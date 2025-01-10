Почему в России то туризм на пустом месте, то кирпичи из домонгольских храмов сыплются

Позавчера была на экскурсии. Уличной. В -12°C. Называлась «Тюмень купеческая». Открыли пешеходную улицу, на которой стоят хрущевки, обшитые панелями новоделы и несколько домов с восстановленной резьбой. Поставили там скамеек, качелей, сувенирных лавок, ларек с пышками — и давай водить экскурсии. Туристы со всей страны. Я не шучу. Записалась на экскурсию, чтобы посмотреть... самих экскурсоводов. Хотела узнать, что это за хитрые люди. Город купчин и старообрядцев проявил фантастическую деловую хватку. Где двое собрались, там третий проведет экскурсию. Даже в ресторане в бывшем ДК, пока я ждала рыбные пельмени, мне предложили экскурсию по заведению.

Смотреть в Тюмени нечего. Ну вот реально — нечего! Мамонт в музее, пещерный медведь и шерстистый носорог. Из редкостей — чучело фламинго, который сдуру долетел однажды до Тюменской области. Горячие источники есть с соленой водой. Горки, коньки, ледяные замки. Пожалуй, отлично для зимней смены впечатлений. Мы, как потерпевшие от бесснежной новогодней ночи в Петербурге, с радостью тут болтаемся в снегах. Ничегошеньки нет, а так ловко отлажено, что и в мороз с улицы не уйдешь, так и перекатываются туристы с горки на горку.

Призрак туризма летает по стране, свободные деньги многим не дают покоя. И правильно, люди отъелись, приоделись, машинок себе стиральных напокупали, блендеров — у них появилось время на путешествия. Тут еще некстати заграница стала недоступной — все бросились развивать туризм.

А что прикажете делать городам, у которых ничего нет посмотреть? А надо выкручиваться! При мне из вагона в Тюмени выходили молодые парни с удочками. Петербуржцы! Жаловались, что билетов на самолет было не купить, а они давно мечтали порыбачить в Тюмени!

Что-о-о-о? Никогда не славилась Тюмень рыбалкой. Славилась описторхозом (заболевание, вызываемое плоскими червями рода описторхисов; заражение происходит при приеме в пищу сырой, слабосоленой или недостаточно термически обработанной речной рыбы. — «Газета.Ru»). Страшное дело. В моем детстве порядочные хозяйки даже кошкам речную рыбу не давали. Я в прошлый приезд одного рыбака, что направлялся уже в аэропорт, спросила, знает ли он про описторхоз. Знает! Поэтому рыбу выбрасывает назад в реку!

Это ж как надо было разрекламировать город, что люди зимой и летом едут сюда на рыбалку, хотя рыбу придется выкинуть? Особенно летом. Нужно иметь нечеловеческий коммерческий дух, чтобы заманить туристов кормить собою таежный гнус!

Прет турист. Из нашего поезда вышли группы путешественников — все в Тюмень. При том, что мы с дочкой сели на поезд в обед 1 января — других билетов не было. Никогда бы не поверила, что так можно раскочегарить отрасль, что сразу после новогоднего стола человек в здравом уме поедет смотреть Тюмень!

В противовес этому есть города, где ну как будто назло саботируют туристическую линию партии. Даже тюменский Тобольск. Все красиво, интересно, горки, кремль, тюремный замок. Но чуть не околели от холода и голода: накатались на горках, на санях, а поесть и согреться негде. Несколько ресторанов и кафе, все заняты. Ожидание такси с детским креслом — от 20 минут. А у тебя ребенок уже два часа на морозе. Слабо? В первый день кое-как пристроились в столовую, во второй — в монастырской трапезной спасались постным супом. Народ в Тобольск прямо валом валит. Тоболяки в ответ на мои возмущения укоряют: столик надо было бронировать еще в декабре! Ну и дела. А потому что не торговый город: этапы, тюрьмы, ссылки. Нет хватки!

Новая реальность обнажила натуру каждого города без прикрас. Как будто специально санкциями нас обкладывали, чтобы в итоге дурь каждого видна стала. Турист неприкаянный бродит по стране, можно сказать, сам протягивает зажатые в кулачке деньги. И тут все города разделились на три группы. Есть как Тюмень, где смотреть нечего, но так раскрутились, что одни туристы в центре. Из больших городов назову еще Йошкар-Олу: кроме пряничного новодела на набережной, «бельгийских» домиков, там вообще некуда кинуть взгляд. Но знали бы вы, сколько у них туристов! Улицы прибрали, мусор замели, ларьков, кафе наставили — турист пошел косяком.

Есть примеры удачного сочетания, когда и что показать имеется, и деловая жилка есть: оба Новгорода такие, Казань, Ярославль.

А есть городки, которые словно сопротивляются турпотоку. Причем хватка зависит даже не от региональных властей, а от характера города. Как Тюмень и Тобольск — небо и земля в плане сервиса. Ярославская область очень неровная: сделали Рыбинск, чисто витринный город. Мышкин — одна видовая точка, но понаставили кругом мышей, открыли дворец мыши, турист едет и едет, хотя, по совести, смотреть там нечего. При этом есть Тутаев, красивейший городок. Его левый берег сыграл старую Москву, старое Поволжье в десятках, а то и сотнях фильмов. Красота — в самом ландшафте. И до сих пор нет моста через две части города: на левом берегу бывший Романов, в котором все достопримечательности, кроме одного собора, на правом — бывший Борисоглебск с транспортным узлом. Добраться из одного в другой можно на лодке или кругом в десятки километров. Где поесть, вообще непонятно. Пара ресторанов на левом берегу. Разруха, все, кроме церквей, осыпается, деревянная резьба гниет, избы закатываются в сайдинг, в иных местах трава по пояс.

Осетия такая. Великолепный Владикавказ с прекрасным центром, множество кафе, гостиниц, музеем и — чудовищные условия в горах: ни поесть, ни остановиться.

Есть регионы, которым вообще ничего не надо. Рязанская область, допустим. Была дважды с разницей в 10 лет — изменений на ноль целых пять десятых. Ни одного туристического города, хотя достопримечательностей хватает.

Ах, забыла еще про один тип. Есть у нас города и целые регионы, которые туристов очень хотят, активно зовут, а у самих дома грязь и разруха. Владимирская область, например: только Суздаль приведен в порядок, и то потому, что его под дачи раскупили москвичи. Во Владимире кроме домонгольской архитектуры до сих пор почти все пыльное, выщербленное или закатано в фасадные панели. Вдоль Нерли — грязные деревни и ПГТ. Города в ужасном состоянии. В Юрьеве-Польском видела у торговых рядов публичный туалет типа «параша» без дверей. Город страшно замусорен, в 2017 году у кремля валялись пакеты, консервные банки. Смотрительница жаловалась, что намусорила им съемочная группа... Кирилла Серебренникова: снимали-де «Юрьев день» и оставили мусор. Вот только это фильм 2008 года! А мусор под стенами кремля лежал и год назад.

Костромская область такая же. Кострома удивительно сохранилась, но все запущенное. Туристов зовут, но там только на прием окно работает, только деньги брать — не видно, чтобы регион в ответ старался.

Ингушетия из этого же ряда: зовут смотреть горы и родовые башни, а в горах одно кафе, которое на месяц вперед расписано на спецобслуживание. Если ехать из Владикавказа в горную Ингушетию, негде не только поесть, но и попить. Возле Вовнушек стоят дощатые туалеты, рядом туристы достают из багажников вареные яйца, жареных кур... В противовес Чечня: виды так себе, горы маленькие, но везде можно пообедать, переночевать. Даже такси в горы ходит! Стволы березок в горах белят!

С горами у нас не очень, только в Сочи еще, говорят, удачно. На Урале горный туризм — слезы. Урал — рабочий, а не купеческий, нет хватки. Пик «Семи братьев» — прокатишься на лыжах, если не обрыдаешься от разрухи, пока туда доедешь из Екатеринбурга. Или Пермский край: смотреть на сталактиты со сталагмитами в Кунгурские пещеры едут со всей страны. Но до пещеры туристам предстоит пройти испытание городом Кунгур, который как будто решил полностью игнорировать поток туристов и даже словно бы намекает, что им в этом городке не рады.

Надо уже как-то, друзья, выравниваться, что ли. Деньги у людей есть, любопытство к собственной стране проснулось, авантюризма хватает. До заграницы мало кто доберется, а если и доедет, то многим и даром морока с наличными не нужна. Мы хотим путешествовать по России. Но дело это до сих пор жутко непредсказуемое. В иных городах можно так встрять, что всякую охоту к путешествиям отобьет. Пока у одних целая индустрия выстроена вокруг единственного развлечения — ледяной горки, у других разруха и чуть ли не кирпичи из домонгольских храмов сыпятся, в отелях тараканы ползают. Господа отстающие, подтягивайтесь — мы хотим ездить по России.

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