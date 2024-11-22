Россияне перестали массово друг друга обманывать. А мигранты?

Купила я недавно по объявлению советский теперь уже антикварный буфет. Искала нужный больше года. К нему — кухонный пенал и кресло. Все — под реставрацию. Так как в нашу машину он бы не влез, обратилась в службу грузовой доставки. Буфет должны были привезти строго с севера города строго на юг. Денег немного запросили почему-то, 2700 рублей. Чтобы мне эту мебель продать, продавец заранее с мужем приехала в пустующую квартиру. Мы дома тоже сели ждать. Первый заказ был принят сразу, машина выдвинулась к продавцу. Я пошла накрывать на стол — ужин. Вдруг краем глаза увидела, что заказ отменен. Причину узнать не удалось.

Вожусь и заказываю снова. Выбираю машину по габаритам. У меня на карте блокируют нужную сумму. Я жду! Вижу, что машина приехала к продавцу. Пауза. Вдруг продавец мне пишет: «В их машину ничего не влезает». Грузчики у нее стоят и прикидывают. Потом мой заказ отменили вновь!

Да что такое? Долго пытаемся понять с продавцом, что же делать. Люди приехали через весь город, мебель разобрана. Грузчики пришли! Водитель уверяет, что заказ отменился сам, он не видит адрес. Ему компенсировали 700 рублей на бензин за то, что доехал до продавца моего буфета. У меня заморозили 2700. Поддержка не отвечает. Вдруг этот самый водитель, который только что сказал сначала, что мебель к нему не влезет, а потом — что заказ отменился, предлагает мне, без сервиса доставки, эту мебель привезти, раз уж он приехал, а мы ждем. Но — за 3000 рублей. И еще 700 ему уже заплатили за бензин. Я отказываюсь от такого предложения. А вскоре мне отвечают в поддержке, что водитель Айбек сам отменил заказ, потому что я, дескать, неправильно выбрала машину. За 2000 рублей у него бы буфет не влез, а за 3700 — пожалуйста.

Деньги мне вернули, разблокировали, хотя даже не принесли извинений. Продавец оказалась порядочной и понимающей, она не только сама написала со своей стороны жалобу на хитрого Айбека, но и на следующий день снова приехала ждать грузчиков. И наконец, нам наш буфет доставили. Тут у меня в голове выстрелило: а ведь я вообще забыла, когда меня в последний раз в России обманывали, пытались надуть, обвести вокруг пальца. Я этого не помню.

К примеру, я часто покупаю по объявлениям, на аукционах, т. к. собираю винтаж, включая мебель и предметы интерьера, а также редкие сервизы. Еще я немало езжу по России, несколько раз в год точно, следовательно, снимаю жилье. И могу сказать, что в нашей стране установилась та самая атмосфера доверия, какой мы раньше удивлялись. Когда ключи можно оставить под ковриком. У нас тоже ключи оставляют под ковриком. Или в почтовом ящике. Заселение в съемную квартиру бесконтактное. Выселение — тоже. Никто не проверяет, украдешь ли ты фен или изорвешь простыни. Деньги за квартиру можно оставить наличными, если банковское приложение зависло. Или оплатить позже. Если вносится залог, можешь спокойно уехать уже в другой город — тебе вернут его в нужный срок.

В электричках люди выходят в туалет или покурить, оставляя в кресле сумки. В кафе оставляют на столиках телефон. Я сама забыла сумку на террасе оживленного бара — прохожие сдали ее бариста! Не раз видела, как подбирают за прохожими выпавшие из карманов телефоны, банковские карты — и отдают потерявшим.

По объявлениям никто не обманывает давно. Сначала меня удивляло, что можно внести задаток за покупку и попросить ее отложить — никто задаток не крал. Потом стало в норме бронировать вещи и даже мебель под честное слово. Люди держат слово! Я даже встречала рассказ о случае, когда мужчина продавал доставшийся от родителей советский сервиз, оценив его в 1000 рублей. Ему предложили 100 000, но он отдал первому покупателю, с которым договорился.

Понятно, что в общей массе причин, которые привели к такой прорывной для нашей страны честности, значительная доля приходится на фактор прозрачного цифрового мира. Кругом камеры, все ходы записаны, все деньги имеют след. Зачем воровать кошелек, если после использования чужой карты тебя найдут и осудят за присвоение чужого имущества? Зачем подбирать чужой телефон, если ты его не разблокируешь? Как ты украдешь металлолом, если в него закладывают GPS-маячки?

Мы привыкли к прозрачному миру, где все друг у друга на виду. Мы стали честными. Я бы, например, даже 50 000 перевела за покупку на сайте объявлений — в Петербурге никто не будет из горожан рисковать попасть в полицию ради 50 000. Разбирательства боятся люди. Да и элементарно отъелись. Что такое 50 000? Не стоят рисков.

Горожане, да. Мы привыкли. Мы за 50 000 не возьмем на себя даже тень подозрений в краже. Мы!

Есть и они. Мигранты. Все случаи обмана и попыток обмана в России за последние годы лично на моем опыте пришлись на мигрантов. Надуть при выполнении заказа? Пожалуйста. Стандартная схема, как обмануть и компанию-агрегатор доставки, заставив ее заплатить за бензин, и сорвать с клиента наличными большую сумму — он же вот он, сидит с мебелью, может, он старую мебель из квартиры вынес, ему спать не на чем? Бери его готовенького и дери три шкуры. Сплошь и рядом.

Повреждение груза еще. Я с той же компанией доставки имела печальный опыт, когда грузчики, из Средней Азии, поцарапали полировку шкафа уже у нас на этаже. И вообще все бросили у лифта, сказав, что пролет до квартиры мы должны тащить сами. Стол, например, письменный советский! Из массива! Или «дайте денег!».

Шкаф поцарапали, устроили целый спектакль, чтобы не отвечать: хитрили, угрожали. Взяли измором… В доставке мелких товаров, еды могут открыть в подъезде коробку, забыв по камеры.

В такси — то же самое. До сих пор бывает, что отметку «прибыл на место» ставят, еще не подъехав. Известны мне и случаи, когда таксист вымогал на чай, угрожая снизить рейтинг. Меня саму таксист пытался высадить за квартал он места назначения, сказав, что «дальше рэмонт». За отказ заплатить ему всю сумму поставил мне плохую оценку. К реальной моей знакомой курьер привез из магазина микроволновку, попросил 200 рублей чаевых, она не дала, он ей пригрозил: «Смотры, я тибе поймаю, крыса!»

В маленьких магазинах, которые держат мигранты, все чаще «ломается» терминал для оплаты картами. Просят наличные или денежный перевод. Не знают, что такое налоговая прозрачность.

У миграции из Средней Азии, Азербайджана есть еще одна сторона — там много обманывают. Кто знает, где в этом менталитет, а где — просто техническая недоразвитость; я, съездив в Азию, так и не поняла. В Казахстане ситуация получше, с попытками обмануть не сталкивалась — только в кафе самообслуживания обвешивали. В Узбекистане невозможно. В такси, в ресторанах, на рынках — обмануть, обсчитать, накрутить. Стереть в ресторане в меню цену на чай и потом брать за него в три раза дороже, вписать в счет непонятное блюдо, принести неизвестно что. На рынке цены для «белых» выше, чем цены на эти же орехи и сухофрукты в Петербурге.

Прямо во всем пытаются обмануть. В Ташкенте была в отеле пять ночей. Бронировала через популярный сервис. Оплата — только наличными. Все прячут терминалы, чтобы не платить комиссию. Когда уже уехала и написала отзыв, вдруг отель исправил в отчете, что я была у них всего один день: чтобы не платить комиссию! А мне — штраф за срыв брони.

Надо все время быть настороже. Камер — мало. Деньги — наличными. Вот два фактора, которые сразу убавляют у населения честности. Третий — полиция. Говорят, лучше не попадаться ей на глаза даже в качестве пешехода. Необходимость иметь дело с полицией во многих регионах Узбекистана — большая трагедия для всей семьи.

Мы от этого отвыкли. Мы так уже не живем. Помните, как мигрант убил в Москве искусствоведа Раису Кирсанову? Женщина не закрыла дверь на замок! После того убийства я стала проверять замки! Иногда, оказывается, забываем закрыть!

У нас камеры, электронные деньги, цифровизация покупок и сносные доходы. К нам приезжают из стран, где полиция вымогает взятки просто так, где люди бедны, голодны, где они не помнят, что их могут снимать на видео, когда они крадут в кафе пиджак, и где не привыкли, что, если кто-то увидит обман, он может бескорыстно потратить время на его разоблачение.

Мы все чаще слышим об этнической преступности, высокой агрессивности мигрантов, о межнациональных конфликтах. Но никто не говорит о такой мелкой, но такой важной проблеме: в Россию, едва научившуюся доверию, массово приезжают жители стран, где все еще принято обманывать, если получится обмануть.

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