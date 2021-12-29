Нет пути назад

Российского лидера регулярно подозревают в попытках восстановить Советский Союз. Одни ему за это аплодируют, другие же критикуют и демонизируют. Однако и те, и другие – фантазеры: российский президент не собирается реанимировать СССР. Не потому, что не хочет – а потому, что Россия не может.

«Владимир Путин собирается восстановить Советский Союз». Эту фразу в последнее время очень часто повторяют на Западе. Причем повторяют не просто политологи и журналисты, но и чиновники самого высокого полета. В частности, замгоссекретаря США Виктория Нуланд. «С каждым годом все более громкие причитания о распаде Советского Союза, которые исходят от Владимира Путина в публичных выступлениях и частных разговорах, вызывают беспокойство. Также беспокоит его желание собрать заново Советский Союз и сделать это своим наследием», – говорит госпожа Нуланд.

И вроде бы как-то реагировать на эти сказки смысла нет. Понятно, что все эти заявления, которые делают представители политико-академической элиты США, направлены исключительно на внутриамериканское и внутризападное потребление. В первом случае цель страшилок – мобилизация вокруг общего врага. «Данный нарратив используется как инструмент демонизации Владимира Путина. Легко демонизировать политика, который якобы выступает за восстановление Советского Союза, демонизированного в свою очередь в США во время холодной войны. СССР в глазах Запада – это символ зла», – поясняет замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов. А американскому обществу – расколотому сонмом внутриполитических побед и дезориентированному из-за слишком резкой смены идейных основ – сейчас как никогда нужно всемирное зло, вокруг которого можно сплотиться.

Что же касается коллективного Запада, то США (а также ряд европейских политиков) транслируют мантры о возрождении СССР для того, чтобы дискредитировать политику Москвы на постсоветском пространстве и доказать, что единственной адекватной линией поведения в адрес РФ является конфронтационная. «Американцы хотят представить российскую внешнюю политику системно экспансионистской и системно-ревизионистской для оправдания политики сдерживания в отношении РФ. Ничем этим Москва не занимается, она лишь хочет ограничить экспансию Запада. Требование Путина о гарантиях безопасности тому самая наглядная демонстрация», - поясняет Дмитрий Суслов. Очевидно, что ни Соединенным Штатам, ни части европейских (а особенно восточноевропейских элит) не нужна нормализация отношений между странами ЕС и Россией, поскольку это ослабит контроль США за Старым светом.

Неудивительно, что почти любые действия РФ на постсоветском пространстве позиционируются именно как реализация плана Кремля по возрождению СССР. Либо силовому возрождению (якобы агрессия Москвы против Украины, Грузии и Молдавии), либо институциональному (создание и укрепление Евразийского Союза, ОДКБ, а также Союзного государства России и Белоруссии). Да, Кремль устами пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и ряда депутатов Госдумы пытается как-то опровергать эти страхи – но усилия российских чиновников и политиков всего лишь сизифов труд. Более того, они лишь придают этим страхам медийность. Поэтому, возможно, имеет смысл просто помолчать.

Помолчать – но, в то же время, серьезно задуматься. Ведь будем честны: слова Виктории Нуланд сотоварищи легли в Россию на подготовленную почву. Действительно, в РФ до сих пор остается определенная ностальгия по Советскому Союзу.

Эта ностальгия охватывает целые слои населения, начиная от имперцев-консерваторов и заканчивая леваками различных разливов. Так, возможно, западные страхи не беспочвенны? Ведь если простые люди хотят возрождения СССР, то почему бы этого не хотеть президенту?

Ответ очень прост. Люди хотят не возрождения Советского Союза, а возвращения тех смыслов, с которыми ассоциировался СССР. Величие страны, социальная справедливость, наднациональная идентификация (которую понимали как «дружбу народов»). Ирония в том, что в случае восстановления Советского Союза ни один из этих смыслов не возродится вместе с СССР. Скорее даже наоборот – по всем данным направлениям ситуация для россиян лишь ухудшится.

Так, Советский Союз действительно был великим государством. Второй сверхдержавой мира, вершителем судеб десятков стран. Интересы СССР простирались везде – от центральноамериканских джунглей до восточноазиатских, от полюса до полюса. Однако это величие требовало не менее великих расходов на его поддержание – расходов, которые сейчас не может тянуть даже вездесущая и вездегадящая Америка (вследствие чего сначала Трамп, а затем Байден стали проводить «оптимизацию» внешнеполитического курса). И если Путин соберет страны назад в СССР, то у Москвы не хватит денег не то что на дальние, но и на ближние дела. Проблема в том, что большинство республик за 30 постсоветских лет деградировали и придется тратить огромное количество денег на то, чтобы подтягивать их уровень жизни хотя бы до среднероссийского.

Социальной справедливости тоже не будет. Она серьезно мифологизирована. Когда половина россиян в опросах говорит о том, что хочет вернуться в «советскую политическую систему», значительная часть голосующих эту систему вообще не знает и в ней не жила (напомним, что с развала этой системы прошло уже 30 лет). И, по всей видимости, молодежь сейчас ассоциирует ее не столько с ГУЛАГом и тотальным дефицитом (благо влияние распространителей этих ассоциаций на умы россиян несколько ослабло), сколько с отсутствием социального расслоения и тотальной коррупции, а также с порядком. Вернуться к этой системе объективно невозможно – для этого нужна революционная смена режима как в России, так и в других «частях» бывшего СССР. А опыт Украины, Грузии и Молдавии показал, что революции «за достоинство и справедливость» приводят лишь к еще большему унижению и бесправию людей, поддержавших тамошние майданы». Российскому и постсоветскому обществу придется учиться жить в условиях капитализма с местными спецификами.

Однако главным стоппером на пути возрождения СССР все-таки оказывается национальный. К этому возрождению не готовы ни соседние народы, ни сами россияне.

По сути, рубежи СССР были границами исторической Большой России. Пространства, сформировавшегося и выросшего под зонтиком российской цивилизационной модели и русской культуры. Но за последние годы ситуация с культурным пространством несколько изменилась. И когда отдельные российские глобалисты начинают говорить о том, что на постсоветском пространстве живет «наш народ», то они, мягко говоря, выдают желаемое за действительное.

«За 30 лет во всех бывших республиках Советского Союза выросло новое поколение, которое Отечеством и Родиной считает не СССР, а собственные государства», – говорит Дмитрий Суслов. Хуже того – из школьных учебников они узнали, что Россия, оказывается, их всех завоевала, а они от нее «освободились». Не цивилизовала, не подняла экономику, не создала такие страшные памятники оккупации, как систему здравоохранения и образования – нет, завоевала и угнетала. К сожалению, Москва вовремя не смогла пресечь распространение этих настроений: не требовала убрать эти мысли из учебников, мирилась с «музеями оккупации» – и теперь во многом потеряла контроль над формированием умов и желаний новых поколений в странах-соседях. Дошло до того, что глава Россотрудничества Евгений Примаков призывает чуть ли не переселить всех оставшихся русских из этих стран назад в Россию – и тем самым (хоть он прямо это не говорит) поставить крест на «рерусификации» постсоветского пространства.

С другой стороны, сами русские не готовы воссоединяться с другими частями «большой России» из-за крайне распространенных националистических настроений. Ряд россиян не считают граждан среднеазиатских стран «нашим народом» – для них это люди второго сорта из «станов», понаехавшие в Россию. По мнению некоторых медийных националистов, «нашим народом» не являются даже жители ряда регионов Российской Федерации, «понаехавшие в Москву». Поэтому перед тем, как что-то говорить о восстановлении советской наднациональной идентичности, апологетам возрождения СССР стоит подумать об укреплении хотя бы российской.



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