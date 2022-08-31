Обойдемся без премий

Никита Михалков и Мария Шукшина заявили, что премия «Оскар» российскому кино не нужна, ожидаемо вызвав волну обсуждений.

Тут надо отметить, что сам Михалков «Оскар» получал, причем за не самый, на мой взгляд, выдающийся свой фильм. Не за гениальное раннее кино – «Пять вечеров», «Неоконченную пьесу для механического пианино», «Свой среди чужих», «Рабу любви», а за «Утомленных солнцем», откровенно на экспорт снятую картину. Что, конечно, нисколько не отменяет режиссерских заслуг Михалкова, я без тени иронии пишу.

То есть Никита Сергеевич знает, о чем говорит. И цену западной премии знает. Очевидный вопрос: а насколько, собственно, эта награда коррелирует с талантом и величием режиссеров?

Вопрос не самый простой.

Когда-то премии получали Феллини, Бертолуччи, великие французы новой волны. «Оскаром» отмечались действительно новаторы – не только европейцы, но и американцы, выбивающиеся из голливудских шаблонов.

Тут сделаю небольшое лирическое отступление: у нас люди, далекие от кинокритики, очень любят ставить знак тождества между американским кино и голливудским. И совершенно напрасно, это разные вещи.

«Голливуд» – явление международное. Грубо говоря, это кино, рассчитанное на самого широкого зрителя, снятое по определенным шаблонам и не требующее от зрителя больших умственных усилий. Вы все знаете голливудские приемы: герой в лесу, один в доме в тревожной атмосфере. Даже моему спаниелю понятно, что надо бежать подальше, но он берет фонарик и идет в темный подвал, звучит тревожная музыка…

Американское же авторское кино бывает по-настоящему и великим, и новаторским и непривычным для неподготовленного зрителя.

Вуди Аллен, Милош Форман, Дэвид Линч и многие, многие другие – получили-таки «Оскар» (правда, Аллен любит прогуливать вручение). Можно смело говорить, что когда-то «Оскар» опирался действительно на художественный уровень произведений.

Но по моим представлениям, этот праздник жизни закончился несколько десятилетий назад. Сегодня, на мой взгляд, «Оскар» больше всего напоминает «Евровидение» с одной небольшой поправкой. Если «Евровидение» двумя ногами стоит на политической конъюнктуре – у «Оскара» другая беда, и это вовсе не какой-то геополитический заговор.

Точнее, чем великий Александр Александрович Тимофеевский, публицист и кинокритик, я не скажу, поэтому приведу его высказывание дословно.

«Дурной вкус называется этот заговор. «Оскар» – вообще х…я премия, настолько же престижная, насколько х…я. Исключения случайны и редки. И никакая конъюнктура, никакая политика не пересилит академиков, которые берут числом. Стадо бежит либо в одну, либо в другую сторону и никогда не рефлексирует, нет у него такой привычки. Российские киноакадемики, что «Ники», что «Орла», голосуют столь же безотчетно, это я вам как академик со стажем говорю, лет двадцать уже, наверное, голосую и почти всегда хрень какая-то. Осмысленный выбор бывает только у жюри, там семь-десять человек, там лидеры мнений, там спорят, убеждают, интригуют, хлопают дверьми. А тут – тишина, и в ней топот пробегающих копыт: туда-сюда. «Ника» с «Орлом» даже, рискну сказать, лучше потому, что у нас Чуров в крови, и академиков подправят, правильно сосчитав, – какой-никакой, а все же чей-то выбор. В «Оскаре» же все, говорят, по-честному – простодушие par excellence».

Здесь и добавить нечего.

У моего любимого режиссера Андрея Арсеньевича Тарковского «Оскара» не было. Зато на «Оскар» номинировался Звягинцев, автор, на мой взгляд, абсолютно проходных конъюнктурных работ и эпигон на того же Тарковского.

О чем это говорит? Да ни о чем. И это – главное, что нужно знать о премии.

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