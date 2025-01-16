Заговор против государства: почему за бодипозитив будут сажать

Мой любимый депутат Виталий Милонов породил новую инициативу — признать нежелательной идеологию бодипозитива. Не знаю, как предлагается отслеживать принадлежность к этому движению, но за пропаганду толерантности к полноте и за утверждение, будто толстый может быть здоровым и красивым, я бы и впрямь наказывала. А так как я сама всю жизнь борюсь с полнотой и, было дело, отъедалась до 85 кг, я бы предложила более радикальную меру: пропагандистов переедания и полноты судить как государственных преступников.

Натурально за подрыв государственной экономики.

Потому что толстяки много болеют и, в отличие от курильщиков, долго живут, тянут деньги на лечение, плохо работают — это обуза на шее общества и государства.

Конечно, пока у нас пышками считаются женщины 80 кило, мы опасности не видим. Но когда в России появятся морбидные толстяки, передвигающиеся на колясках и живущие на пособия, как мы запоем? Стремление к талии менее 80 см должны прописать в Конституции как долг любого гражданина. И тем, кто подбивает сограждан переедать и «любить себя такими, какие есть», впаивать антиконституционный заговор.

Надо ведь что-то делать. Даже американцы очнулись. Интересно, что первые шаги борьбы с бодипозитивом там начались весной, когда стали понятны высокие шансы Трампа на победу. Причем тут Трамп, если он и сам с лишними кило?

А при том, что Трамп шел на выборы с лозунгом о восстановлении здравого смысла. В США бодипозитив перерос здравый смысл, он превратился в фэт-активизм. У нас даже удобоваримого сочетания таких слов нет — активизм толстяков за право быть толстыми, работать моделями и актерами и не испытывать на себе порицающих взглядов. Капитал, лицемерно прикрывшись борьбой за психологическое благополучие, на самом деле начал потрошить кошельки толстяков. Вот и весь бодипозитив.

Капиталу нужны были деньги толстых и больных.

Чтобы вместо правильного питания, лечения и подходящего им спорта они платили за красивую одежду, косметику и парфюм — то, что обычно толстяки не покупают, потому что до недавних лет женщина, весившая 150 кило, понимала, что никакое платье на ней не сядет так, чтобы сделать красавицей, а косметика, откровенно говоря, радикально ничего не изменит. Толстые не украшают себя — они заедают стресс. Вероятно, кому-то в этом мире показалось несправедливым, что все деньги толстых утекают производителям еды. Развернувшийся под прикрытием бодипозитива фэт-активизм стал переделом рынка. Он перераспределял деньги толстых между несколькими сферами бизнеса. Досталось даже фитнесу.

Как заставить толстяков нести деньги в фитнес-клуб? Первый способ — провальный: нужно говорить им, какие они толстые, больные, как опасно не худеть, как плохо они будут выглядеть в зрелые годы. Толстяки станут переживать, но спортом займутся единицы, потому что чем толще человек, тем меньше у него мотивации к похудению, ведь первых результатов ждать придется очень долго, а без результатов потеть в зале и голодать мало кто готов. Так что следствием агрессивного пристыживания толстяков становится… рост выручки производителей еды, потому что полные пойдут не в зал, а заедать стресс от неудовлетворенности собой.

Второй способ загнать толстяков в спорт-клуб и забрать у них деньги элегантен — объяснить, будто в спортзале не надо выкладываться, надо лежать на сеансах медитации, не гнаться за уменьшением объемов и красивым рельефом, а просто «наслаждаться жизнью», «заниматься для души».

Чтобы душа была удовлетворена, для толстяков в бодипозитивных фитнес-клубах США открыли пекарни, кондитерские. Натурально: «позанимался» лежа на коврике и пошел есть пирожные. «Ваше здоровье не связано с вашим весом», — отовсюду в Штатах толстым внушали, будто они могут заниматься для галочки, переедать и быть здоровыми. Появились толстые фитнес-тренеры, появились судебные иски толстяков к фитнес-клубам за то, что не брали их инструкторами. Сбылась мечта капиталистов: толстяки повалили в спортзалы, просто они там лежали на ковриках и ели булочки.

Началось это в Штатах не при Байдене. И в первый срок Трампа кошельки толстых людей вовсю взялись потрошить. Но не было таких масштабов.

Сейчас извлечение из толстяков прибыли приобрело катастрофические размеры и привело к чудовищным последствиям: американцы массово стали выглядеть плохо, в американской глубинке всюду толстенные монстры, что передвигаются только в электрических каталках.

Они болеют, не могут ухаживать за своими детьми. Они — обуза. Дети таких толстяков с рождения толстяки. Картинка столь неприглядная, что уже перед остальным миром стыдно. И опасно. Что ты будешь делать, если у тебя появится 200 млн толстяков, способных передвигаться лишь на инвалидном кресле?

Сворачивание бодипозитива в Штатах началось стремительно и удивительным образом совпало с отказом от расовых квот, закрытием всяких гендерно нейтральных кафе и увольнением из армии генералов-трансгендеров. Аналитики гадают, что это: окончательный разворот к здравому смыслу или временное желание понравиться конкретно Трампу?

Но мы в любом случае можем это только приветствовать. И немного порадоваться за себя. Нам вообще повезло. Здравый смысл и какие-никакие остатки образования все же в нашем обществе есть. Посадить толстяка в спортивных штанах в кондитерскую, дать ему пирожное и назвать это фитнес-тренировкой — мы до такого не дошли.

Нам повезло еще и потому, что у нас и медицина ОМС, нам невыгодно иметь толстяков, накладно поддерживать бодипозитив, потому что он парализует здравоохранение. Это в странах с платной медициной государство уступает нажиму страховщиков и становится заинтересованным в том, чтобы люди много ели и болели. Неслучайно бодипозитив не сильно размахнулся в странах с государственной медициной. Из таких, кажется, активисты-толстяки утвердились только в Британии. И то там им дают серьезный бой, британское правительство, обнаружив у себя в 2000-е много толстых, открыло превентивную борьбу с полнотой: просвещение, введение акцизов на фастфуд. Не вижу, чтобы им помогло, но идеи бодипозитива там вспыхнули ненадолго. В Германии дела получше. На госмедицине сильно не разъешься, там толстых порицают. И нам надо порицать и высмеивать опыт США, а не перенимать его.

Мы выиграли, у нас государственная медицина, ей невыгодно делать из нас инвалидов на отекших ногах.

Повезло нам в каком-то смысле, что и благосостояние к нам пришло недавно, мы не успели разъесться до монструозных размеров: пока американцы ели, не задумываясь о последствиях, у нас не было денег!

Да, в России одно время появились свои невнятные активистки, которые не брили подмышки и призывали любить себя такой, какие мы есть. Но популярности они не получили, многие в 2022 году родину покинули и пропагандируют полноту в другом месте. Мы легко отделались. Тяжелого наследия бодипозитива у нас нет. Есть только отъевшиеся. Я бы их назвала запустившими себя.

Таких много среди совсем молодых. Но что же с ними делать? Как привести в форму тех, кто разъелся на доступных калориях? Увы, здесь нужна большая работа государства, которое, если у него здравоохранение ОМС, должно заботиться, чтобы в стране было меньше толстяков. И стыдит их пускай без зазрения совести, и возвращает прежние стандарты красоты, когда привлекательным считалось крепкое подтянутое тело: без живота фартуком, но и без анорексии. И, главное, пусть делает возможным общественное порицание.

Что такое бодипозитив толстых? Сначала боролись с общественным порицанием толстяков, затем стали требовать их поощрения.

У нас сегодня общественное порицание как инструмент почти уничтожено — слова нельзя сказать. Чтобы все разъелись и пересели на коляски, необязательно пропагандировать полноту — достаточно запретить осуждать обжор. Об этом государству тоже следует подумать.

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