Путин закрыл небо

Владимир Путин окончательно похоронил Соглашение об открытом небе. Ну точнее, бросил последнюю горсть земли в могилу, вырытую американцами.

18 декабря 2021 года. Именно в этот день Россия вместе с Белоруссией окончательно выходят из Договора по открытому небу (соглашения, в рамках которого подписанты могли совершать контролируемые облеты территории друг друга для легального сбора развединформации). Об этом говорится на сайте российского МИДа.

«Россия, несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны США, их союзников и клиентов, на протяжении долгих лет не только вносила наибольший вклад в достижение целей Договора, но и делала все возможное для его сохранения. Мы были готовы рассматривать озабоченности партнеров, но, разумеется, на основе взаимности. Ситуация резко изменилась в прошлом году с выходом из Договора США, участие которых было в свое время условием его вступления в силу. Этот шаг грубо нарушил баланс интересов, прав и обязательств государств-участников. Мы предложили конкретные варианты решения возникших проблем, но западные участники ДОН не проявили готовности заняться их устранением», – разъясняют позицию Москвы на Смоленской площади.

Конечно, кто-то скажет, что Москва рано опустила руки. Сам указ о выходе Владимир Путин подписал еще в начале июня, до своей встречи с Джо Байденом. И тем самым поставил точку в судьбе этого соглашения, ведь после выхода из него Соединенных Штатов и России остальным подписантам – то есть европейским странам – договор без надобности. Той же Франции нет смысла участвовать в этом соглашении для того, чтобы летать над Германией: обе страны являются странами-членами НАТО. Однако проблема в том, что на предварительных переговорах перед саммитом Путин-Байден российской стороне четко дали понять, что американские коллеги, ранее уже выражавшие нежелание продлевать соглашение, либо окончательно подтвердили это нежелание, либо хотят выкатить за возможное продление абсолютно неприемлемую цену. Без американцев нахождение России в соглашении не имело смысла, поэтому Владимир Путин и принял решение зафиксировать выход России из договора сразу, как стало понятно, что продлить его не получится. Да, он мог это сделать и после саммита – однако в этом случае свора медийных и политических Табаки кричала бы на всех углах, что саммит прошел настолько провально, что по его итогам продолжилась деградация российско-американских отношений. А значит, это перебьет самый важный из плюсов от саммита.

Дело в том, что изначально на встрече Путина с Байденом ни эксперты, ни сами участники высокого собрания не ожидали каких-то прорывов. Крайне маловероятно, что стороны в нынешней ситуации – то есть околоплинтусном уровне доверия между ними, а также бьющей через все края адекватности антироссийской пропаганды в Штатах – могли бы договориться о серьезных компромиссах по Украине, Сирии, Ирану и другим темам. Этого и не произошло.

Однако они смогли договориться о создании специальных рабочих групп, которые должны провести переговоры по самым болезненным и важным пунктам двусторонней повестки, дабы выявить там общие знаменатели в интересах, а также определить и обозначить друг другу приемлемые красные линии. То есть, проще говоря, сошлись на том, чтобы остановить эскалацию в двусторонних отношениях. Эскалацию, не нужную ни Байдену (у которого других забот полон рот – прежде всего китайских забот), ни Путину (которому лишние ссоры с американцами тоже ни к чему).

Пока что стороны свои обязательства выполняют – даже Байден, администрация которого готовит против России новые санкции. Ведь они не являются, по сути, шагом в сторону эскалации. «Санкции США – процесс рутинный, подчиненный определенным правовым механизмам. Зачастую это либо законы, либо исполнительные указы президента, либо исполнительные указы, конкретизирующие законы. «То, о чем упомянули американцы (дело Навального и «Северный Поток – 2»), – часть рутинного применения существующего законодательства», – пишет программный директор Валдайского клуба Иван Тимофеев. А вот подписание Путиным ПОСЛЕ саммита решения о выходе из ДОН могло бы позиционироваться именно как эскалация – ведь, согласно официальной позиции западной пропаганды, это Москва похоронила соглашение.

Если же говорить об ущербе для интересов России от выхода из соглашения, то он, безусловно, есть – но отнюдь не в военной или разведывательной сфере.

С 1992 года (когда соглашение было подписано) технологии разведки сделали даже не шаг, а огромный скачок вперед. Все необходимые изображения поверхности сейчас можно получать со спутников – причем с высокой степенью детализации. В чисто военном плане договор глубоко устарел, и поэтому когда Россия говорит о оборонных мотивах выхода (ибо получалось, что россияне не могут летать над территорией Штатов, а американцы будут получать всю необходимую им информацию с самолетов союзников по НАТО), это не совсем правда. Тут дело скорее в принципе взаимности – мы не хотим позволять американцам делать то, что они не позволяют делать нам.

Важность соглашения была в другом. Оно «работало, и работало хорошо – оно вынуждало США и Россию сотрудничать», – говорит член Палаты представителей Дон Бейкон, бывший командир 55-го авиакрыла (в который и входили самолеты, использовавшиеся для полетов над Россией в рамках Соглашения). В условиях, когда Россия и США конфликтуют почти по всем позициям, когда американцы повыходили из ряда стратегических договоров с Российской Федерацией Соглашение об открытом небе позволяло сохранять хотя бы минимальное сотрудничество между сторонами в военной сфере. Генерировало доверие, создавало межличностные каналы коммуникации. И с отказом сторон от этого соглашения (напомним, инициатором стали Штаты, а Россия вынуждена была выйти следом) этот генератор и канал исчез. А значит, Москва и Вашингтон сделали еще один шаг в сторону тотального отчуждения. Не нужного ни России, ни Соединенным Штатам, ни всему остальному миру – за исключением безумцев в Киеве и Прибалтике, которые в силу особенностей своего развития не видят ту грань, которая отделяет холодную войну от горячей.

На саммите стороны сделали шаг в сторону охлаждения войны, и очень хотелось бы, чтобы движение продолжилось в сторону российско-американских договоренностей. «Западным коллегам давно пора осознать: невозможно обеспечить свою безопасность без учета интересов безопасности России и ее союзников. Эффективный ответ у нас всегда найдется. Но лучше все же вместе конструктивно работать над укреплением европейской и глобальной безопасности, опираясь в том числе на опыт многолетнего плодотворного сотрудничества государств в рамках ДОН», – говорят российские дипломаты.