Почему мужчины назначают королевами красоты мужеподобных женщин

Ой, «Мисс Вселенная»! Снова показ женщин на манеже. Самые удивительные конкурсы — красоты. В мужских конкурсах как-то понятнее: оценивают мышечный рельеф, массу. А у женщин же — сплошная вкусовщина.

Помню мое детство: побеждали мулатки. Целая череда была таких победительниц на обоих конкурсах «мисок», как тогда называли эти телешоу бабушки: на «Мисс Мира» тоже мулаток выбирали.

Потом началась эра латиноамериканок, которых иногда вышибали из гонки индианки. Ходили слухи, что места мулаткам и метискам присуждают одни и те же люди, которые кочуют из жюри в жюри.

Я эти конкурсы иногда смотрю до сих пор. Не сами трансляции, а фото конкурсанток и победительниц. Хочу быть в курсе. Следить за трендами.

Тренды, надо сказать, изумляют. Вы знаете, я прямо сейчас читаю интересную антикварную книгу. «Женщина в естествоведении и народоведении» немецкого доктора медицины Плосса. Увесистый такой том на 1200 страниц. Еще дореволюционный. Там в самом начале ученый трогательно доказывает, что женщина не вполне животное, хотя по ряду признаков стоит якобы ближе к ним, чем мужчина. А затем начинается перечисление отличий мужского тела от женского. Скрупулезный немецкий врач XIX века приводит весь багаж знаний о человеческом теле. И врачи до него, и он сам проводили замеры живых и трупов, высчитывали, сравнивали. Я книжку почитала, потом открыла фото конкурсантов этого «Мисс Вселенная» — знаете, такое чувство, будто вообще другой вид соревнуется, не женщины homo sapiens.

Откровенно говоря, такие же догадки возникают и при виде современных признанных красавиц, разных звезд, поп-див, содержанок. У нас за сто с небольшим лет изменились стандарты не просто женской красоты — стандарты женской фигуры вообще.

Но в одном этом открытии нового мало, и без меня люди видят, что в 90-е была у нас мода на болезненную худобу, теперь — просто на худых девиц с огромными задами, грудью торчком, курносой пипкой на лице и вечно открытым ртом.

Я не об этом. Какая девушка кажется сегодня красивой? Даже просто открываем сайт этого конкурса красавиц и смотрим. Высокий рост, длинные ноги с длинными лодыжками, удлиненными икроножными мышцами. Круглая оттопыренная попа с приподнятыми ягодицами при узких, как правило, бедрах. У них широкие острые плечи типа «вешалка из шкафа», острые локти. Длинные руки. Длинные пальцы, тонкие шеи.

Вы знаете, что я узнала от немца Плосса? Сама, конечно, чувствовала неладное, но аргументированно объяснить раньше не могла. Немец из XIX века мне все понятно разъяснил.

Друзья, современные стандарты женской красоты смещаются в сторону мужских! Читаю у этого Плосса: они столетиями замеряли и вычислили, что женщина от мужчины отличается низким ростом, короткой длиной ног относительно туловища, удлиненным бедром относительно голени. Проще говоря, часть женской ноги ниже колена короткая. Бедро длинное и круглое, что усугубляет коротконогость. Колени у женщины должны быть с жировыми подушечками сверху. Также жировые подушки испокон веков отмечались у женщин над локтями. Руки короткие! Лицо у женщины должно быть заполнено жиром, нижняя челюсть маленькая, без углов, подбородок острый, шея полноватая. Плечи — покатые, округлые. Ладони маленькие, полные, пальцы короткие, полные и заостренные. Стопы широкие! Глаза — маленькие. Рот маленький! Большие передние резцы, крупнее, чем у мужчины. Живот! Выпуклый живот!

Улавливаете, да? Это, поясню, немецкий врач описывает не стандарты красоты и желаемый идеал женщины, а перечисляет итоги сплошных замеров живых и усопших женщин — всех, кто попадался под руку любознательным врачам на протяжении тысяч лет, начиная с Гиппократа. И с точки зрения медицины современные женщины, которые считаются у нас выдающимися красавицами, являются мужеподобными! Лица худые, угловатые, с очерченными челюстями, с массивными подбородками, который вообще стал считаться благородным. Рот ценится большой! Зубы винирами выровнены до мужских пропорций. Узкая стопа, длинные пальцы, острые локти и плечи, которые еще и как косая сажень, худые длинные руки, длинные ноги. Колени сегодня у красавиц с картинок чаще мужские: этакие овальные плоские щитки. Икры длинные и развитые — тоже мужские. Животы плоские, как у мужчин.

И, главное, зад… Еще сто лет назад зад у женщины был широкий и необъемный, с четко выраженной складкой между задней поверхностью бедра и ягодицами. Попу орехом с поднятыми ягодицами врачи, которые из века в век препарировали трупы, описывали как мужскую. У Плосса приводятся и фото стандартной женщины, рисунки, чертежи. На одной фотографии показан типичный женский зад. Господи, сегодня нас так застрессировали, что с подобной задницей даже в женскую баню не пойдешь — засмеют.

Мужчины исторически бегали за мамонтами с оленями: по ямам, рвам, ухабам. Могли две недели бежать всем племенем за дичью. Им нужно было ловко прыгать, перепрыгивать, выскакивать из кустов. У них из-за этого развились оттопыренные полукруглые зады, крепкие длинные икры и длинные лодыжки.

Женщина сидела днями, месяцами, годами за выделкой шкур, перебиранием семян, крутила мясо на костре. Круглый зад, на котором пружинят ноги, был ей не нужен, да и неоткуда было такому взяться.

Сейчас каждая третья посетительница фитнес-клуба младше тридцати пяти — как из эротических календарей для геев, с мужским раскачанным задом. Я на тлетворном Западе бывала, приходилось, извините, видеть и такое. И у меня к мужчинам, которые на подобные зады клюют, много вопросов. Вы, простите, когда с такой женщиной идете, с мужской задницей, с крепкими икрами, вы себе кого представляете на ее месте?

Наши типичные фигуры передали нам предки, которые выжили и размножились в условиях жесточайшей конкуренции за жизненные ресурсы, в схватке со стихиями, голодом, холодом, хищниками. Еще 60-70 лет назад мужчины и женщины выглядели так, как и их удачливые предки многие тысячи лет назад. А сейчас пошла какая-то ерунда. Сбой эволюции? Сотни тысяч лет мужчины успешно реагировали на типичную женскую фигуру, а теперь вдруг переключились на мужской типаж? Вопрос щекотливый. У меня есть версия: это того же порядка явление, что и тощие андрогинные модели в 90-х, мода унисекс. Даже не знаю, как сказать, чтобы не прослыть сторонницей теории заговоров. Короче: мне кажется, что такие вот новые стандарты красоты продвигают в индустрии моды, фитнеса, энтертеймента мужчины не совсем типичной половой конституции и ориентации.

Я серьезно. Если множество мужчин на женских конкурсах красоты, в женских модельных и актерских агентствах выбирают женщин, максимально похожих по телосложению на них самих, эти мужчины кто? Почему у нас в записных красавицах последние десятилетия числятся женщины с мужскими пропорциями?

Женщина вообще-то должна быть коротконогой, с широкой стопой, короткими полными руками, круглыми плечами, круглым лицом. Мы такие и есть в основном. Но на фоне новых стандартов смотримся замухрышками.

И ладно, если иная, обнаружив свое несоответствие стандартам, ограничится набором комплексов и сезонной апатией. А кто-то ведь диетами мучается. Кроит и режет себя на столе у хирурга. Иные умирают под ножом.

Есть и другие крайности, на первый взгляд безобидные. В спортзале женщины раскачивают себе мужские огромные круглые задницы с узкими бедрами. Качают пресс до посинения, гоняясь за кубиками на животе, отчего еще и талию теряют. И ладно бы просто это было неестественно. Мало ли. Раньше женщины рожали стоя, потом привыкли, и тут все привыкнут. Но ведь дело в том, что женщине такую корму не накачать без тяжелых нагрузок и дополнительного протеина. Чтобы раскачать огромный тыл, нужно приседать с большим весом, делать выпады с гантелями и румынскую тягу. Причем образцовые фитнес-зады, какие мы видим в рекламе, требуют уже очень больших весов на штанге, а стенки сосудов у женщин тоньше мужских, мышечный каркас слабее, чтобы снимать нагрузку с вен. Варикоз среди женщин встречается в разы чаще, чем у мужчин. Приседания со штангой и выпады с гантелями — лучше способ пополнить статистику. Присмотритесь в спортзале к посетительницам с раскачанной кормой и в шортах — увидите у многих варикоз. А почки? Столько белка трескать — почки могут вылететь.

Множество женщин сейчас делают себе мужскую фигуру: удаляют комки Биша, которых почти нет у мужчин, и закачивают «углы Джоли», чтобы получить мужскую челюсть. Надрываются в машинах Смита, качают икры, потом лечат варикоз и геморрой, который тоже суть варикоз вообще-то. Ну и все жутко завидуют обладательницам андрогинных фигур: высоким, с длинными ногами, руками и пальцами, с широкими плечами, выраженными дельтами.

Хоть бы одна остановилась и спросила честно мужчин, которым нужны все эти оттопыренные задницы, острые скулы и плоские коленки: что с ними, дружочками, происходит, если они ищут женщин, похожих на себя.

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