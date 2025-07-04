Почему маньякам в России выгодно убивать как можно больше

Никак не усядется нормально ангарский маньяк. Его задержали в 2012 году. Сейчас на совести Михаила Попкова 85 или 86 доказанных убийств, он признался в совершении нового. Это значит, что теперь Попков снова поехал в СИЗО, оттуда его катают в парк, где проводят с ним следственные эксперименты. Потом будет суд. У Попкова в его положении веселая жизнь.

Начнем с того, что после задержания следствие длилось три года. Все это время он сидел в СИЗО, где общался с людьми, получал передачи, смотрел телевизор. Его возили на следственные действия, суд был долгим, даже родственники убитых не могли ходить на все суды, а Попков любил, когда его возили. В 2015 году его осудили за убийство 22 человек. Все, думаете, поедет в самую страшную колонию, проведет остаток жизни на железной шконке, по 16 часов в сутки ходя из угла в угол камеры и уставившись в пол?

Ха! Не тут-то было! С тех пор Попков признался в десятках убийств, дал ряд интервью. Он направлен на отсидку в Мордовию, сидит в едва ли не самой комфортной для пожизненников колонии — Торбеевском централе. Оттуда его Российская Федерация регулярно катает почти через всю страну в Иркутскую область на следственные эксперименты и суды, к нему летают на допросы следователи, в ходе следствия он снова переезжает в СИЗО.

Чтобы как-то сократить число поездок, спустя два года после задержания Попкова Россия передала его дело известному следователю Евгению Карчевскому, у которого была, я так понимаю, задача быстрее найти как можно больше жертв Попкова, чтобы тот как можно меньше катался по судам. Карчевский доказал еще 59 убийств Попкова, в скольких из них маньяк признался сам, я не знаю. 59 плюс 22 — получаем 81 эпизод. Потом «вспомнил» еще шесть или семь. Параллельно раздал множество интервью, за которые брал деньги. О нем сняли минимум два сериала. Встречались ли создатели этих работ с Попковым, не сообщается. Платили ли Попкову что-то за право использования его истории? Надеюсь, нет.

Это я к чему затянула? Недовольство мягкими условиями содержания Попкова в прессе обсуждается часто. Но я ни разу не видела вопроса о том, а что же сделала Россия как государство, чтобы если не у Попкова в свое время, то у новых маньяков не было соблазна убивать больше. Они ведь тоже читают газеты, смотрят телевизор. Видят, что Виталий Бережной за убийство одной Насти Муравьевой уехал пожизненно в колонию «Белый лебедь», а убивший минимум 86 человек Михаил Попков с комфортом катается по стране. Кстати, дело Бережного тоже следователь Карчевский вел.

Скажите, если убийце выгоднее убить как можно больше сейчас, чтобы сидеть как можно комфортнее потом, он не будет убивать? Меня давно этот казус занимает. Маньяк теперь шкурно заинтересован убить как можно больше.

Есть еще более тревожный нюанс: маньяк прямо заинтересован брать на себя чужие убийства, а следствие — раскрывать «висяки». Пока о таких случаях публично не сообщалось, но почему бы им не быть, если следствие заинтересовано любой ценой раскрыть старые дела, а маньяк хочет ездить по лесопаркам, перевестись в СИЗО и кататься на суд? К тому же, чем больше на нем убийств, тем выше к нему интерес прессы и блогеров, тем больше они могут заработать на интервью и переписке. У Попкова есть фан-клуб, еще недавно он переписывался с фанатами, его письма публиковались, за это он получал деньги, передачки. Есть маньяки, которым нужна слава: они хотят стать самыми кровожадными, хотят, чтобы о них писали книги, снимали кино. И если в США принят так называемый закон сына Сэма, запрещающий серийным убийцам извлекать прибыль из рассказов о себе, у нас маньяки могут зарабатывать. За убийство одного ребенка сидеть будут скучно, за убийство десятерых — поездки, внимание, гонорары. Могут еще пару трупов на себя взять — порадовать следствие и скататься на море, например, где как раз томится давний «висяк».

Еще и выходят, между прочим, регулярно. Каждый год в России освобождается 2–6 серийных или массовых убийц. Планово, после отсидки. Сроки маленькие. Вышел людоед Малышев, братья Кожепаровы, домодедовский упырь, ростовский маньяк Криштопа, маньяк по кличке Электрик Хабаров, скопинский маньяк и почти вся банда Артура Рыно, которая убила десятки человек. Рыно и Скачковский вообще отсидели по 10 лет, так как убивали несовершеннолетними.

Это я все к чему? Дорогое государство систему наказания для «серийников» менять не хочет? Чтобы и сиделось им не так хорошо, и выходилось не так рано? Проблема актуальная.

Еще в 90-е было объявлено о существовании минимум двух генетических мутаций, который ассоциируются с гомицидоманией — тягой к уничтожению людей. Далеко не все мужчины, у которых есть эти нарушения, становятся маньяками: для проявления специфической агрессии нужен толчок, триггер. Им может быть что угодно: проблемы с родителями, измена жены, травля в школе или убийство ребенка на глазах будущего маньяка.

«Активировать» то, что среди любителей тру крайма называют геном убийцы, может специфическое порно, необычная секс-практика или тематическая оргия. Не все ученые верят в «ген убийцы». Но я верю тем, кто верит, что наличие двух генов, CDH13 и так называемого «гена воина» MAOA, не только повышает минимум в 13 раз вероятность совершения их носителями тяжких преступлений, но и идет рядом с тяжелыми сексуальными и поведенческими девиациями, в том числе с СДВГ.

Что из этого следует? Увы, но среди ученых есть неутешительные прогнозы: в связи с объявлением ряда отклонений нормальными они получают все большее распространение. Раньше те, кто имел оба указанных гена, не могли контролировать вспышки агрессии и рано оказывались в тюрьмах. Люди, которые мечтали о совокуплении с трупом, зоофилии, очень быстро себя выдавали, не находя выхода своим фантазиям, и попадали под контроль: общества или государства. Их объявляли ненормальными и сторонились. Они не рожали детей.

Сегодня эти люди тихо смотрят удовлетворяющие их картинки и порно, а агрессию им купируют таблетками. Множество людей, которые раньше считались обществом чудаками или чужаками и отталкивались в том числе из-за агрессии, сейчас называются особенными ​​— читайте, что едва ли не лучшими.

Короче, ближе к делу: несмотря в целом на падение уровня преступности, вызванное технологическим развитием человечества, число серийных убийц во всем мире, кроме самых отсталых обществ, скорее всего, растет, просто они попадаются быстрее, не на пятидесятом трупе, а на втором и чаще даже на первом. В США есть установка на выявление серийного убийцы не только на первом трупе, но и до него: вроде бы уже все штаты подключились к общей базе зарегистрированных издевательств над животными. Профайлеры исследуют случаи пыток собак с кошками, варки рыбок в аквариуме, изучают биографии зоосадистов и пытаются угадать, кто из них пойдет дальше. Зачем такая морока? Считают, что серийных убийц становится больше.

А мы как считаем? По-моему, Россия совершенно не готова к этому факту. И дело сейчас не в том, как их ловят. Как они сидят? Чем мы вообще можем напугать человека, который мечтает убивать людей и одного уже убил? Смертной казни нет. Каторги нет. Чем больше убил, тем интереснее сидишь и лучше ешь: можешь продавать интервью и письма.

К сожалению, в России жестокому убийце пока выгоднее убивать много. Очень хочется верить, что не меня одну это смущает.

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