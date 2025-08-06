Хотят ли отцы воспитывать детей после развода?

Непонятный какой-то законопроект внесли в Госдуму — о совместном воспитании. Чтобы суды могли устанавливать порядок участия родителей в воспитании ребенка после развода.

Почему непонятный? Ну, я думала, что норма призвана наконец закрепить за нерадивыми родителями обязанность участвовать в жизни детей не только алиментами, которые нельзя с них стрясти по много лет. И, чего уж говорить экивоками, под родителями в основном подразумеваются мужчины. Такой закон нам нужен давно. Но, похоже, на сей раз придумали другое. Читаем в проекте закона: совместное воспитание назначить нельзя, если один из родителей не намерен в нем участвовать или не проявляет к ребенку внимания в течение шести месяцев.

Для кого тогда закон? Сдается мне, его пролоббировали очередные какие-нибудь «Заботливые отцы России» или кто там у них постоянно жалуется, будто женщины не позволяют видеться с детьми после развода. В каких-то параллельных эмпиреях идет борьба за право абстрактных мужичков видеть своих детей после развода, а в реальной жизни мужички конкретные имеют свойство после развода пропадать из жизни детей так, что и пристав не сыщет.

За очень редким исключением маргинальных семей или, того хуже, где матери умерли, не вижу воспитания ребенка бывшим мужем. С отцом остаются дети, когда мать умерла, сбежала или пьет. Еще вариант — когда совсем большая разница в уровне жизни и бывший муж не намерен улучшать условия проживания жены за свой счет. Например, он богатый, с прислугой, она — провинциалка без образования, из семейной жизни вышла с одним лишь брачным контрактом в руках. Тогда мужчина заберет детей: ему ничего не стоит их воспитывать, у него няньки, тетушки, матушки.

Процент семей, где бы ребенок после развода проводил равнозначно время с отцом и матерью, слишком ничтожный, чтобы о нем говорить.

А уж отцов, которые бы, при благополучном стечении обстоятельств, остались с ребенком, я встречала двух или трех. Во всех случаях развод был по желанию жены, которая находила себе другого мужа и рожала других детей — прежних забирал муж без пары, великодушно позволяя женщине строить новую жизнь. Но это фантастическая редкость. Обычно наоборот: развод, дети на матери, а мужчина уже с новой любовницей. И алиментов не докричишься.

Именно для таких нужен закон. Анекдот слышали? Муж и жена ссорятся, муж кричит: «Все, развод!» Жена вздыхает: «Развод так развод». Достает чемодан собираться. Муж настороженно спрашивает: почему чемодан один, а не три, как же дети? А дети, дорогой, останутся с тобой, у тебя хорошая работа, квартира, машина, у тебя любовница Валя, которая может посидеть с парнями, когда они заболели. А у жены твоей ничего: жилья нет, она вкладывала в твое. Карьеры нет — она твоих детей рожала. Любовника и личной жизни нет, потому что жена с твоими детьми сидела, пока ты Валю очередную обхаживал. Забирай детей, с тобой им будет лучше.

Не встречала ни одной реальной такой истории, когда бы мужик подскочил от радости: «Ну и отлично, буду детей воспитывать, Валька моя от счастья умрет».

Вот для каких папаш нужен закон. Никак не идет из головы случай в Старой Руссе: там два года назад уже попадавший к психиатрам маленький мальчик, оставшись на балконе один, скинул на тротуар стекло и убил им проходившую мимо дома девочку. И что бы вы думали? Мать сразу в Следственный комитет — заподозрили в недостойном исполнении родительских обязанностей. Хотя в то время, когда сын бросал стекло, мать была на работе, чтобы заработать денег и прокормить этого ребенка, одеть его и обуть. А где был отец? Два года пытаюсь добиться. Если, к примеру, отец уехал в большой город, с какой-нибудь бабенкой там счастье строил и сынком только по праздникам интересовался, его тоже сволокли в околоток, то есть, простите, в Следственный комитет? По идее, если, пока ребенок убивал, мать была на работе, а отец — с девкой пиво пил, то ему надо срок давать, а не матери, так?

Никогда не слышала, чтобы у проблемных детей отлавливали папаш и тащили их к следователю. Хотя как раз это и требуется.

Честно говоря, ждала, что появится наконец закон, который запретит бесследно исчезать из жизни ребенка. А именно — даст обеим сторонам при разводе устанавливать лучший для ребенка и родителей план воспитания. Чтобы не получилось, что муж помахал ручкой.

Представляете, сколько проблем мы решим? Главным образом — семейного насилия и высокого процента разводов. Сейчас как? Мужик по дому ходит гоголем, над женой измывается, замахивается. По вечерам — в бар, по выходным — к друзьям, прогуливать последнее. Потому что знает: куда жена от него с детьми денется?

А то подумал бы: вдруг так довыделывается, что суд ему присудит четыре дня в неделю детей кормить, поить и содержать? Допустим, с четверга по воскресенье? Пока жена доучивается и на приработках. И жить определит с ним. У нас слишком много беспредела крутится вокруг пресловутого: «Ты же мать!» Как, мол, можешь отцу ребенка отдать?

Хорошо бы у женщины было право выйти в суд и сказать: да, я мать, поэтому из всех имеющихся условий выбираю для детей самое лучшее — комфортную квартиру, хорошее питание, безопасный автомобиль отца, а не голодную жизнь в арендованном матерью углу. Ни одна мать, за исключением маргиналок, у которых детей нужно отнимать без разговоров, не пойдет в суд и не спихнет детей на мужа, если считает свою семью безопасной и терпимой: так будут делать женщины, которые уже не видят выхода. К росту разводов подобный закон не привел бы.

Разводов меньше было бы точно. Это на словах общественники из числа гордых отцов России кричат, что коварные матери им не дают видеться с детьми после развода, а если у их жен на деле появится моральное и юридическое право ходатайствовать в суде о равнозначном участии в воспитании детей и о проживании с отцом, они как шелковые станут. Знают, что на этом придет конец питию, посиделкам с друзьями и личной жизни. Редкая женщина, да еще просто в статусе любовницы, будет заниматься чужим ребенком, если у него есть мать! Сироту полюбить — да. Заводить мимолетный роман с мужиком, который будет приводить на свидание своих детей? Это слишком.

Мужики все это понимают, так что вести себя будут прилично. Но, к сожалению, пока у нас законопроект, кажется, принимают чуть ли не в пользу тех, кто хочет соскочить с обязательств по воспитанию. Развелся, детей скинул на супругу, в суд подал заявление о неготовности участвовать в воспитании и — свободен, пошел себе Валек, Надек, Танек новых искать, а жена — минимум на десяти годах личной жизни пускай крест ставит. Кто придумал этот закон, не знаю, но я хочу к этим людям обратиться с советами законопроект отозвать и внести обратный. В котором суд получил бы право обязать родителя участвовать в воспитании детей сообразно его возможностям. И разводиться бы меньше стали, и рожать бы больше начали. Вот увидите. Рожают мало, потому что до сих пор отец может законно скрыться в тумане. А ему еще карты в руки, чтобы суд это право оформлял. Изъявил нежелание участвовать в воспитании своих, допустим, пятерых детей — и гуляй, свободен. Так будет?

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