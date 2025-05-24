Балласт тянет школу на дно: нужны ли переводные экзамены?

Много общаюсь с читателями. Сейчас, конечно, в основном обсуждают школу. ЕГЭ, ОГЭ. Как схитрить и попасть в вуз без ЕГЭ. Оказывается, есть способ: забрать после девятого класса документы, уйти в колледж, оттуда уже дальше по специальности, без ненавистного экзамена. Сколько мест в вузах остается для выпускников с учетом льготников, олимпиадников, ссузовцев — даже подумать страшно.

Еще страшнее, что родители без конца требуют отменить ОГЭ чуть ли не по всем предметам. Детки, видите ли, перенапрягаются. Расчет понятный: по наработанному лестью перед учителями аттестату идти в колледж, а оттуда без ЕГЭ пролезть в институты. Это пусть дураки на 90 баллов ЕГЭ штурмуют — сейчас среди родителей троечников такая позиция.

Но есть еще такие, кто требует уменьшить число контрольных работ в промежуточных классах. Тяжело, говорят, их деткам. Нервничают. Не справляются. А школа должна приносить удовольствие, это ведь детство!

Предложение главы СПЧ Валерия Фадеева установить в школах переводные экзамены вызвало прямо-таки неприличную реакцию родителей троечников. Они возмущены: как так, детки будут надрываться над книжками, в каждом классе готовясь к экзаменам по основным предметам?

Заметила, что возмущаются те же люди, которые рассказывают, что их дети в эти дни заняты исправлением двоек. Мне даже писала мама мальчика, у которого тройки по всем предметам и все он кое-как натягивал с двоек. Ходит и по несколько раз пересдает. Между подходами режется в PlayStation, не читает, не учится. Шестой класс.

А я знаю, почему не читает и почему режется. Потому что даже если он вообще не будет уметь читать и писать, а родители откажутся отправить его на комиссию для диагностики умственной отсталости, его все равно переведут в следующий класс. Он может даже сидеть, положив ноги на парту. Играть в телефоне. Шапку в классе не снимать. Если попадется такой в нормальной школе, с ним ничего не смогут сделать. У учителя нет права смахнуть его с парты. Нет права снять с него шапку. С телефонами хотя бы сейчас разобрались, запретили. И то запрет исключительно на здравомыслии родителей держится. Если родители сочли нужным объяснить ребенку, почему он обязан соблюдать запрет на телефоны, то он в телефоне сидеть не будет. Если не сочли, никто ничего ему не сделает: учитель не может отобрать телефон, схватить его, убрать в стол.

Не может он вывести безобразника из класса, так как это нарушает право девианта на образование. В угол поставить — на свой страх и риск, если всплывет, учитель прогремит на всю Россию.

Но что еще хуже — сегодня учитель фактически не может поставить ученику двойку за год и оставить его на второй год. Юридически такая опция предусмотрена, фактически — нет. Даже если у ребенка по всем предметам будут выходить в году двойки, ему их вытянут до троек. Потому что от его оценок много кто и что в школе зависит. В первую очередь — будущее учителя. Которого, что называется, станут дрючить за каждую двойку в четверти и в году. Его рублем будут за это карать. Все двойки спишут на неэффективную работу, так что, дабы не прослыть неэффективным, педагог будет любой ценой натягивать оценки.

Школе это зачем? А ее эффективность, ее рейтинг тоже зависят от числа двоек. Много двоек — плохо работали, надо лучше. Директор пропесочивает завуча, директора — районо. Если найдется принципиальный учитель и поставит неучу двойку в году, один раз, быть может, ему и простят, спишут на непонятливость и убедят исправить, ведь у мальчика «все впереди». Если педагог и второй раз кому-то выставит итоговую двойку, его попросят из школы. Особенно если это учитель начальных классов потребует отправить ребенка на повторное обучение. Потому что к ученикам начальной школы у нас трепетное отношение, оставить такого на второй год сегодня приравнено к оставлению младенца в сугробе.

Вот и тянут. И тянут, и тянут.

У многих моих знакомых у детей в классах хронические двоечники, которые значительную часть времени отнимают на объяснение им материала, на переписывание контрольных и зачетов. Учитель скомкано объясняет классу новую тему, а потом половину урока сидит с двоечниками и по сорок раз им повторяет. В это время умные недополучают знания, что часто ложится на плечи родителей: они должны дома нагонять. Знаю про случай, когда учитель начальных классов писала в родительский чат: «Сегодня проходили второй тип склонения, просьба разъяснить дома детям страницу такую-то учебника, я была занята с Ваней». А Ваня — двоечник.

Двоечники существенно обрушают общий уровень образования. Это балласт. Раньше школы его сбрасывали. Сначала — «на второй год». Затем — в коррекционные заведения. Еще в моем детстве, в 90-е, мы знали, что есть спецшколы, куда отправляют двоечников и хулиганов.

Сегодняшний двоечник знает, что его будут тянуть. И в девятом классе ОГЭ за него решат, лишь бы он документы забрал. Это в мегаполисах конкуренция и мало десятых классов. В глубинке все подряд могут оставаться. И педагоги такого «Ваню» рады сбыть с рук. Аттестат ему рисуют отличный, ОГЭ рисуют. А он потом из колледже без ЕГЭ рвется в университет. Но девять лет у своих одноклассников сожрал, выкаблучиваясь.

Балласт сегодня не только в виде не способных освоить среднюю программу и вынести стандартную нагрузку. Хулиганы тоже тянут на дно. Не все хулиганы двоечники. Но раньше таких убирали. Которые болтают на уроке, отвлекают других, могут запеть в классе. Если классу к шестому-седьмому такой ребенок не понимал правил существования в коллективе, его тоже отправляли в коррекционную школу.

Нужны какие-то инструменты для исправления ситуации. Потому что если у нас сегодня на всю страну есть несколько десятков элитарных школ для самых умных, куда не прорываются девианты и просто двоечники, а остальные учатся, равняясь на отсталых, то кто станет в космос летать среди сегодняшних десятилетних? Кто будет нам вакцины изобретать и бурить в Арктике шельфы? Вот эти, которые стекают по стулу под парту, срывают уроки и из класса в класс переходят, фактически имея одни двойки?

Экзамены нужны. И обязательно нужно сделать так, чтобы по их итогам оставлять двоечников на второй год или выгонять в коррекционные школы. Для этого следует поменять подход к оценке эффективности педагогов и администрации школы. Потому что если наказывать учителя рублем за двойки, он и на переводных экзаменах дуракам тройки нарисует.

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