Хорошего человека должно быть много

В очередной раз садясь на диету, задумалась о модных тенденциях. А в частности – о бодипозитиве. Популярный бренд нижнего белья Victoria's Secret уже в который раз радует нас свежими идеями: демонстрирует XXL-моделей в своей рекламе – это я очень вовремя увидела в ленте соцсетей.

Смотрится, мягко скажу, непривычно.

Сразу оговорюсь, чтобы сократить количество ненависти читательниц: я сама – далеко не дюймовочка и с переменным успехом периодически борюсь с лишними килограммами. Поэтому все, что напишу дальше, – меня также напрямую касается.

Соображение, которое непрерывно транслируют нам феминистки из каждого утюга: «Принимай себя такой, какая есть!». И мне очень интересно – где эта тонкая грань между принятием себя и элементарной распущенностью. И я полагаю, не там, где видится феминисткам.

Я прекрасно отдаю себе отчет, что существуют заболевания эндокринной системы. Этим людям даже при желании не похудеть. Есть девушки, которым элементарно идет полнота, при этом она не влияет негативно на здоровье.

Но одно дело – некоторые частные особенности, совершенно другое – мода. И самое страшное, что нынешняя мода пытается сделать популярным элементарное физическое нездоровье. Любой практикующий врач перечислит все негативные последствия, связанные с лишним весом, поэтому я углубляться не буду.

И меня очень смущает – современная повестка вместо того, чтобы мотивировать женщин заниматься собой и прикладывать усилия, учит любить то, что есть.

Можно ведь подобную логику и развить. Я не буду мыть посуду, я люблю свою кухню с горой грязной. И сама не буду мыться, я принимаю себя такой, какая есть!

И хорошо бы, я была бы далека от истины, но те же феминистки учат нас, дико извиняюсь, не брить подмышки и ноги. Назло, я так понимаю, гендерным угнетателям. Чтоб не воспринимали как сексуальный объект!

Страшное дело! Как тут не вспомнить хрестоматийное «маме сделаю назло – отморожу себе уши».

На протяжении всей своей истории, от античности и вплоть до XX века, человечество воспевало красоту физического тела. Самосовершенствовалось, занималось физической культурой, прикладывало какие-то усилия к красоте. Чтобы в веке XXI феминистка Глаша одарила мир новостью, что все это лишнее. Что напрягаться вовсе не стоит, достаточно изменить отношение и прилечь на диван.

Но вот ведь незадача – можно хоть триста раз принять себя как есть, но объективные параметры останутся объективными параметрами. Так уж устроен человек – что бы кто ни говорил, тянет его к физическому совершенству. К верным пропорциям и физическому здоровью.

И уж, конечно, любая работа над собой вызывает исключительно уважение, что бы там ни говорила феминистка Глаша. Это в ее, Глаши, сознании манипуляции с собственным телом женщина ориентирует на восприятие мужчин (вообще более мужецентрично, чем феминистки, по моим наблюдениям никто не мыслит, даже содержанки).

А нормальный, психически здоровый человек делает это для себя. А если слаб и распущен до такой степени, что делать не в состоянии – тут что еще остается, кроме как полюбить то, что есть?

Не стыдно иметь любую комплекцию. Стыдно навязывать целому поколению свое восприятие, особенно – если оно критично отличается от общего представление об эстетике и вредит здоровью.

И совсем уж стыдно пропагандировать лень, какими бы лозунгами это ни прикрывалось.

А вот теперь с чистой совестью отправлюсь на утреннюю пробежку.

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