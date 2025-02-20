Когда учить, если учитель все время в родительских чатах?

С некоторых пор стала очень жалеть учителей и других детских педагогов, потому что эти люди круглые сутки вынуждены сидеть в чатах в WhatsApp. Учитель начальных классов, допустим, если он будет присутствовать в чате с родителями, станет в нем жить. С утра и до утра спрашивают про задания, что нести, к кому подходить. Причем мы первый класс учились в маленькой деревенской школе, где родители были заняты работой по хозяйству. И то я сострадала учителю.

Во второй класс уже пошли в Петербурге. Там учитель из чата вышла, у нас был чат родительский. Тогда я поняла, что, вероятно, родителям даже хуже, чем учителю — чат очень оживленный. У нас еще была горькая традиция постоянно на что-то собирать и отчитываться в чате: каждый, кто сдал деньги на экскурсии, подарки, канцелярию, должен был отметиться в чате — он не замолкал.

Кроме того, дети ведь ходят на допкружки, в музыкальные и художественные школы — там свои чаты. Часто есть чат с учителем и чат без учителя. Если ребенок занимается в школе, в кружке шахмат и в музыкалке, может быть шесть чатов. Плюс еще по два-три временных: чат подготовки к отчетному концерту, чат подготовки к экскурсии на «Аврору». У нас еще школа языковая, группы по профильному языку маленькие, у каждой свой чат. Если в семье двое-трое детей, число «детских» чатов надо умножать кратно.

Ну и прибавить рабочие чаты родителей. Домовой чат. Получается, голову некогда поднять. Я лично из родительского чата вышла, а он тем временем вообще закрылся для комментирования, остался только админ — глава родительского комитета. Нормально, никто не страдает.

Но, знаете, с некоторых пор я склонна считать, что хуже родителей младшеклассников приходится только учителям-предметникам или педагогам допобразования. У них единовременно может обучаться более двухсот детей, разделенных на классы и группы, в каждой — свои чаты, еще и не по одному порой. Бедные. Я уже даже и не спрашиваю, когда этим учителям работать — жить когда? С утра до вечера переписка.

Мой ребенок ходит на живопись. Недавно у них стартовали выездные занятия: рисуют в музеях, в парках. Отправила дочку на первый урок. Сначала был создан чат по пленэру. Нет вопросов, для нас, родителей, это удобно. Теперь у нас два чата: пленер и основная живопись. В чате обсуждали, что купить, как заполнить заявки.

Утро занятий. Посыпались сообщения: одни пишут, что будут ждать у метро, другие — что не придут. Время сбора. Педагог информирует, что уже на месте. Подтягиваются дети. Потом пошла информация — выдвинулись к метро. Новое сообщение — спустились в метро. Потом — вышли из метро. Зашли в музей.

Порисовали. Пока рисуют, мы получаем фото: как дети рисуют, что нарисовали. Я погордилась: у дочки вышло красиво! Отправила семье, чтобы полюбовались. Все сразу дочке пишут SMS, какая она молодец, красиво нарисовала пингвинов. А дочка еще сидит в музее, рисует!

Они порисовали, перекусили. Мы получаем сообщение — вышли из музея. Потом — спустились в метро. Нам удобно, мы знаем, когда надо встретить, как подгадать время. И рисунки детские получать нам очень приятно, мы ведь для того и водим детей на занятия, чтобы радоваться их успехам.

Нам хорошо. Но подумайте о педагогах? Впрочем, нет, давайте педагогов отложим. Подумайте детях: они идут заниматься живописью с двумя педагогами, которые отлично рисуют, имеют хорошее образование. Раньше мы любили выездные мероприятия с учителями. Не только для того, чтобы побеситься вне класса. Меня, допустим, привлекал момент преемственности культуры, знаний. Учителя много рассказывали, показывали. В книгах ребенок всего не узнает.

Идут они рисовать. Идут мимо парка, спускаются в красивое метро. Тут бы учительницам и рассказывать им: про оформление станций, про майолику, про мозаику и смальту, про Петра I на мозаичном панно. Идут по улице — рассказать бы про птичек, показать, как образовываются на крыльях голубя блики, как падает тень. Но вместо этого учителя должны постоянно отчитываться, куда идут, кого встречают. И ведь не сами же они по своей воле придумали тратить на это время — мы, родители, от них этого ждем. И выходит, что сами у своих детей отнимаем полезное время, заставляя учителей торчать в мессенджерах. Постоянно их спрашиваем, что нести, предупреждаем, что дети опоздают, заболели, не придут. Раньше-то как справлялись?

Учителям, конечно, больше всех достается. Родитель может выключить уведомления в чате или вообще его не открывать, ничего не произойдет: ребенок всегда более или менее знает, что ему нести на занятия, что задали. Если учитель закроет чат или выключит звук, через час ему позвонят. «Почему не отвечаете?» Ну да, в десятом часу вечера в выходной!

Скажите, откуда это пошло? Когда мы вдруг стали все настолько инфантильными, что разучились собирать детей в школу и доставлять их к месту экскурсии? Зачем мы сами-то хотим без конца быть на связи с педагогами? Я не верю, что это удобно.

Это очень и очень неудобно. Сейчас докажу, что без чатов было лучше. Помните, как раньше болели? Когда я была маленькой, у нас не имелось во всем доме ни одного телефона, звонить бегали в будку, их на нашей улице было две, часто — обе сломаны. Таким образом, домашнее задание мы не узнавали. Может, у кого-то родители и созванивались с педагогами, но я лично не помню, чтобы корпела над уроками, пока болела. По-моему, я валялась с книжкой и смотрела телевизор.

Не так болеют нынешние дети. Температура 39, пневмония, мама работает из дома, папа до ночи в офисе, вся семья на нервах, потому что нужно выполнить не только домашние задания, но и пройденный здоровыми детьми в классе материал. Падежи, спряжения… Это если начальная школа. В восьмом классе нужно проходить с ребенком оптику, в девятом — пиноцитоз. Каждый день заботливый учитель шлет в чат задание для отсутствующих. Если болеет семиклассник, сколько чатов? И где вообще родителям взять время? В седьмом ребенка уже вполне можно оставить с ОРВИ дома одного, если не при смерти. Но ведь уроки? Если оба родителя не берут больничный, вечером они должны заняться уроками.

А все потому, что есть чаты, куда эти уроки присылают. Тема про уроки на больничном, конечно, отдельная. Когда ребенок пропускает школу без причины, мы пишем заявление с обещанием восполнить пропуск материала. А если ребенок неделю проболел? Раньше учителя ходили к болеющим на дом, сейчас они присылают нам уроки, мы должны сами учить! Мало того, что родители потеряли в деньгах из-за больничного и могут потерять по этой причине работу, так они еще должны заниматься с ребенком! Потому что теперь удобно высылать им задания в мессенджере!

Не знаю, когда и почему это сделалось нормой. Возможно, учителя нынче слишком заняты торчанием в чатах и уже не успевают учить болеющих. Классы огромные, нагрузки колоссальные, к тому же у каждого педагога по десять рабочих чатов.

Мне кажется, все мы в погоне за комфортом перестарались. Никому не стало удобнее от того, что мы торчим в чатах. Этих чатов у нас образовалось так много, что порой некогда провести с ребенком время. Родителям — почитать заболевшему книжку, учителям — просто поговорить с учениками и рассказать интересное. Нет времени, мы постоянно сидим в телефонах.

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