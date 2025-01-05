Почему жизнь без YouTube и соцсетей не так страшна, как кажется

Ну что, осваиваем очередной год цифрового суверенитета? Этот суверенитет значительно повысился. Железного занавеса на наш интернет еще не опустили, но некоторые отдаленные его скрежеты доносятся. И ничего, живем.

Главное событие, конечно, — это замедление YouTube. Мы же не верили, что получится. Думали, скоро его вернут. И действительно: по совпадению, сразу после обращения Карена Шахназарова к Владимиру Путину по поводу проблемы YouTube лично у нас дома он на всех устройствах заработал. Продолжалось это дней пять, может быть, неделю. Потом все, окончательно умер. Вероятно, в состоянии болевого шока смертельно раненный подскочил и побежал — но недалеко.

Знаете, еще лет пять назад я бы уверенно сказала, что блокировка YouTube — это гуманитарная катастрофа. Без преувеличения! Он был хранилищем мирового знания, мировой культуры. Фильмы по истории, экскурсии, музейные проекты, просветительские лекции, языковые уроки. Позапрошлым летом наша дочь должна была перейти из обычной школы в языковую, где дети уже в первом классе учили немецкий. Мы с ней выучили алфавит и поставили основные звуки. По YouTube! А я в 2014 году поставила себе сама звук «р». Картавила до 30 лет, ходила заниматься — проку не было. Тогда я вспомнила, чему нас учили на филфаке, нашла несколько профессиональные роликов логопедов с объяснением природы сонорных звуков, сама начала выполнять упражнения и освоила этот «ррр»!

А сколько интересных фильмов я за минувшее десятилетие посмотрела в YouTube? Пересмотрела все европейское кино. Даже редкие книги там были — в аудиоформате.

Но все это было тогда. После торможения я вдруг поняла, что потери наши не так сокрушительны, потому что сервис давно изменился.

Найти там лекции о Пазолини, фильмы «Би-би-си» о сокровищах Трои или выступления Лотмана или Гарольда Пинтера стало невозможно, потому что алгоритмы подсовывали пользователю тонны развлекательной дряни, за продвижение которой платили ее создатели. Вместо научных фильмов про Ватикан вам предлагали триста роликов тревел-блогеров, вместо познавательных передач о животных — видео из серии «10 шокирующих фактов о черепахах». Мы черепах завели как раз, стали смотреть, как их вообще содержать, — одно развлекалово. Вместо новостей и экспертных комментариев по актуальным темам — сплошные говорильни блогеров.

YouTube перестал быть полезным. А если учесть, сколько ерунды ушло с глаз долой, то можно даже найти в его исчезновении некоторую выгоду. Особенно выиграли, думаю, дети. Научные фильмы о черепахах или немецких умляутах смотрели единицы. А так — это сплошные шоу говорящих животных и приключения мармеладных мишек. Если даже кто-то вместо потребления мармеладных шоу ляжет спать, пользы будет больше.

Хорошо бы, конечно, скопировать полезный архив YouTube и перенести его в Rutube, где наладить более гуманистические поисковые алгоритмы. Увы, вряд ли это случится, Rutube пошел по тем же тропам: он желает зарабатывать на самом низменном в людям — на тяге валяться, листать тупые видео и ни о чем не думать. Но сейчас у потребителей развлекалова передышка. Есть шанс, что, пока производители отупляющей жвачки для мозга перевозят свое оружие массового поражения на новые платформы, люди немного отвыкнут от бездумного просмотра глупых роликов.

Да, откровенно говоря, ко всему привыкнут. Привыкли же без множества СМИ. Последствия их закрытия, блокировки или релокации обсуждать не буду, лишь констатирую — мы привыкли.

Привыкли без басурманских соцсетей. Помните, как стенали без Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)? Не верили, что отключат, не верили, что мы переживем. Инстаблогеры, онлайн-марафонщицы, эскортницы, маскировавшиеся под фитнес-гуру, — все тогда впали в панику. Потом начали перебираться в Telegram, осваивать «ВКонтакте», «Лайки». В блокировке Instagram я увидела даже некоторый плюс, выгоду. Вы сами посчитайте, сколько денег доверчивых дурочек и дурачков удалось спасти, просто изолировав от них марафоны желаний и курсы успешного успеха.

Губищ меньше стало надувных, когтей саблями. Кто-то скажет — прошла мода, а я посмею предположить, что, быть может, на моде сказалась блокировка инсты, ведь именно там обитали поставщицы и пропагандистки дешевого косметологического тюнинга. Нет, ну правда ведь, тетенек этих с улиц будто смыло, остались разве что за кассами хозмагов. А без инсты мы привыкли. Без умных блогерш, которые вещали миру про опасности 5G, без однотипных эскортниц.

Про Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и не говорю. Там остались релоканты и их аудитория. Я в Facebook и без блокировки перестала заходить: настолько неактуально смотрятся теперь тамошние резиденты. Мы будто бы оказались на разных планетах. Их споры кажутся мне лично какой-то потусторонней возней. Они смутно представляют жизнь в России. Я несколько раз за последние два года заходила посмотреть, что там происходит, как люди реагируют на мои тексты, — убегала в ужасе. Факт отъезда сделал этих людей чуждыми. Кто-то скучает по FB, но в целом мы скорее не заметили его отсутствие.

Даже запрет кино, музыки мы в массе не заметили . Я бы сказала, что массовый человек без Netflix и очередной голливудской хряпы в кинотеатрах действительно мало потерял: он смотрит наши сериалы и потребляет нашу хряпу, быть в курсе мировой масскультуры ему необязательно, потому что языков он не знает, корреспондентов за границей не имеет, ему не с кем обмениваться впечатлениями.

Меньшинство, конечно, пострадало. Но сильно ли? Помню свою юность. Мы формировались на авторском кино. По телевидению показывали шедевры кинематографа, на радио включали новинки мировой музыки, в том числе андеграунда. Я ходила в киноклуб в провинции, где мы смотрели все премьеры лучших режиссеров. Оказавшись в Европе, я спокойно могла беседовать с местными жителями о современном кино, музыке. Нынешняя молодежь так уже не сможет. Дети если не занавеса, то вакуума, который потихоньку отсасывает из российской культуры мировую. Но какова вина в этом именно запретов и заградительных мер, я за минувший год так и не поняла.

Кому надо, умудряются смотреть. Уже с автоматическими субтитрами или вообще без них, но смотрят. А если бы нам не запретили и мы бы сами не запретили значительную часть мировой современной культуры, разве было бы больше людей, которые ее смотрят? Раньше мы смотрели, потому что фильмы показывали по ТВ. Профессионально переводили, озвучивали, звали лучших киноведов, чтобы они в эфире федеральных каналов рассказывали про это кино.

Тут — как с YouTube. Массовый зритель был естественно огражден от мировой серьезной культуры завесой развлекалова и падением уровня потребляемого, так сказать, контента. Он до всяких запретов перешел на развлекательные сериалы и ржачные тиктоки.

Я даже с ужасом подозреваю, что массовый человек двунаправленного запрета на иностранную современную культуру не заметил вообще, он сам от нее отказался в пользу более легкого развлечения, а наши медиа с радостью волю зрителя выполнили.

Так и сейчас будет. Потоскуют, что временно пропал мармеладный мишка и шоу собак хаски, да потом все встанет на круги своя.

Вот если аудиозвонки в мессенджерах пропадут, заметят. Но найдут быстро новый способ болтать часами. А от принятого в России запрета IP-телефонии даже выиграют — спама меньше станет, если запретят звонить из интернета.

Занавес накрывает сразу все: и YouTube, и кино, и спамеров, и картошку из McDonald's, и корма для котов с нежными желудками. Все сразу, без разбора. Эффект тоже нужно оценивать в комплексе. Пока он, кажется, не так катастрофичен. Даже за Великим китайским файрволлом есть жизнь. И мы тоже будем жить как-нибудь. Привыкнем.

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