста капель эфирной валерианы.

И Белое пальто ретируется. Скорее всего оно уже стыдит другого автора на другой странице. Но главное что? «Главное, что не здесь», как говорит моя лучшая подруга.

Словом, буду в Петербурге – обязательно сфотографируюсь с памятником. И всем советую!

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