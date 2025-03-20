Только душу травить: почему не стоит показывать детям фильм «Роднина»

Сходила на неожиданно хороший фильм про Ирину Роднину. Говорю «неожиданно», потому что, во-первых, режиссер Константин Статский до того был известен проходными проектами и сериалами. Прямо скажу: на фильм от автора «Мажора» и «Москва. Три вокзала» я шла настороженно. Во-вторых, не буду скрывать, ожидала развесистой пропагандистской хряпы. Все же сегодня Ирина Роднина — политик, да еще под санкциями. Был велик шанс, что создатели ее байопика наворотят кондового патриотизма столько, что народ побежит из зала врассыпную.

Но кино вышло очень хорошее. Динамичное, живое, без сюжетных заноз, с прекрасной игрой. Играют все очень хорошо, так сразу даже и не выделишь кого-то конкретного. Редко бывает у молодого или малоизвестного режиссера, чтобы у него в фильме все актеры играли ровно и хорошо. Отдельно, конечно, хочется отметить Алексея Ягудина, который сыграл американского тренера Джона Никса так, что я только в титрах узнала, кто исполнитель роли. Тренер соперников Родниной и Зайцева получился немного нарочитый, такой американец в квадрате: с вывернутой челюстью, с вечной жвачкой во рту. Но факт, что его сыграл Ягудин, придает этому образу особое очарование. Очень удачно!

Без лобовой пропаганды тоже смогли. Я бы даже сказала, что многое сгладили, чтобы не обострять политическую сюжетную линию. В фильме лишь мимоходом показано, как «мстили» нашим спортсменам братья-славяне за вход в Чехословакию в 1968 году. Ни слова нет о том, что музыку на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде Родниной и Зайцеву могли выключить тоже борцы с Советским Союзом. И совсем мягко показано огромное давление, которое оказывали тогда американцы на всю советскую олимпийскую сборную. Так что если кто-то боится смотреть «Роднину», опасаясь вместо искусства и истории спорта попасть на пятиминутку политпросвета, спешу успокоить: в кино политические углы даже как будто немного обойдены. Главное в нем — спорт, искусство, личность Родниной, которая и впрямь совершила большой человеческий подвиг.

Меня лично в этом фильме больше всего заинтересовало изображение как раз подвига. Понятно, что у выдающихся в своем деле людей высока личная мотивация и есть личные качества, помогающие им добиваться результатов. Но в случае с Ириной Родниной был еще и общественно-политический контекст. К примеру, Олимпиада в США: сборная под прессом, партия давит. Помимо личной воли к победе включается еще и патриотизм, желание показать свою страну, заявить о своем достоинстве. В итоге Роднина едет на Олимпиаду в Лейк-Плэсиде, оставляя дома грудного ребенка. Ради тренировок перевязывает грудь. Терпит боль, бесконечные падения, чтобы после родов сразу вернуться на лед.

В фильме есть фраза, брошенная Родниной: «Что ты несешься, как на защиту Родины?» Ответ: «Именно!»

Что-то подобное наши спортсмены испытывали бы сегодня, если бы их все же допускали до соревнований. Когда к естественному национальному патриотизму добавляется протестный пафос: вот вы как с нами? Ну, держитесь! Мы вам покажем!

Надо ли было ради этого оставлять грудного ребенка и лететь через океан? Не знаю.

Для ответа на этот вопрос есть в фильме и другой эпизод. Перед выходом на лед бывший тренер Ирины Родниной Станислав Жук объясняет ей: сейчас в Советском Союзе пять утра, учительницы, бабушки, разные рабочие проснулись рано, поставили чайник, включили телевизор. Кому-то даже пришлось идти к соседям, потому что дома телевизора нет. Они все ждут победы Родниной.

И Роднина побеждает! Я пыталась представить, какую ответственность она чувствовала в ту минуту. Просто дать учительнице из Тулы посмотреть, как американцам показывают кузькину мать?

Сдается мне, дело не в этом. Я так себе объясняю необходимость оставить грудного ребенка и лететь на Олимпиаду: ты катаешься, учительница в пять утра смотрит. Сын у нее спит в кроватке. Может, дочка. Учительница потом начнет бегать глазами по программе передач на неделю — искать, когда повторят олимпийское выступление Родниной с Зайцевым. Снова к соседу в гости попросится. Приведет дочку. Вместе будут смотреть. Дочка маленькая, ей пять, самое время записывать в секцию.

И запишутся! И будет учительница возить дочку через весь город на тренировки. Если появятся успехи, она согласится вставать в пять утра, чтобы ребенок занимался. Обязательно согласится, потому что знает: если человек талантлив, государство его подхватит, устроит к лучшим тренерам, все даст для достижений. Выучит дочку, вырастит, сделает чемпионкой — ей будет почет, уважение и достойная тренерская работа.

Если держать все это в голове, то, может, и есть смысл ехать на Олимпиаду, оставив дома младенца. Потому что даже если не станут все телезрители чемпионами, то многие просто возьмут коньки и запишутся в оздоровительные спортсекции.

Какой смысл так сегодня убиваться? Роднина хотя бы родила, пока выступала, ребенка вырастила. И сформировалась для того, чтобы созреть, родить и выносить. Посмотрите, как сегодня спортсменки тренируются? Диеты чуть не с детства. Четверные прыжки убивают суставы. Девочки в 16-17 лет выглядят на 13. К 18 бросают карьеру и сразу округляются. Посмотрите на олимпийскую чемпионку Анну Щербакову и на Камилу Валиеву. Одна в 18 лет, другая вообще в 16 достигли пика. Обе сразу отъелись, покрупнели. Все эти ангелы Тутберидзе, которые до совершеннолетия выглядят на предпубертат и расколачивают себе суставы в четверных прыжках, — они ради чего сегодня? И ради чего детишки, с пяти лет сидящие на диете и тренирующиеся дважды в день?

И фильмы такие, как «Роднина», нам для чего нужны, кроме как ахнуть над тем, сколь крепкие были раньше в нашей стране люди? Раньше было раньше, тогда был смысл подобные фильмы снимать: посмотрят, встанут на коньки, будут чемпионами или просто запишутся в секции. А сейчас?

Вы знаете, сколько стоит катание? Спорт стал элитарным. Это очень дорого. Сегодня соревнуются богатые.

Фигурное катание, хоккей и гимнастика — очень дорогие виды спорта. Я когда-то интересовалась, сколько стоит дополнительный час подката, то есть тренировки, на льду в известной спортшколе. И хотя тренеры говорят, что у них есть система поддержки талантливых юных спортсменов, со стороны ее не видно. А видно, что ну просто жутко дорого заниматься катанием.

У единичных фигуристов-детей есть спонсоры, но чтобы до них ребенка дорастить, нужно вложить уйму денег в тренировки, подкаты, костюмы, поездки на соревнования. Не знаю, как сейчас, но еще в начале 2020-х я слышала от родителей молодых фигуристов и хоккеистов, что детей на соревнования они возят за свой счет. Коньки — тоже за свой счет. И у художественных гимнасток — инвентарь. Единицы попадают в какие-нибудь программы патронажа талантов, а в основном сегодня в этих видах спорта заняты дети семей, которые могут себе позволить оплачивать тренировки, переехать за свой счет в Москву, два–три раза в день водить ребенка на занятия, индивидуально обучать по школьной программе, потому что нормально ходить в школу такой спортсмен уже не может.

Ну посмотрели в 2022 году, как победила Анна Щербакова, и что? Я тоже посмотрела. Красиво. Мы тогда за городом жили, ближайшая секция фигурного катания была у нас в 150 км от дома. В райцентре — только общественный каток с колдобинами. Я вам так скажу: подобные воодушевляющие фильмы для современных детей могут быть даже вредны, потому что обнажат социальное неравенство. Воодушевят они только тех, чьи семьи могут себе позволить оплачивать катание.

Это в Китае сегодня про спорт кино пафосное надо снимать, потому что дети у них по всей стране надрываются, зная, что талантливых заметят селекционеры, дадут стипендии, перевезут в лучшие спортивные школы, после карьеры обеспечат тренерской работой. Там спорт для деревенских детей, наравне с учебой, стал одним из двух социальных лифтов.

А у нас? Душу только бередить. Сидит какая-нибудь потенциальная Роднина в городке Усть-Катаве, мама у нее учительница, папа — сезонный рабочий. Два раза в год ее могут на каток свозить за деньги. Им даже коньки профессиональные ей не купить, они стоят дорого, часто портятся, да и ребенок растет.

Нет у нас системы селекции, которая в советское время выявила и выучила Ирину Роднину. Фильм мы про нашу спортсменку, конечно, посмотрели. Интересно. Понравилось. Но хорошо, что у него ограничения «12+» — в 12 уже можно ребенку объяснить, что денег на секцию фигурного катания нет, что никакие дяди не прилетят в Усть-Катав, не заберут талантливого ребеночка в Москву и не сделают из него за государственный счет чемпиона.

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