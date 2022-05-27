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Мария Дегтерева

«Хорошие русские»

О новом витке сегрегации

Публицист
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Много лет я шутила на тему черепомерок: когда, мол, уже наконец наши видные борцы с режимом отбросят лишнюю скромность и начнут действовать проверенными методами. И дошутилась!

Реальность, как всегда, превзошла все мои самые страшные и комичные предположения.

На Антивоенной конференции в Вильнюсе видные оппозиционеры предложили выдавать документ «хорошего русского». Чтобы получить его, нужно письменно (!) подтвердить три тезиса: «Спецоперация – преступна, режим – нелегитимен, Крым – Украина».

Я бы, конечно, добавила какой-нибудь четвертый, например – письменное отречение от родителей, но оппозиция почему-то не додумалась.

Далее люди с хорошими лицами, которые все это проделали, должны получить специальный паспорт, который дает им много преференций: помощь в трудоустройстве на Западе, доступ к гостиницам и криптобирже и многое другое.

Я когда читала – не могла даже отрефлексировать собственные эмоции. А потом, наконец, смогла: они это всерьез?!

Взрослые люди, претендующие на то, чтобы называться интеллектуалами, всерьез вводят электронные метки, разделяющие «хороших» и «плохих»?

Ничем, абсолютно ничем не отличается метка заключенного концлагеря от паспорта «хорошего русского». С учетом, конечно, масштабов. В первом случае это мировая трагедия, во втором – черная комедия, наспех рожденная цирком бродячих клоунов, которые отчего-то называют себя оппозицией и интеллигенцией.

В нынешнем российском паспорте нет графы «национальность». Графы «политические взгляды» не было даже при товарище Сталине, хотя казалось бы.

На дворе 2022 год. Взрослые люди всерьез, на голубом глазу, заняты селекцией сограждан по политическим мотивам. И называют это почему-то «конференцией».

На самом деле, было бы смешно, если бы не было так страшно. В начале XX века фашистские идеи тоже не казались опасными, выглядели чем-то экзотическим и маргинальным. Итог мы знаем.

Со времен движения Black lives matter я опасаюсь, честно говоря, за будущее. Потому что в публичном пространстве стало не стыдно говорить, что одни превосходят других. Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие, как в одном небезызвестном романе.

И голоса эти звучат все громче. И уже не выглядят отдельными вскриками городских сумасшедших.

Российская оппозиция приехала в прогрессивные западные страны. Но не только. Она приехала к той морально-этической черте, которая разделяет историю человечества до Нюрнбергского процесса и после.

В конце концов, кто-то должен был сказать это вслух.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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