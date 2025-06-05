Может, убьют, а может, и не убьют: почему дети просятся в детдом

Тревожная новость пришла в эти дни из... Кремля! Детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила радикальную программу по сокращению сирот в детских домах страны. По мнению чиновницы, за пять лет численность резидентов учреждений для детей можно уполовинить.

В готовность это сделать и в возможность охотно верю: госпожа Львова-Белова отчиталась, что лишь за последние 10 месяцев прицельной работы по выводу детей из детдомов удалось вывести оттуда каждого десятого. Сегодня в домах ребенка и малютки находится по всей стране 53 900 детей. Омбудсмен считает, что минимум четверть оказались там в результате плохой работы с семьей и должны быть возвращены семье, для этого надо в том числе помещать детей на реабилитацию вместе с родителями, алкоголиками и наркоманами, в специальные центры.

Меня все эти реформы детских домов, курс на семьесбережение ввергают в уныние. Когда я читаю про задачи свести к минимуму число изъятий из семей, я отчетливо понимаю: эти идеи реализуют люди, которые никогда не видели социального неблагополучия. Они не жили среди тех, кто тушит о своих детей окурки, водит в дом, где маленькие дочки, пьяных любовников. Они не видели семьи, где из-за рукоприкладства отца дети синие. И не видели они, разумеется, семей, в которых семеро по лавкам и старшие изнывают от работы по дому и заботы о младших, не имея не только возможности учиться — не получая продыха вообще.

В России последних лет было несколько историй, когда дети сбегали из страшных семей. Все случаи, которые я как журналист отслеживала, оканчивались возвращением ребенка в семью. К примеру, было громкое происшествие в Челябинской области, где девочка-подросток, инвалид по слуху, убежала из дома и записала видеообращения с рассказами о том, что несет в доме всю заботу о нескольких младших братьях и сестрах, что мать пьет и приводит домой пьяных ухажеров, которые домогаются девочки. Ребенка сначала поместили в пункт временного содержания. Мать все это время продолжала пить, с соседкой, а младших ее детей сбросила на соседкиного сына, тоже подростка.

В конце счастливого финала не было: девочку вернули, она даже не могла окончить 9 классов: готовка, уборка, ночью — страх, что мать приведет мужика.

Именно это называется в России семьесберегающим подходом.

Все, кто хоть в какой-то роли, даже в качестве сердобольного соседа, имел дело с асоциальными семьями, знают, что изъять ребенка из подобной семьи сегодня почти невозможно. Особенно если детей много.

Система под предлогом борьбы со злоупотреблениями, которые неизвестно кто и когда в последний раз видел, просто сокращает расходы на содержание сирот, потому что детские дома это очень дорого.

Но скажите мне, пожалуйста, когда вы в последний раз видели пример злоупотребления опекой? Ну, чтобы забрали ребенка из хороших условий? Или — в целях шантажа. Время от времени появляются крики о том, что у очередной «хорошей» мамы забирают детей якобы за оборванные обои или тесноту в квартире, но начнешь выяснять подробности и узнаешь, что у мамы семеро, все от разных героев, живут в одной комнате в коммуналке. Семь детей в коммуналке и ежегодная смена любовников — это не повод для изъятия? А родители-наркоманы — тоже не повод? Нужно еще и к другим наркоманам в рехаб ребенка сунуть, который и дома натерпелся? Чтобы он пожил среди чужих алкашей, наркоманов, уголовников?

Да не вспомните вы, когда в последний раз читали о действительно неправомерном изъятии ребенка! Зато у любого, кто живет в провинции, достаточно примеров, когда детей мучают и истязают родные семьи, а опека продолжает говорить про приоритет кровной семьи.

Господи, да я два дня назад видела на селе, где у меня дача, пример: отец мертв, не знаю, что с ним случилось. Мать нашла другого мужика, родила и ребенка спихнула на двух дочек-школьниц, младшая из которых в пятом классе. Дочки вдвоем нянчат ребенка, а мать уехала на пьянку за 20 км от родного села!

Вы уверены, что девочки хотят такой жизни? И точно ли все те семеро детишек хотели бы остаться в комнате в коммуналке? Я лично знаю примеры, когда дети сами просились в детдом. Я конкретно, работая журналистом, освещала такие случаи. Когда дети бежали от насилия, от тесноты или нищеты. Или — от всего сразу. Семеро в коммуналке, где младшие на шее старших. Кто вообще придумал, что здесь нужно сберегать семью?

Я лично считаю, что матери, которая допустила такие условия, дети не нужны. И в этом случае их хотя бы нужно спрашивать, желают ли они уйти в детский дом. А если мы имеем дело с алкоголиками, наркоманами, с гулящими родителями, у которых дети одни сами себе предоставлены, то надо забирать.

У нас система уже устроена таким образом, что даже если изъятие показано, опека до последнего будет сопротивляться.

Знаете, как проходят проверки таких семей? Алкоголиков за много дней неоднократно, на случай, если в запое, предупреждают, когда будет проверка: чтобы прибрали, еды приготовили, детей подговорили. Просто и опеку, и региональных омбудсменов, и даже полицию «дрючат» за высокий процент изъятия. А процент «семьесохранения» поднимает оценку эффективности их работы. Так уже сложилось. У нас чиновникам и полиции выгоднее рискнуть, что ребенка в семье убьют, чем изъять, да еще если детей много.

Может, убьют, а может, и не убьют. И не наказывают особенно опеку. Море случаев, когда дети алкашей, оставшись одни, замерзали насмерть или, наоборот, сгорали в бане — не помню, чтобы хоть одного чиновника из опеки посадили. «Семья проходила проверки и была признана благополучной». Потом в этой благополучной семье папа с мамой ширнулись и на четыре дня зависли на притоне.

Приведу громкий пример: убийство восьмилетней Насти в Тюмени, которая жила в доме моего детства. Мать пьет и ушла. Отец отсидел за убийство и пьет. Тьма детей. Отцу опеку не дали, но чтобы не разрушать семью, дали пьющей бабушке. Настю изнасиловал, задушил и упаковал в пакет наркоман. Она ушла гулять с утра и до поздней ночи ее не хватились. Я читала слитые в сеть материалы дела: отец в тот день пил, несколько раз садился за водку. Бабушка выпила и уснула на лавке. Ребенок вышел гулять в 7:30 утра, чтобы не сидеть на 13 кв. м толпой. Никто не интересовался, поела ли она за день. Где она в принципе. После ее убийства остальных детей изъяли. Хоть кто-то слышал, чтобы посадили чиновников из опеки, которые всеми силами «сберегали» такую семью?

Я выросла в этом доме, среди таких семей. Я помню, что раньше родителей пугали милицией и опекой, а теперь они не боятся, они знают, что опека еще их уговаривать будет оставить детей!

Уже детей нельзя спасти практически. А теперь планируют сократить даже число тех, кого спасти и изъять успели.

Запомните, дети в детских домах оказываются при живых родителях, потому что они никому дома не нужны! Как и пациенты психоневрологических интернатов: одни — не нужны, с другими дома не справиться. Но под предлогом гуманизма пытаются сбросить этих людей в семьи и сократить расходы на заботу о них.

Детдома наши люди в лучшем случае представляют по фильму 1993 года «Кумпарсита», а ПНИ — по передачам «Немецкой волны» времен Холодной войны. Повторяют одни и те же заблуждения, позволяя под их дудку сокращать детские дома.

Друзья, детдома в России уже не те. В детдоме ребенку бывает даже лучше, чем родной или в приемной семье, потому что часто он попадает в семью с таким числом детей, что в детдоме на него приходится больше взрослых и заботы. И детские дома, и система ПНИ — величайшее достояние, наравне с санэпидслужбой, которая досталась нам от СССР. Ее надо улучшать, а не сворачивать. Страны, в которых нет или уничтожена система детских домов, сожалеют о потере.

У нас эти дома есть. Они — убежище ребенка от семьи. К сожалению, существуют семьи, в которых ребенку жить страшно, опасно и нестерпимо. Детей из них нужно спасать, а не держать в полной воле взрослых алкоголиков, наркоманов и садистов. Удивительно, что нашлась хрупкая женщина, которая пришла в Кремль и предложила детей постепенно этого убежища лишать.

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