Паникеры паникуют

Открыла ленту в социальных сетях, прочла новости. США призывают своих граждан покинуть территорию России, потому что готовится ядерный удар. Со дня на день будет объявлена война, потому что Украина. Нацисты сварили голову россиянина и съели. Это из яркого. События из серии «78-летнего дедушку призвали на фронт» (самая достоверная информация от либеральных СМИ) и «Со дня на день на Россию налетит метеорит» (оттуда же) показались какими-то мелкими, суетливыми, неискренними.

Обмахнулась веером из павлиньего пера, да так и обмякла в креслах. Когда пришла в сознание, сообразила, что вообще-то подобные сообщения я читаю ровнехонько каждый день. А апокалипсис все не наступает!

У журналистов есть манера упрощать и нагнетать. Благодарные читатели не особо вникают в длинные печатные материалы и вообще редко открывают их дальше заголовка. Вот и имеем на выходе картину: вместо «Будет увеличен штраф за незаконный проезд» – «Людей в автобусах начнут расстреливать». Некомпетентность, помноженная на лень и нервную возбудимость, дает такой эффект. Любая информация распространяется по принципу снежного кома.

Чем дальше – тем масштабнее и страшнее.

Как тут не вспомнить классическое высказывание профессора Преображенского: «И – боже вас сохрани – не читайте до обеда советских газет».

Вот уж действительно!

Кстати, что касается советских газет. Недавно переслушивала Александра Башлачева, большого поэта русского рока. Зависла на строчках:

«Из братских стран мне сообщает пресса:

Поляки оправляются от стресса.

Прижат к ногтю вредитель Лех Валенса,

Мечтавший всю Варшаву отравить.

Да, не все еще врубились в суть прогресса

И в трех соснах порой не видят леса.

Бряцает амуницией агрессор,

Но ТАСС уполномочен заявить:

«Тяжелый смог окутал Вашингтон.

Невесело живется без работы

В хваленых джунглях каменной свободы,

Где правит ЦРУ и Пентагон.

Среди капиталистов наших стран

Растет угар военного психоза.

Они пугают красною угрозой

Обманутых рабочих и крестьян.

А Рейган – вор, ковбой и педераст –

Поставил мир на ядерную карту».

Тревожно мне. Кусаю свой матрац.

Дрожу, как СС-20 перед стартом».

Как вчера написано, правда? Я вот всякий раз, прочитав новости, дрожу, как СС 20 перед стартом.

А ведь риторика не меняется! Но и апокалипсис все не наступает, метеорит не летит, ядерное оружие никто не трогает, все в порядке. И только журналисты и паникеры ежедневно хоронят страну и планету. Да и пусть себе!

В конце концов, есть замечательное средство – проверять любое написанное слово. И не поддаваться панике.

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