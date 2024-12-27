Пусть нам запретят звонки в мессенджерах

Голосовые звонки в мессенджерах могут запретить. Эту меру обсуждают сейчас в Роскомнадзоре и Минцифры.

Меру чего? Очевидно, что защиты от мошенников. Блокировать голосовой трафик выборочно, не пропуская лишь звонки из-за границы или только с Украины, трудно. И бессмысленно: мошенники станут регистрировать аккаунты на виртуальные номера Буркина Фасо. К тому же у нас, что греха таить, хватает своих «Вам звОнят с ФСБ». К тому же, зачем такие сложности для сохранения звонков только из России, кому в России звонить по WhatsApp голосом? У нас телефоны есть, связь почти бесплатная.

Я к мере отношусь скорее положительно. Размах мошенничества поражает воображение. Мысль о том, что люди заворачивают свои деньги в пакет и несут их непонятно куда, где передают неизвестно кому, внушает ужас. Телефонные операторы с этого года стали более или менее успешно бороться со звонками, я лично почти перестала их получать. Мне теперь дозваниваются изредка разве что маркетологи и сотрудники отделов продаж новостроек. Неизвестно, кстати, зачем дозваниваются. Несколько раз в год я получаю звонки, начинающиеся с: «Недавно вы смотрели новостройки. Все еще выбираете квартиру?». Я не смотрела и не выбираю. С точки зрения маркетинга это пустые холодные звонки. От них — только мне досада, отвлекают.

По WhatsApp лично я никаких звонков никогда не получала. Вообще. Ни из ФСБ, ни из «третьего финансового управления» мне никто никогда не писал. О том, чтобы мошенники звонили и писали в мессенджерах родственникам, мне тоже неизвестно. Один раз написали мужу, «извещали» по WhatsApp, будто на него завели дело и надо срочно действовать. Ну и все. Может, оберег у нас какой, а может, сработало правило: «Звонят тем, кто сразу не бросает трубку»... Помните, на заре телефонного мошенничества нам объясняли, что ответивший и вступивший в разговор человек автоматически признается мошенниками потенциально внушаемым, его номер попадает в базу для дальнейшего прозвона и окучивания? Я только раз в жизни немного поговорила со мошенником. Потому что уж очень примечателен оказался звонящий. Это была женщина, которая имитировала мужской голос! Натурально гэкающая тетка, представившаяся как: «Вам звОнят со Сбербанка с Москвы», заявила, что она — мужчина, «со службы безопасности».

Все, больше я никакие звонки не слушала и родне советовала делать также. Возможно, бросив трубку десять раз, моя семья тем самым исключила себя из мошеннических номерных баз.

Но иные граждане просто уже под круглосуточной атакой мошенников. Звонят именно аферисты: представляются следователями, инспекторами, разведчиками, контрразведчиками… В WhatsApp на аватаре — вымпел спецслужб, в имени звонящего — звание полковника. И люди вступают в разговоры, слушают, выполняют команды. Сейчас прочитала, что 4 млн рублей отдал таким мошенникам университетский преподаватель из Курска. Так как заработать подобные деньги доценту в Курске сложно, мужчина взял кредиты! А потом по команде из WhatsApp пошел жечь полицейскую машину! Как он в вузе работал, бедняга? И как ему, такому, кредиты дали?

Все понятно с теми, кто деньги мошенникам спускает. Специфический контингент. Но государство обязано защищать и таких.

Денатурат же запрещено продавать в ларьках у дома. Хотя «омывайку» удобно в ларьке купить, не ехать на заправку. И бытовой стекломой со спиртом лучше, чем без спирта. Но мы смиряемся с тем, что в целях защиты дураков, которые этот стекломой пьют, не продают его и нам — тем, кто поумнее.

Так и со звонками. Запрещать, потому что люди с низким критическим мышлением страдают. К тому же масштабы приобрели форму эпидемии, жертв мошенников стало так много, что проблема их дальнейшего содержания ложится на плечи государства и общества. Они же остаются без денег, часто без жилья, а особенно внушаемые — еще и с судимостью: за поджоги, нападения, порчу имущества. Если набрасываются на военкомат или полицейскую машину, им вообще статью о терроризме влепляют. Это значит, что они попадут в список Росфинмониторинга, и им, скорее всего, заблокируют счета. Что, надо сказать, для человека, который склонен передавать свои деньги непонятно кому, не такой уж плохой вариант. Своего рода помещение под опеку.

Вообще у нас уже тысячи, а вероятно, десятки тысяч граждан остались по итогам переговоров с мошенниками без всего. Их на остров Святой Елены не сошлешь, их надо кормить, содержать. Так что проблема общая.

Нужно потерпеть без звонков? Я согласна. Тем более, что пока речь о запрете аудиовызовов. Тут в первую очередь будут страдать люди из удаленных районов. У меня самой есть дом, где из связи — только интернет с усиливающей антенной и один оператор, больше ничего не ловит. Когда я там, мне можно дозвониться только на мессенджеры.

Пострадают и те, кто звонит за границу. Хотя видео же оставляют пока? Возможно, нужно запретить аудиовызовы в мобильных приложениях и оставить — в приложениях для компьютера. У меня все мессенджеры также стоят на ноутбуке. Когда человеку звонят на телефон, он застигнут врасплох, не может сориентироваться и параллельно что-то проверить. При звонках на компьютер врасплох застать трудно: люди специально включают мессенджеры, чтобы созвониться с конкретным лицом. И потом их выключают.

Заграница не пострадает. Уж какая необходимость 24 часа быть на связи с друзьями и родственниками за границей? А по России звонки сейчас почти у всех бесплатные.

Если меру такую и примут, она будет временная, продержится недолго. Во-первых, скоро технологии ИИ станут общедоступны, мошенники легко смогут устанавливать по соцсетям горизонтальные связи людей, автоматически собирать в тех же соцсетях и мессенджерах их фото, образцы голосов и делать аватары. Звучит паникерски, но это уже возможно, просто пока нет общедоступных и дешевых технологий, которые позволили бы мошенникам массово звонить жертвам по видеосвязи под видом их родственников.

Скоро это начнется. Фразы: «Мама, я сбил человека» — будут говорить не какие-то случайные люди: мамы и папы увидят на экране своих детей, услышат их голоса.

Мошенничество будет и точно таргетированным. Любителям эзотерики, например, могут позвонить их покойные тетушки. И повелеть зарыть деньги под своим могильным камнем. Место захоронения тетушки по базам бюро ритуальных услуг найдет ИИ.

Совсем скоро мошенники станут звонить нам по видео. Что тогда? Тот же рецепт — запрет уже видеовызовов в мобильном приложении. Мы все даже выиграем. Потому что из метро, автобусов, магазинов пропадут раздражающие люди, которые говорят по видеосвязи без наушников. Это же невыносимо.

В ограничении звонков через мессенджеры есть и другая польза. Как у нас сформировались больные с зависимостью от думскроллинга и тупого листания видеоленты, так есть зависимые от разговоров. Особенно мигранты этим грешат. Применительно к мигрантам это уже проблема государственная: они не аккомодируются у нас, даже если работают, учатся, потому что все свободное время болтают с родными, это такая культура, они чрезвычайно зависимы от семьи, близкого круга. В результате человек, который часами болтает с родней и друзьями, не учит русский язык, не читает, не смотрит наше ТВ, а постоянно на созвоне. У нас среди провинциалов таких тоже полно: люди просто просаживают свою жизнь за болтовней. Раньше они хотя бы макраме занимались: все же мелкая моторика, профилактика инсульта.

Еще проблема — видеозвонки водителей. Даже с телефонными звонками не справились, не смогли обеспечить запрет звонков за рулем, а тут видео. Водитель автобуса в дороге говорит по видеосвязи. И никак не проконтролировать.

Глупых много. Много внушаемых, доверчивых. Много неорганизованных. Государство обязано защищать всех. Чтобы деньги свои мошенникам не слали, чтобы машины не жгли. Чтобы жизнь свою, в конце концов, не просаживали на пустые разговоры.

Еще недавно нам прогнозировали, что классическая телефонная связь вот-вот умрет. Но, возможно, как раз интернет-связь станут ограничивать, а телефонная будет де-факто бесплатной. Потому что она безопаснее: по телефону мошенникам до нас сложнее дозвониться. И болтать по нему часами трудно. И деньги целы, и времени навалом, и в маршрутках наконец станет тише. Почему нет? Я не против, пусть запрещают.

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