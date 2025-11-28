Почему надо качать не задницу, а карьеру

11 часов вечера. Фитнес-клуб. Женщина лет 30 с небольшим переодевается после тренировки. У нее огромная сумка с десятком банок, флаконов. Она после занятий бежит в душ, чуть ли не на тележке волоча за собой арсенал средств: скрабы, пилинги, два геля для душа, сыворотку и лосьон после, шампунь, маску для волос, кондиционер, снова сыворотку. Потом еще надо увлажнить лицо, нанести и на него сыворотку. Багаж — словно из двухнедельной командировки.

К половине двенадцатого собралась. Выходит. Фигура отличная, ничего не скажешь. Типичная: верх хилый, зато зад — будто его в проектном бюро по формуле рисовали. Видно, что штанге его хозяйка не чужая. Меня вообще удивляет наличие таких скульптурных задов. Я летом ходила в спортзал в Великом Новгороде, там люди попроще и выглядят они как люди. А в Петербурге у нас уже сверхлюди на тренировках, честное слово. Только сверхусилиями можно женщине добиться подобных результатов.

Всегда интересно: ради кого они убиваются?

Пожалуйста, это легко проверить: просто спуститесь вместе с такой красавицей, у которой в 35 лет зад — как из хентая, ресницы, губищи. Спуститесь за ней и посмотрите, кто встречает ее внизу.

Обычно вечером на средней машинке ждет ее «зая». Ни то ни се. Не низок, не высок. Полноват, рыхловат, лысоват. Угреват. Глаза пустые, усталые. Подчеркнуто неинтересный мужичок в безвкусной одежде. Стоит, смотрит сквозь нее. Усталый, интереса к жизни нет.

Таких женщин в любом спортзале города-миллионника сегодня — до трети. Фигуры, с какими еще 30 лет назад они стали бы кинозвездами. Лица — явно ползарплаты в них вкачивают ежемесячно. Маникюр, педикюр, на ногах тоже гель-лак. У них работа, дети. Такие ходят в спортзал поздно вечером и рано утром, к семи. В семь пришла, в восемь — пошла мыться, укладываться, тащит за собой огромную сумку. Глаза впалые, кожа блеклая. Лица у них такие... Раньше говорилось — испитые. Но не от «напиваться» — это значит, что лицо изможденное, выжатое. Старое.

Ключевое мое недоумение при виде таких женщин — я не понимаю, ради чего они стараются.

Если хотят удержать вот это кривоногое бесформенное нечто со сползшим вниз лицом, то вряд ли усилия того стоят.

Общеизвестно, что в России сильная конкуренция среди женщин. Но мало кто говорит, за кого именно они должны конкурировать. Которые молодые и без пары, с теми понятно: нужно замуж, а парни сейчас семью заводят поздно, так что надо успеть урвать из тех немногих, кто согласны рано жениться, потому что когда тебе будет 30, твои ровесники пойдут искать жену среди 20-летних. Соревнуются, зады себе качают до геморроя. Вы знаете, что занятия с тяжелыми весами ударяют по венам и провоцируют варикоз, геморрой?

Но это еще не все: выяснилось, что употребление протеиновых коктейлей увеличивает риск рака кишечника. Дело в ароматизаторах, красителях. Кроме того, чтобы нарастить такие зады, нужно есть очень много белка, что вредно, как раз и получается эта тусклая кожа.

А сколько пьют на тренировках всяких спортивных напитков? У нас одна девушка занимается с бутылкой 2,5 литра, выпивает ее за тренировку и наполняет заново. Это какая нагрузка на почки!

А косметология?

От избытка манипуляций лица стали выглядеть хуже! Для кожи нового типа красавиц современные косметологи придумали определение — переухоженная.

Собственно, сами ее и уходили: бедные женщины чего только не делают, наслушавшись косметологических фей. Ходят на шлифовки, вживление нитей, мезотерапию. Эпителий в фиброзе, потому что не только нитиевые канюли, но и иглы с «мезококтейльчиками» провоцируют рубцы. Помимо этого, идет фотоомоложение, какие-то карбоновые пилинги.

Дома — десять разных кислот, батарея масок и скрабов, все нужно успевать делать. Тюнингованные тети показывают, как перед выходом на работу делают три маски каждый день. Денег уходит уйма, времени — прорва. Вместо сна — процедуры. Но это полбеды, потому что от масок каждый день, от разнообразия косметологических манипуляций кожа становится раздраженной, блеклой, жирной: отвечая на постоянный стресс в виде воздействия извне, она усиленно вырабатывает кожное сало, поры расширяются. Видели таких красавиц? Лицо серое с краснотой, жирное, поры зияют. Слово такое есть — жулькать. Зажульканное лицо. Особенно у тех, кто «ухаживает» за собой в ущерб сну.

Все ради чего? Ну, тех, кому надо найти пару, я еще понимаю, хотя сама на пятую точку ставку никогда не делала. А те, у кого непонятный какой-то «зая» в растянутых штанах и с кислой миной, — они стараются для чего? Вариант первый, оптимистичный: хотят найти получше и уйти. Вариант второй, реалистичный: боятся потерять и этого «заю».

Хотя чего уж там бояться?

Часто слышу: мужчинам некогда ухаживать за собой. Мол, только зумеры-парни могут себе позволить фитнес и косметолога, остальные должны работать, у них нет времени!

Согласна, но есть и обратная связь: у женщин нет денег, карьеры и перспектив, потому что свободное от работы и дома время и лишние деньги они вкладывают в косметологию и накачивание пятой точки. Откуда карьера, если через день надо в спортзале пахать и полчаса потом скрабами натираться? Три маски в день, три-пять визитов к косметологу и маникюрше в месяц.

Муж вкладывает время в карьеру, а деньги — в полезные ресурсы. Жена их вкладывает в, простите, круглый зад, ноготочки, губки, в нити, которые оставляют под кожей рубцы.

Что мы будем иметь по итогу такого союза через 5–10 лет? А появится у нас среднестатистический мужичок с легким брюшком, хорошей должностью, заначкой в банке и перспективами на жизнь. И будет среднестатистическая жена такого мужичка с круглым задом, вздувшимися венами, испорченным на спортпите здоровьем и изможденным годами недосыпа лицом, которое обезобразили процедурами. Карьеры — нет, накоплений — нет, потому что все деньги спущены на сомнительный уход, от которого к 40 будет лицо разочарованной мыши. Годы без сна, зажульканная физиономия, жидкие волосики, пустые карманы, но попа сердечком. Кому нужна будет эта попа, кто ее будет содержать, большой вопрос.

Может, и правы скуфы. Ну и что, что скуф? Зато жил в удовольствие, ел, пил, карьеру делал, заработал, накопил. В 40 у него все есть, он может выбирать. Он может, в конце концов, сам сесть на диету и заняться спортом. А что сможет его жена, которая годами пахала в фитнес-клубе и просаживала деньги на процедуры, которые делали ее старше?

Девушки, это плохие инвестиции. И надеюсь, что поколения уработанных, но ухоженных женщин скоро сменят поколения тех, кто, как и мужчины, будут вкладываться в будущее и в свое здоровье, а не в задницу сердечком и свисток на лице.

