Как новостройки сводят нас с ума

Сочувственно слежу сразу за двумя горестными соседскими историями: одна разворачивается в благополучном московском ЖК, а другая — у нас под Петербургом, в поселке Коммунар. Там и там люди безуспешно борются с поехавшими головой соседями, которые портят имущество, заливают замки клеем, громко орут по ночам — в общем, всячески донимают остальных.

Сделать ничего нельзя.

У москвичей в многоквартирном доме жирный, как баржа, сосед ходит абсолютно голый на разборки, стучит в двери и вызывает спящих людей на ночной поединок. В Коммунаре безумец голым не ходит, зато он завел публичный канал и сливает в него записи с домовых камер, показывая на весь мир, кто из его несчастных соседей в носу поковырял, кто вышел в тапках с собакой, а к кому похаживает любовница. Борьба идет несколько лет, люди обращаются в полицию, прокуратуру, суды…

Еще я помню историю откуда-то из провинции, где соседи тремя подъездами не могли угомонить любителя громкой музыки. Делали ему замечания, он отвечал неизменно: «Имею право!». А потом начал им мстить: включал на полную громкость запись ржания лошадей и уходил на день. Люди дошли до Верховного суда, все эти годы судилища они слушали лошадиное ржание!

Таких соседей в России все больше, а найти на них управу будет все труднее.

Почему больше? Потому что люди сходят с ума от скученности жизни. Никогда еще мы не жили в такой тесноте и так бесчеловечно.

Потому что это именно бесчеловечность. В гонке за рабочими местами, за правом пользоваться благами мегаполисов люди попадают в совершенно бесчеловечные условия жизни. Человек не должен жить в такой тесноте, это для его натуры вредно.

Как у нас живут сегодня миллионы? На работе стресс, оптимизация, сокращения и искусственный интеллект. После работы — пробки и притерли крыло кредитной машины. Домой приедешь хорошо если к девяти. Монолитные новостройки минимум в 20 этажей, крошечные квартиры, в которых кухни часто уже умудряются делать без окна, совместив их с гостиными.

Слышимость огромная, шумоизоляции нет, все заезжают единовременно и делают ремонт. Соседи сверху слушают музыку, соседи снизу сверлят, боковые — орут на детей. Твои собственные дети истерят, потому что ты забрал у них телефон с играми. Сестра спустила деньги на вебинар успеха, матери звонят мошенники, тетка квартиру купила и лишилась — продавцом, как Ларисой Долиной, тоже крутили мошенники.

У человека долги, ипотека, автокредит, четыре кредитки, одну из которых у него вот-вот уведут все те же мошенники.

Бедному человеку негде выдохнуть, побыть в тишине, просто посмотреть на деревья, на траву. До парка — ехать по пробкам или идти по шумной загазованной улице. Холестерин у него растет, надо заниматься, но в спортзалах толкотня, словно в бассейне с медузами. Велосипед не купишь — в мегаполисе сегодня в населенных районах на нем уже не проехать.

Человек везде в толпе, в стрессе, на нервах. И нет ему отдохновения.

Десять лет назад новости о поехавших соседях приходили из новостроечных гетто в Мурино и Кудрово, а сейчас это стало нормой и в домах якобы бизнес-класса, которые тоже стали огромными и густонаселенными. Люди сходят с ума и будут сходить все больше.

20 этажей в монолите, дверь в дверь, море соседей, толпы на улицах, пробки на дорогах — девиаций будет все больше, реагировать на них силовики и медики станут все реже, потому что при такой скученности проживания просто не успевают это делать.

Сейчас можно за два года дойти до Верховного суда, чтобы угомонить ржущего лошадью безумца. Пара лет — и, уверяю вас, полиция вообще перестанет на это реагировать, у нее не будет времени.

Чем это нам грозит? Беспрецедентная скученность проживания может стать важным фактором если не замедления, то регресса общества. Очевидно, что творческий потенциал людей, которые так живут, очень низкий. Познавательный ресурс — тоже. Как можно много учиться и думать при такой скученности жизни и таком стрессе? Мало не сойти с ума — чтобы общество двигалось вперед, его наиболее одаренные и деятельные члены должны развиваться. А как, если стресс, шум, все друг друга бесят?

Вы заметили, что в новых спальных районах подростки и молодежь вообще всегда ходят в наушниках? Сама я стала носить наушники постоянно, когда мы вернулись в город и зажили в панельном доме. И это еще панельный дом с терпимой звукоизоляцией! В монолитных новостройках не только скученно живут, но и без возможности побыть в тишине. Музыка в наушниках с садика, чтобы не слышать других.

Кем вырастут эти люди? Будет как в Японии, наверное, или Китае, где на самом деле очень небольшой процент людей заняты интеллектуальным трудом, а остальные горожане живут на грани психологического коллапса. Я встречала версии, что в Китае хикикомори, то есть квартирных отшельников, например, гораздо больше в процентном соотношении, чем в Японии. Называют от 3,5% в целом в Китае до 8% в Шанхае — столько молодежи стабильно сообщают, что они стараются никогда не выходить из дома.

Причина — скученность жизнь, высокая конкуренция, переработки, невозможность отдыха, нежелание выбираться из виртуальной реальности, снимать наушники, брезгливое отношение к соседям, к толпам на улице.

Нам часто приводят в пример Китай, Японию, Сингапур и Гонконг — типа, образец суперсовременных обществ с густонаселенными городами. А там, скорее всего, из-за урбанизации идет необратимая энтропия городского населения и падение его творческих способностей, просто рабочего потенциала.

В Японии ситуация лучше. Возможно, это связано с тем, что японцы приняли множество жестких законов, направленных на защиту тишины и приватности. Стены у многих в прямом смысле картонные, если шуметь, страна сойдет с ума. На улице шуметь тоже нельзя, громкие разговоры не поощряются, в транспорте за повышенный голос в лучшем случае получишь замечание.

В Китае таких законов нет, живут тесно, шумно, человек фактически лишен личного пространства. Читала, что с 2022 года в Китае начали ужесточать борьбу с акустической нагрузкой и проводить разъяснительную работу со вчерашним сельским населением, которое в городской квартире ведет себя как в поле. И говорят, что это уже дало плоды в виде снижения неврозов!

Нам тоже предстоит такая работа. На улицах — пробки и музыка из машин, в транспорте, в парках люди в телефонах смотрят видео, в квартирах громко скандалят и круглосуточно включают телевизор. Все друг у друга на головах, все нервные, загнанные, замученные, еще и телефоны эти с громкими телевизорами. Сегодня один шумный или безумный отравляет жизнь уже не десяткам, как было раньше, а сотням и даже тысячам соседей. И становится девиантов все больше. Снежный ком неврозов.

Мы попали в ловушку. Раздули города, чтобы все желающие смогли воспользоваться их благами.

Однако при тесной жизни в домах с тонкими стенами, при многочасовых пробках и постоянном шуме продуктивность людей снижается, в итоге горожане становятся нервными, вялыми. Рабочие теряют выносливость, интеллигенты — остроту ума и познавательные способности. И дальше — регресс. Откат назад.

Нельзя прорывными шагами двигаться вперед, если ты живешь в непрекращающемся стрессе: нужно или снижать количество стресса, или разворачиваться и шагать назад в прошлое: хорошего будущего для нации невротиков, в которую мы можем превратиться от скученной жизни, не предусмотрено.

