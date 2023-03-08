Есть такая традиционная манера поведения в интернете, ее почему-то принято приписывать интеллигенции. Условно эту схему можно назвать так: «Я этого не знаю, это ниже моего достоинства».

Интеллигенция тут, конечно, ни при чем, интеллигенция в курсе, что незнанием похваляться глупо. А как обозначить этих людей с оттопыренным мизинцем – я не знаю. Пишут они примерно следующее: «А кто такой Киселев?» или «А что такое Коэльо?».

Тут, конечно, вариативно: «Я не смотрю телевизор», «Я не слушаю Стаса Михайлова» и прочее. Телевизор, кстати, отдельная история. Если верить комментариям, его не смотрит вообще никто, ни один буквально приличный человек не включает. Как всем этим несмотрильщикам удается при этом со знанием дела чихвостить ток-шоу и постоянных спикеров федеральных каналов – не приложу ума. Не иначе как ясновидение.

Как это началось и откуда берет свой исток – я не знаю, но в комментарии к любому абсолютно посту приходит человек в белоснежном пальто и, поправляя пенсне, пишет: «А кто это?», «А что это?»

И картина вот такого сознания граждан, конечно, умилительна в своей незамутненности. Мотивация понятна – человек всеми силами пытается продемонстрировать, что он выше таких скорбных материй, как обсуждаемое. И даже не понимает, насколько комично и жалко выглядит в этот момент. Тут же, как грибы после дождя, вырастают ответы отдельных обиженных комментаторов: «Вас что, в гугле забанили?» – и далее по кругу.

Как выражалась моя школьная учительница математики – каждый развлекается в меру своей испорченности.

А если говорить серьезно, я воспитана в то еще время, когда, во-первых, «Википедии» и вообще интернета массового не было. А во-вторых, стыдно было что-то не знать. И совершенно не важно, к какой области относится та или иная информация.

Я сама, прежде чем критично высказаться о том или ином режиссере, авторе или художнике, для начала скрупулезно изучаю его творчество. Чтобы громить со знанием дела. Чтобы не выглядеть высокомерным клоуном с претензиями. И я точно знаю, что я такая не одна.

Больше того, есть знания, которые не требуют совершенно никаких усилий. Так называемые общие места.

Нельзя жить в России и не знать, кто такой Киселев, это невозможно. И популярных исполнителей при желании даже пропустить трудно – ведь транслируют их из каждого утюга. И если всякий раз оттопыривать мизинец и поправлять жабо, изображая на лице недоумение, можно заработать не только невроз, но и репутацию абсолютного медицинского кретина.

Вообще, потуги пользователей интернета казаться умнее, чем есть, не только умилительны, но и заезжены до дыр. Заметьте, псевдоинтеллигентный комментатор, который никогда не слыхал про Киселева, никогда и ничего не читает. Он ПЕРЕЧИТЫВАЕТ. «Перечитывала Достоевского…» (Толстого, Пруста, вставить на вкус). Ведь всю русскую и зарубежную классику такой пользователь одолел еще в детстве, пока мы с вами смотрели Киселева и «Дом-2».

«Ах, фон Триер…» – пишет такой пользователь. Спроси его – о чем, собственно, любой фильм – обязательно разразится тирадой, полной негодования. Все дело в том, что он, скорее всего, никакого фон Триера не смотрел, но точно в курсе, что приличному человеку положено.

Сотни и тысячи способов показушничать знает отечественный интернет-пользователь. Передает их из уст в уста, перенимает у соседа.

Все, конечно, замечательно, но только один вопрос тревожит автора этой колонки. Сформулирую его цензурно: зачем?

Дай ответ. Не дает ответа.

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