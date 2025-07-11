Инженер с онлайн-дипломом: живое образование осталось только для богатых

Еще один вуз открыл онлайн-магистратуру. В САФУ приглашают абитуриентов освоить педагогическую специальность виртуально. Это, между прочим, Архангельский госуниверситет, он так теперь называется. Не какая-то шарашкина контора из интернета и не частная забегаловка.

Дистанционная магистратура давно есть в ряде государственных вузов. Например, в Казанском федеральном университете можно по интернету получить «корочки» филолога, инженера нефтегазоразработки, педагога, инженера-программиста и даже антрополога. В Московском техническом институте есть онлайн-отделения по специальностям «теплоэнергетика и теплотехника», «строительство», «электроэнергетика и электротехника» и многое другое. То, что выдадут выпускникам таких форм обучения, будет именно что «корочками». Дипломом назвать не получается.

Интересно, люди, которые подписали распоряжение об открытии онлайн-обучения инженеров электроэнергетики, предпочтут, чтобы в их районе электростанцию построил выпускник их института или все же — того, где таких людей учат пока вживую?

Это же жуть. И чем внимательнее читаешь описание новых программ, тем становится жутче. Так, САФУ соблазняет получить профессию преподавателя английского в цифровой среде удобством обучения: «Не надо ездить на занятия, вы сидите дома или на работе и учитесь в комфортной обстановке».

Ах вот как? Помнится, еще недавно заочное и вечернее образование рекламировали как суперкомфортное: учитесь параллельно работе. Что ж, настали новые времена, и теперь учиться предлагают прямо на работе! Видели в магазинах у дома кассирш, которые болтают часами по видеосвязи? Ну так, может, это не малокультурные хабалки, а студенты онлайн-магистратуры?

Впрочем, шутить бы тут не следовало, ничего смешного нет.

Это ведь тяжелый симптом сразу двух болезней: недоступности образования и удорожания жизни. Люди не могут позволить себе учиться с частичной подработкой.

И семья с двумя родителями все реже может содержать студента хотя бы первые два года обучения. Или содержать хотя бы наполовину, чтобы он работал на полставки.

Вы знаете, что все больше молодых людей даже при хороших отметках идут в колледжи или вовсе никуда не идут учиться после школы, потому что им себя не прокормить, они понимают, что родители с трудом дотянули их до выпуска из школы — дальше сил нет и ребенок должен выходить на работу? А так как работать придется много, трезвомыслящее новое поколение даже и не идет в университет: знает, что учиться будет некогда. В крайнем случае отправляются в колледж: там можно учебу совмещать с работой, да и обучение кончится быстрее. Вот так.

В 2019 году в журнале New York Times вышла эпохальная статья. Она называется «Человеческие контакты стали люксовым товаром» и посвящена прежде всего уходу бедных и середнячков в онлайн-обучение. В России тогда проблема уже была. Уже люди выбирали вместо институтов курсы программирования, например. Уже было понятно, что произошел сдвиг.

Потом пандемия, онлайн... А потом увидели, что можно существенно экономить. И это увидели не преподаватели и руководство университетов, а будущие абитуриенты. Которые поняли, что появился способ совмещать работу с полной занятостью и учебу.

У людей нет денег учиться полноценно. Большинство студентов вынуждены подрабатывать. Июльский опрос — 52,2% студентов работают. И что бы там ни придумывали про пользу ранней карьеры, все это чепуха. Филологу не работать нужно, а учить латынь, древнегреческий, церковнославянский, английский и один из современных славянских языков. Так мы учились. Это не говоря о теории и истории литературы, о теории русского языка и языкознании. До третьего курса работать было некогда вообще. У нынешних филологов программы значительно сокращены, я проверяла: Минобр идет на уступки новой реальности, в которой студенты вынуждены работать.

Но это филологи. Ну выпускают сейчас коллег, которые почти не учили классические языки, историю русского литературного языка похватали по верхам, второй иностранный не учили вообще — кому от этого в краткосрочной перспективе будет хуже? Аукнется потом, когда мы поймем, что у нас не осталось элиты, хранителей знаний и культуры.

А что насчет инженеров? Физиков? Им тоже программу сокращают? До вчерашнего дня я была готова поспорить, что это невозможно. А вчера увидела, что инженеров стали учить онлайн...

Как это оценивать? Очень горько. Стоимость жизни дорожает, причем во всем мире.

У нас еще высшее образование остается условно доступным, хотя год от года картина усложняется и за бюджетные даже места в вузах сегодня состязаются дети все больше из состоятельных семей, середнячки выбывают из гонки.

Есть более тревожные тенденции — школьное образование онлайн. Принято считать, что на самообучение уходят наиболее умные и требовательные, способные дома дать ребенку образование лучше, чем в школе. Но я изучала вопрос и считаю, что это не так: часто на самообучение нынче переводят детей, потому что семье трудно водить ребенка в школу. Ведь надо его туда одеть, снарядить, надо его в школе кормить. А главное — нужно его туда водить и оттуда забирать: если семья вкалывает на трех работах, это сложно. Либо в онлайн идут те, кто смог купить жилье лишь в глуши.

Горькая правда: сегодня в онлайн уходят дети, чьи семьи не тянут уже школу из-за трат и необходимости работать с утра до ночи. Родители на работе — ребенок в школе онлайн. Проще говоря, сидит один дома.

Что в таком случае нас ждет? Думаю, странам первого мира, в чьи ряды мы так неосмотрительно влились, пожиная соответствующие плоды, нужно привести положение дел в образовании в соответствие с новой реальностью. Но не упрощать вузовские программы до такой степени, когда перестанут взлетать самолеты, сконструированные новыми инженерами. Напротив, усложняйте программу, растягивайте годы обучения, потому что знаний человечество накапливает все больше, времени на их освоение нужно тоже больше. Пусть высшее образование станет еще сложнее, обучение растянется на 7–8 лет и станет полностью элитарным. Как и было раньше. Высшее образование — для элиты. Остальным учебы ровно столько, чтобы смогли себя содержать.

У нас сегодня так и есть. Только куцые программы и онлайн-конторы почему-то называют высшим образованием, а настоящее образование подгоняют под работающих студентов. Если это продолжать, мы упремся в потолок и начнем деградировать. Нельзя в условиях, когда жизнь усложняется, упрощать образование. Это плохо кончится для всех, прежде всего для тех, ради кого упрощают, потому что сложности в любые времена сначала падают на бедных.

Приведите ситуацию к сложившемуся положению дел: учатся только богатые и единицы самых умных, они получают элитарное живое образование и двигают человечество вперед. Остальные бегут следом и так — до тех пор, пока что-то радикально не изменится в мире. Это лучше, чем учить инженеров с преподавателями онлайн.

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