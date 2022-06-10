Диванные воины, диванные победы

Мне б огреть тебя плетьми,

Четырьмя али пятьми,

Чтобы ты не изгалялся

Над сурьезными людьми!

Но поскольку я спокон

Чту порядок и закон, —

Вот тебе пятак на водку

И пошел отседа вон!..

С начала специальной военной операции на Украине я натурально опасаюсь заходить в социальные сети. Потому что о чем бы ни шла речь в публикации – о природе, о погоде, о вышивке гладью – в комментариях обязательно объявляются люди с украинскими флагами на аватарках и начинают бурно выражать свою политическую позицию. А в частности, рассказывать, каким именно мукам должен подвергнуться автор и вся его семья до седьмого колена, а также давать вводные по геополитической обстановке. Ну, как они ее видят.

И конца и края этому не видать!

Особенно страшным триггером служит почему-то борщ. Стоит написать это магическое слово, и, кажется, вся братская страна тут же материализуется с бурными всплесками.

Оговорюсь сразу: я с безусловным сочувствием отношусь к пострадавшему мирному населению Украины. Каждого человека жалко, каждого! Но в силу ряда причин мне не верится, что те, кто пишет эти комментарии, в эту самую секунду сидят в подвалах без еды и воды. Очень сильно сомневаюсь, что в подвалах обстреливаемых домов настолько хорош интернет – ведь десятки комментариев в минуту, ей-богу.

Больше того. Отчего-то возникает у меня чувство, что пишут эти люди и вовсе не с Украины, а если и оттуда – из безопасных ее районов.

Лавина агрессии, адресованной в адрес простых россиян, давно перестала удивлять. Как и предложения круглосуточно стыдиться и каяться.

Удивляют реакции! Глазами вижу, как популярные блогеры, да и просто хорошие авторы продолжают на подобные всплески реагировать. Что-то доказывать, объяснять, словом – защищаться.

И мне хочется спросить. Зачем? Чтобы что? Что вы докажете комментатору Парасюку, лежащему на диване где-нибудь в Польше и видящему в своих сладких фантазиях, как мы все тут горим в аду? Что ему можно объяснить?

И, главное, зачем.

За годы в социальных сетях у меня выработался сильнейший иммунитет к любым высказываниям. А за последние месяцы он многократно усилился.

Если раньше я, нервно дернувшись, банила провокаторов, то теперь научилась попросту не читать их всплески. С первых трех слов приблизительно понятно, в чем заключается соображение комментатора. Пишутся подобные «мысли» как по методичке, с некоторым, впрочем, разбросом по магистральным темам.

Оставляю на странице только смешное – гнев небратьев по поводу украденных микроволновок и изнасилованных старушек и кошечек. Чтобы, как говорится, «дурь каждого видна была».

А остальное недрогнувшей рукой стираю.

Да, идет информационная война. И, на мой взгляд, лучший способ победить в ней – попросту не вестись на любые провокации. Не давать ожидаемой реакции. Не играть по чужим правилам.

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