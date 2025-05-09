Сухой закон приносит пользу! Продажу алкоголя надо запретить по всей России

На Вологодчине предложили запретить вейпы, полностью убрать из продажи. Читаю новость и сразу — комментарии. Смех. Смеются. Говорят, ха-ха, снова придумали, алкоголь уже запрещали. Ой, как смешно, обхохочешься.

Когда в Вологде впервые заговорили о почти тотальном запрете продажи алкоголя, тоже ведь смеялись над ними. Я впервые пошла смотреть, кто же там такой смешной губернатор. Посмотрела. Филимонов. Который на английском говорил. Рэп читал. Тогда тоже смеялись.

Что мы за народ такой? Мутко по-английски еле языком ворочал — мы смеялись. Этот на хорошем английском запел — нам опять смешно. Мне лично происходящее сейчас в Вологодской области смешным не кажется вообще.

В Вологде я была почти два года назад, мне там понравилось. Разруха за пределами турзоны, конечно. Кремль разваливается. Но что удивило: почти никто не матерится. Вообще. И не сказать чтобы пьяные валялись, хотя уровень алкоголизации огромный. Еще удивили женщины в Вологде: нигде я не видела такой хорошей чистой кожи. Как у младенцев. Ходила и думала: а для кого это все? Для кого эти женщины с фарфоровой кожей, если мужики пьют?

За антиалкогольной вологодской инициативой и ее последствиями я слежу внимательно еще и потому, что относительно продажи алкоголя придерживаюсь куда более сурового мнения, чем руководство региона. Я за чеченский вариант: крепкий алкоголь де-юре продают два часа в день, в остальное время — только пиво и слабоалкогольные напитки. Де-факто алкоголя нет, можно купить в паре отелей для туристов и московских гостей, в аэропорту. За шесть, кажется, дней, не видела ни одного пьяного, ни одного наркомана.

Но про свое отношение к сухому закону не буду подробно, я об этом писала. Сухой закон абсолютно везде, где он вводился, приносил колоссальные положительные результаты. Никогда не слушайте россказни про «перемрут от денатурата» или «таксисты перестанут водить такси — будут продавать водку». Да, продавали. Да, денатурат пили. Но польза все равно перевешивала. У нас часто последствия сухого закона путают с последствиями коллапса государства: милиция рушилась, общество и страна расползались. Не сухой закон привел к депрессиям и мордобою, а застой и крах экономики. Как и в Штатах вовсе не сухой закон породил мафию, а уже существовавшая мафия занялась бутлегерством. Увы, трезвые и честные примеры анализа последствий сухого закона в разных странах тонут в потоке ерунды про «перетравятся», которую, по моему глубокому убеждению, в основном лоббируют алкопроизводители.

И о бремени русского автомифа. Почему-то русские считают себя большими пьяницами, хотя за всю историю страны мы ни разу не были в лидерах по потреблению алкоголя даже среди европейцев. Мы мало отличается от тех же чеченцев, мы такие же белковые организмы с углеводным обменом, водка не встроилась в наш метаболизм. Мы даже умеем ее пить, чтобы прямо сразу не скончаться. Сухой закон у нас нормально приживется. Я лично за полный запрет продажи алкоголя: исключение — только рестораны, только очень дорого, только пиво и хорошее вино. Ну, вермут, может. В крайнем случае — еще ликеры.

Цена — обязательно. Тут как с курением: работает только стоимость. Еще один миф — про мальчика, который станет меньше есть, если его папа будет пить более дорогое спиртное. Ну неправда! Если алкоголь будет сверхэлитарным продуктом, то бедные перестанут таскать деньги у своих детей, так как им все равно не хватит!

Если же будет работать правоохранительная система, то они и самогон гнать перестанут. Вне крупных мегаполисов участковый сегодня всегда знает, где продают самогон. Если будет на то воля сверху, перестанут продавать. Наркотики же средь белого дня не реализуют прямо из калитки?

Результаты будут потрясающими. Они в регионах, где есть серьезное ограничение продажи алкоголя, уже впечатляют. В Вологодской области запрет на продажу алкоголя в будни вне 12:00–14:00 действует с 1 марта. И я уже запуталась считать, сколько у них закрыли алкомаркетов. На 18 апреля сообщили о трети, или 220 штуках. На треть в будние дни сократилось число ДТП. Это плохо?

Якутия с 2013 года борется с алкоголем. Тогда почти вся республика стала зоной трезвости: поселения сами принимали запрет на продажу спиртного. Но через несколько лет выяснилось, что местные власти не имели права запрещать торговлю спиртным в точках общепита, ее вернули на пять лет. И вот с 1 марта этого года в Якутии ограничили продажу выпивки и в общепите: шестью дневными часами в сутки. Якутия за 12 минувших лет демонстрировала скачок трезвости, откат и вновь — скачок. В Вологде будет так же. И я бы очень хотела, чтобы меры распространили на остальную Россию. А людей, которые сопротивляются запрету широкой продажи крепкого алкоголя, сопротивляются изгнанию из жилых домов «наливаек» и алкомаркетов, я бы подвергала общественному остракизму.

А отдельно — тех, кто жалуется, что их магазины у дома закрываются без продажи водки. Из Вологды несется стон. Бесконечно возмущаются: из-за сухого закона, де, обанкротились магазины у дома.

Вы меня извините, нормы действуют с марта, если уже успели разориться, значит, большую часть оборота точки составлял алкоголь. И я лично не уверена, что повсеместно нужны такие продуктовые, которые живут за счет исключительно водки. Невероятно, но нас призывают вспомнить о людях, которые в этих магазинчиках спиртное в основном и продавали. Тут самое оно поговорить об этике. Какая должна быть в голове у человека картина, если он клянет власть, которая запретила ему зарабатывать на жизнь продажей водки соседям? С какой стати вообще в разговоре об алкоголе и «наливайках» появился аргумент о рабочих местах для продавцов? А о рабочих местах для тех, кто эту водку хлещет, говорить не желаете? Может, мы еще в защиту наркоторговцев выйдем? В защиту производителей паленой водки? Им ведь тоже деток кормить надо.

С вейпами — та же история. Кричат, что многие потеряют работу, у них точки с вейпами. Но разве не аморально сохранять продажу вейпов, чтобы продавцы могли кормить свои семьи?

Я думаю, что регионам нужно дать полную свободу самим решать, что делать и с вейпами, и с алкоголем. Если население будет резко против, оно выдавит такую местную власть. О проалкогольных волнениях в Вологде мне ничего неизвестно. Нервничает алкогольный бизнес, а не жители. Я, если честно, думаю, что в основном жители очень рады. Если бы у нас приняли такой закон, я тоже была бы рада. Никакого безусловного права человека покупать алкоголь и, тем более, им торговать — нет.

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