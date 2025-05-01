В СССР столько не работали! Как Первомай из праздника превращается в протест

Первомай, честно говоря, с каждым годом вызывает все больше грусти. О Советском Союзе я не тоскую, марксизм-ленинизм меня не манит, ходить снова по разнарядке строем я не желаю. Но я антикапиталист. Мне не очень важно, какой политический строй будет установлен в стране моей мечты, если в ней введут жесткий антикапиталистический контроль, потому что строй мало что значит. При царях ввели земское самоуправление и независимые суды, при демократии Ельцина не работало ни то, ни другое. А разгул капитализма был в обоих случаях. При Сталине процент оправдания в народных судах был в сотни раз выше, чем сегодня, но вряд ли кто-то в здравом уме сейчас захочет пожить при Сталине. Да и не скучают люди по сильной руке.

Люди тоскуют по антикапитализму. Я давно поняла: ностальгия по СССР никак не связана с тем несчастным вкусным пломбиром или с верой в преимущество социализма как политической системы — люди вспоминают времена, когда они не надрывались на работе.

Жизнь еще наших родителей представляется нам сегодня крайне тяжелой: жили в бараках, в коммуналках, машин в свободной продаже не было, автобусы ходили редко, билеты в отпуск было не достать, даже за школьной формой стояли в очереди. Но столько не работали! Да, были ударные стройки, даже лагеря. При Сталине-Хрущеве была шестидневная рабочая неделя. До 1967 года вообще-то. Отпуск по уходу за ребенком до года стали предоставлять только в 1982 году, а до полутора — в 1986-м. Но все равно очень и очень многие тогда работали меньше. С 1929 по 1940 гг. рабочий день вообще был семь часов. И я, честно говоря, не читала в литературе, чтобы люди массово задерживались на работе, даже в пятилетки: все эти акты трудоголизма носили точечный характер. Больше всех в Советской России работали в гражданскую войну и потом — в Великую Отечественную. Все остальное время большинство населения после смены или рабочего дня возвращалось домой.

Сегодня люди много работают. У меня такое ощущение, что все, кроме грузчиков или кольщиков дров, кроме машинистов, пилотов и проводников, на работе с раннего утра до поздней ночи. Отвечают на письма, звонки. Проснулся — и все, ты уже обязан был на связи. Даже если ты последний в иерархии менеджер заштатной фирмы. Мне иногда отвечают на письма в три утра!

Учителя без отдыха на работе: ставок берут полторы–две, к проверке тетрадей добавилось ведение электронного журнала, заполнение отчетов, написание программ и общение с родителями в чатах.

Отдельная категория — это разнообразные самозанятые мелкие мастера, работающие через доски объявлений: только в последние год–полтора, когда стоимость их услуг подскочила, они перестали выезжать на вызовы в десять вечера. И все равно все эти ремонтники, настройщики, люди с небольшими производствами мебели или украшений на работе 24 часа: они либо выполняют заказ, либо пребывают в его поисках. Когда-то эти люди имели офисную или производственную работу либо получали соответствующее образование. Потом их охмурили соблазнами стать свободными, работать на себя. «Как богема». Помню, как в рекламе показывали якобы идеал простого человека: сидит на пляже с ноутбуком и коктейлем — работу работает. Все хотели стать свободными, как артисты, писатели, музыканты. Стали. Богемного флера не получили, а вот больничных с отпусками у них нет, как у настоящих артистов и писателей. Я всегда знала, что это мировая афера: сбить простого человека с пути, заставить его добровольно отказаться от соцпакета и, главное, гарантий занятости.

К тем, кто сам ушел в самозанятые, надо приплюсовать тех, кого перевели на этот режим принудительно. Множество людей, которые годами работали в компаниях, сначала переводились на договоры с ИП, а потом — на самозанятость. Когда этот режим только открывали, самозанятыми становились надомные парикмахерши, мастерицы бижутерии и наша пишущая братия. А теперь уже кого только нет среди самозанятых! Даже воспитателей в частные сады нанимают через СЗ.

Люди лишились не только отпусков с больничными, но и гарантий занятости. С последними вообще беда. Даже вузовских преподавателей переводят на… нет, пока вроде не на самозанятость, но на краткосрочные контракты: гарантий продления никаких. Так многие живут. Прибавьте к ним огромную долю трудоспособного населения, что занята на временных работах: оформляют их официально, но нигде больше нескольких месяцев не держат. То они чехлы для телефонов продают, то в пункте выдачи сидят, то в ларьке с шоколадом: там не заплатили, тут точка сама закрылась. В итоге люди тоже без отпусков годами и всегда в поисках работы.

О таксистах и курьерах речь вообще лучше не начинать. Зарплаты, говорят, у курьеров большие. Это, конечно, нонсенс, что они больше инженеров зарабатывают. Но у них нет отпусков и больничных. И как работают? Я недавно узнала, что на одном из маркетплейсов доступна круглосуточная доставка до дома в ближайшие два часа. Можно в три ночи утюг заказать. Как вам? Кто-то ведь работает ночью. Вряд ли это его основная работа: он взял подработку.

Мы получили уже десятки миллионов людей, которые вообще не уверены в завтрашнем дне: к 13 млн самозанятых прибавьте минимум десять прекариата. А у нас 75,9 млн трудоспособного населения. То есть треть минимум без гарантий вообще работает кое-где кое-как. Кто имел полноценные договоры, переведен на краткосрочные или самозанятость. Задержки зарплат пошли, обманы с отчислениями, с премиями, пошли переработки. Началось это в пандемию, когда ввели мораторий на внеплановые проверки. Так долго кричали про «не надо кошмарить бизнес», что мы понемногу видим на рынке труда беспредел по образцу 90-х: люди чаще жалуются на переработки, самодурство работодателя, на необходимость быть на связи 24 часа в сутки. Еще идут жалобы на урезание зарплат, на плохие условия труда, на неофициальный наем. Много жалоб на то, что людей заставляют на работе экономить на качестве выпускаемой продукции, даже если это еда. Все чаще появляются сообщения от работников пищевой промышленности об использовании ими фальсификатов.

Читаем отчет Роструда: рост числа жалоб на невыплату зарплат за 2024 год составил более трети. В Роструд жаловаться, в суд идти у людей нет денег — разбирательство с работодателем может длиться два года. А у человека денег — на две недели. Он бежит искать работу. Работодатель остается довольный. Он в безопасности, его не кошмарят.

Отмена проверок и в целом мягкость к бизнесу кажутся мне чудовищными по своим последствиям. Бизнес нужно кошмарить, иначе получаем все вышеописанное и многое другое.

Хождение на Первомай выглядит сегодня ну прямо кощунственным. Ходить туда могут с удовольствием разве что чиновники. Все остальные очень много работают. И крайне не защищены.

Много работают везде, кстати. Стоимость жизни растет, и сегодня уже редкая семья в первом и втором мирах может себе позволить содержать даже частично работающего студента, не говоря об оплате образования. Раньше ни мы, ни американцы столько не работали.

Очень много стал работать человек. Но жилье он за свою работу теперь не может уже ни получить, ни купить. От беспредела бизнеса человек не защищен, гарантий трудоустройства и соцпакетов нет, возможно, более чем у трети взрослых.

Первомай начинает превращаться из праздничной в политическую демонстрацию. Потому что если у людей, которые не имеют гарантированной работы, гарантированных больничных, отпусков и гарантированного восьмичасового рабочего, в руках плакаты с призывом к достойному труду, то это никакой не праздник, а протест.

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