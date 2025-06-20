Пора запретить рекламу проституток

В Госдуме предложили запретить пропаганду эскорта. Правда, начали почему-то с блогеров и соцсетей: предлагают до миллиона штрафов за буквально красивые фото дам с курортов. Преступление планируется выводить путем сравнения наружности их кавалеров. Если с лица мужчины разные, то, предлагает некий депутат Свинцов, можно смело лепить штраф.

Хотелось бы на этой инициативе остановиться и обсудить ее подробнее. Вот только мнение типа «каждый сам хозяин своей судьбы» и прочее «не суйте нос в чужие спальни» здесь лишнее. Проблема, давайте признаем, давно перезрела. Нос государству сунуть в эту сферу не мешало бы.

Но не туда и не так!

С самим по себе тезисом о необходимости запрета рекламы эскорта и его облагораживания в глазах общества я полностью согласна. Надо что-то делать. Ну реально ведь край уже. Когда-то мы смеялись над вирусными видео «с Патриков», где странного вида девицы рассуждали о том, что меньше чем с миллионом в месяц к ним и подкатывать не стоит. А знаете, куда пропали нынче видео? Никуда. Не снимают, потому что их перестали смотреть. А перестали, потому что сегодня подобное женское поведение стало нормой.

Конкретизирую: декларируемое поведение. Съесть-то она съест. «50 тысяч на косметику», «сотку на гардероб», «салон — еще семьдесят в месяц» и обязательно — «таксюшку, это от двадцати». Однако где те принцы, которые готовы нести свой миллион девке с надутыми губами, не сдавшей ЕГЭ и выражающийся словами вроде «рестик» и «полтоха»? Большинству широко разинувших рот девиц приходится довольствоваться пареньками, в 25 от силы зарабатывающими, на трех подработках, двести и берущими кредит на подарки для подруги.

Скажете, это всего лишь завышенные ожидания, а не эскорт? Нееет, друзья, такое поведение — следствие все той же пропаганды.

Если снято табу с проституции, то содержанкой быть в новых условиях даже почетно.

Не проститутка. Не модель. Не эскортница — можно сказать, невеста! Почти жена! Иногда «женихов» меняет, но это ничего. Вот если их несколько одновременно. Впрочем, жизнь сразу за счет нескольких мужчин тоже теперь стала преподноситься видом героизма и свидетельством большой смекалки. Бизнес-хватки, в общем.

У проблемы детабуизации продажной любви и распропагандированности эскорта есть три тяжелых последствия. Из них половые инфекции, распространенность ВИЧ — это малая проблема. Ну потому что стали предохраняться плюс вся эта толкотня вокруг мужчин с заработком от «миллиона» до «подари квартиру в Дубае» касается очень немногочисленной группы населения, за пределы которых медицинские, так сказать, риски модного образа жизни почти не выходят.

Есть неочевидное, но малоприятное последствие в виде снижения демографии. Меня, если честно, вопросы демографии мало занимают, я не считаю, что мы должны из кожи вон лезть, чтобы рожать больше. Рожаем сколько можем. Вернее, рожали. Теперь часть фертильных женщин, вместо того чтобы завести нормальную семью и рожать детишек, сидит и ждет у моря погоды. Собачек себе заводит. На квартиру в Дубае копит.

Я вам так скажу: сожительство само по себе снижает рождаемость. Институт любовниц — еще больше. Рожают все же в браке. От любовника рожают редко. От женатого любовника — еще реже. А сколько эскортниц родят от своих, так сказать, клиентов? У нас параллельно прошла новость: то ли в целях повышения рождаемости, то ли из соображений укрепления нравственности секс-игрушки предложили продавать по рецепту. До того их предлагали продавать по паспорту. Очень сомнительный от этих инициатив просматривается профиль. Какой вообще смысл игрушки запрещать, если у нас со всех экранов призывают фактически к проституции? Каламбуры насчет того, что без игрушек с эскортницами начнут действовать по старинке, даже отпускать не хочу. Государство здесь явно непоследовательно: вибраторы нельзя, а курсы успешного эскорта — можно?

Но болезни и сниженная рождаемость среди эскортниц — проблема точечная. Как и прочие социальные риски «профессии».

Потому что какие бы слова ни придумывали, «модель», «спутница успешного человека» и пр., мы видим, что нам под новые нормы морали пытаются втащить старую профессию. Самую, так сказать, старую.

Сегодня мы с ней столкнулись на новый лад. Всплески проституции были всегда во время голода и безвременья. Вспомните проституцию 1990-х. Жуть. Еще и возраст согласия тогда понизили. Вот где страшно было. Все риски профессии — с детских лет. Сейчас не так. В каком-то смысле страшнее, потому что в проституцию, вебкам вовлечена огромная доля населения. Прибавим к активным проституткам и веб-моделям просто мечтательниц, пересмотревших вебинары эскортниц и женских психологов, которые учат ценить себя на миллион и отдаваться за подарки, — получим уже миллионы одиноких женщин.

У тех, кто в Дубае за 500 долларов дерзает повторить судьбу «модели» Марии Ковальчук, и у тех, кто сиднем просиживает в ожидании миллионера, одна судьба: одиночество.

У открытых проституток, даже если они себя теперь куртуазно называют моделями, только шансов дожить меньше. В целом последствие очевидное: одиночество, упущенные шансы создать семью.

Если до 30-35 ждать принца с миллионом или работать в эскорте, то потом все, шанс упущен. Элементарно разберут мужчин. Останутся красавицы одни. И тут уж не до демографии, это вопрос десятый: миллионы неустроенных одиноких граждан. У нас уже появился новый тип женщины: дамы с собачкой не в 60+, а в 25.

Между прочим, у миллионов ждущих у моря погоды женщин есть ответная часть в виде миллионов оставшихся без пары мужчин. И здесь утешительного ничего сказать нельзя, а надо брать и читать научную литературу. Которая говорит о том, что чем больше в обществе мужчин без пары, тем выше преступность, тем сильнее агрессия. Китай, к примеру, импортирует невест не с целью повышения рождаемости, а для стравливания агрессии.

Возможно, это будет самое страшное последствие пропаганды новой формы проституции: мы получим миллионы мужчин, которые с ранних лет оставались без женщины, потому что подходящие им по статусу и возрасту молодые женщины слушали придурочных блогеров с психологами и ждали богатого, который купит их по завышенному ценнику. Короче говоря, нас ждет скоро всплеск насильственных преступлений. Это неизбежность, а виноваты в ней кумушки с гиалуроновыми свистками на пол-лица, которые учат молодых дурочек, что они себя не на помойке нашли, что без подарков с мужчинами встречаться нельзя, что без «двадцатки в месяц на таксюшку» лучше к ним даже не «подкатывать».

Что же делать? Штрафовать девиц за то, что каждый раз с разными на море ездят? Это несерьезно. Вон, Волочкова возмутилась даже. Она тоже каждый раз с разными ездит. Но, может, она любовь ищет? Я вот в 29 лет уже в третий раз замуж вышла. Не везло, знаете ли.

При этом у нас подумывали запретить рекламу эскорт-агентств и не запретили. Как так? Пропаганда эскорта — это чудовищно. Как и пропаганда любви за деньги. А уж реклама сутенеров! Вот за кого надо в первую очередь браться. Действительно, запретите рекламу этой «работы». Запретите напрочь всех этих психологов и гуру вебинаров, где учат «ценить себя». Сделать это несложно. С вебинарщиками вообще проблем нет: планировали ведь запретить любые курсы лицам без образовательного сертификата. Если какая-то бандерша ведет популярный канал и еще деньги берет за обучение премудростям, ее запрещайте. А не девок с фотографиями на море. Мало ли как они на море попали, а вот с «мамками», с сутенерами, с обучением ставить на себе ценник все понятно. С них и надо начинать.

Нулевым же шагом я вообще считаю запрет эвфемизмов. Развелось этих «моделей», «эскорта», «девочек с бизнес-планами на жизнь». Вот бы все эти словечки запретить, чтобы сразу была понятна суть явления.

Какая модель? Какая эскортница? Какая спутница успешного человека? Ты проститутка. Начинать надо с общественного порицания и называния всего и всех своими именами. Потом уже — остальные меры. Никто не будет бороться с проституцией, пока ее рядят в красивые одежды и прячут за красивыми именами.

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