«Женщину нужно бить»: какую культуру мы завезли в Россию

В городе Нижние Серьги мальчик 15 лет с разбега пнул в живот девочку. В школе! Вторая девочка снимала на видео и подначивала: «Давай!» Мальчика зовут Аяз, пишут, что он мигрант. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, идет проверка.

Тут можно было бы написать большой текст о том, как мы устали от импорта преступности, от проблем с детьми мигрантов, от заполнивших наши города чужаков. Но, честно говоря, я лично уже устала писать о том, что мы устали.

И о том, что терпимость нашего государства к малолетним преступникам напоминает непростительную халатность, граждане устали говорить. Возьмем этого Аяза. Процессуальная проверка идет по ч.1 ст. 213 УК РФ — хулиганство. По ней ответственность наступает с 16 лет. Ему ничего не будет. Родителям — штраф.

Ни разу не видела, чтобы посадили или осудили родителей такого ребенка.

Заведут дело о неисполнении обязанностей, если Аяз этот пил, курил, матерился и поздно приходил домой. А если нет… Если нет, будет — как с новгородским Магой, который несколько лет избивал детей в туалете и на парковке единственного в городе торгового центра — родителям выписали штраф 5000 рублей. Видео, где Мага пинает детей в голову, публиковались в СМИ. Маге было сначала 15 лет, потом — 16, 17… Его взяли только при совершеннолетии. Мага притворялся дагестанцем, а оказался сыном мигрантов Эмоммахдиджоном.

Кстати, в тот же день, когда разгорелась история с Урала, в Петербурге в школьной драке сломали челюсть сыну Виталия Милонова. Сыну 12 лет, вероятно, обидчику примерно столько же. Возможно, депутат Милонов сейчас искренне удивится, что в России нет решительно никаких способов привлечь к ответственности малолетних хулиганов, драчунов, а также насильников и даже убийц.

Даже «выкинуть из школы» такого ребенка, как хочет Милонов, нельзя. Будем, что называется, с интересом следить, к чему приведет эта скандальная драка. Надеюсь, Виталий Милонов не станет втихаря наказывать семью такого мальчика, что крошит в школах детям челюсти, а примет закон, по которому и мы сможем это делать, если чей-то ребенок вздумает и на наших детей напасть.

Дети у нас не только за травлю не отвечают — много за что другое тоже.

И родители не отвечают. Если бы сажали родителей за тяжкие и особо тяжкие преступления детей, а самих детишек привлекали к административной хотя бы ответственности, которая при рецидивах вырастает в уголовную, у нас бы не было драк. Но говорить об этом я лично тоже давно устала.

Лучше я поговорю о другом. О культуре. Знаете, что я вам хочу сказать? Когда мы слышим об импорте вместе с миграцией добавочной преступности, то упускаем ряд нюансов. Один из них заключается в том, что вместе с мигрантами из ряда восточных стран мы привозим не просто иную, а сниженную культуру.

Можно сколько угодно говорить о том, что узбеки — древняя сформировавшаяся нация, таджики — это согдийцы, а азербайджанцы — представители тюркской цивилизации. Можно! Но не стоит забывать, что в Средней Азии и Азербайджане есть одна безусловно сниженная черта культуры — пренебрежительное отношение к женщине. Где-то оно более выражено, где-то успешно придавлено советским воспитанием. В Азербайджане у женщины в быту, в обыденной жизни прав побольше, чем у таджичек с узбечками, но для нас реальность, в которой живут азербайджанки, шокирующая. В Узбекистане в городах женщины не выглядят забитыми: там остались образованные и те, кто вырос в СССР. А в деревнях — мрак.

В Таджикистане еще хуже, там и среди столичного населения такие нравы, что наши женщины ни за что не пошли бы замуж за таджика, если бы посмотрели, как живут таджички. Право там у женщины главное — работать больше мужчины. С базара женщина до сих пор там может нести сумки, а муж — болтать по телефону. Бить? Пожалуйста. Насилие — частное дело семьи. Даже если жену насилует свекр. Муж может «наказать» жену, если вышла в юбке выше колена, если ушла из дома без спроса, если задержалась с подачей ужина. Это норма в обществе, женщины ее в основном принимают. По крайней мере, об этом говорят и опросы, и мои личные наблюдения — я там была. Причем я побывала только в городах, и то увиденное меня шокировало.

Положение таджичек не сравнить с жизнью арабок, например: те гораздо защищеннее, потому что больше богатых семей, у которых есть ресурсы защищать женщину. К тому же очень многие арабки учатся даже в браке — им не нужно работать. Таджички, узбекские селянки в браке вкалывают на всю семью мужа, они не учатся. Мужчины там привыкли к полностью зависимому положению темной женщины. Привыкли, понимаете? Как мы привыкли к оливье и винегрету и с какой бы стати расхотели их есть?

Перестает быть нормой, хотя бы на законодательном уровне, семейное насилие и наплевательство на женщину в Казахстане — там приняли ряд законов, которые должны это предупреждать, за домашнее насилие предусмотрены реальные сроки. В отличие от России.

Этой осенью я впервые путешествовала по Казахстану и поняла, почему именно они первыми из стран Средней Азии взялись обезопасить женщину. Хотя Казахстан наиболее развит из стран региона, у людей есть работа, деньги, но всюду замечаешь просто уничижительное отношение к женщине, какого я не видела и в Узбекистане с Таджикистаном.

Например, в Казахстане я трижды за десять дней путешествия встречала компании подростков, в которых мальчики замахиваются на девочек прямо на улице. Ляпнула девочка шутку — парень делает вид, что сейчас ей снесет голову. В центре Астаны! В Туркестане я пыталась заснять паренька, который отрабатывал на девушке боксерские удары. Замахивался и в последние пару сантиметров отводил кулак в сторону. Выглядел упоенным! Я ей выкрикнула совет, чтобы она больше с ним не гуляла. Паренек сначала весь на понте ко мне подбежал: «Какие-то проблемы?» Увидев, что я русская, причем крупная и могу ударить в ответ, он даже побоялся ругаться.

Русских, и коренных, и туристок, там бить боятся. Вопреки мифам, за местную семья не вступается — бить жену часто норма. А вот за русскую как раз семья поймает и отомстит. Ну или просто родители заберут жену и пустят мужа по миру. О нападении на туристку и речи нет. Паренек испугался.

В Казахстане не зря рвануло с огромной силой, отношение к женщине там скотское, при этом в итоге законы они приняли более прогрессивные, чем у нас, но я лично не увидела, чтобы был от них бытовой эффект. А видела другое. Так, в поезде беременная явно не меньше, чем на седьмом месяце, сама таскает сумки, стелит одной рукой постель на второй полке, держа двухлетнего ребенка в одной руке, спит на верхней полке, а муж в это время попивает водичку, указывает ей, как стелить, как вещи разложить, спать он ложится внизу. В другой раз беременная с огромным животом спала тоже на верхней полке. Заняла опустевшую нижнюю, но новые пассажиры, мужчины, ее прогнали. Сумку, огромный баул с половину роста, проводник ей вынести не помог — тащила я, мы вместе выходили в Туркестане.

Казахстан неприятно удивил архаичным отношением к женщине. Благо, казахи к нам на работу не ездят миллионами. А узбеки, таджики и киргизы приезжают. И везут с собой представление о том, что женщину можно ударить, когда хочешь. Иному обучатся они нескоро. Надо, чтобы несколько поколений сменилось, где бы отцов на глазах сыновей сажали за поднятую на женщину руку. Тем более — ногу. Мы, видимо, все это время должны выступать пособиями для обучающихся. Чтобы они на нас оттачивали новые навыки поведения.

А я не хочу. Один раз я у нас в Петербурге вечером увидела, как мигрант бьет мигрантку. Сделала ему замечание, он простодушно отмахнулся: «Ааа, это же женщина!» Причем оказался продвинутый: увидел ведь, что и я женщина. Сразу считал, что меня нельзя бить в моем дворе и в моей стране. А другой не увидит. Меня за календарный год с небольшим два раза во дворе мигрант пытался силой куда-то тащить.

Раньше советская власть боролась за женщин Востока, теперь они там брошены.

И уже к нам все это приходит. У нас очень много насилия в смешанных парах, женщины боятся рассказывать родне, друзьям, полиции, потому что, кроме традиционных аргументов, будет еще «куда смотрела?», «тебе же говорили». Что отчасти правда. Когда я писала, что наши женщины все чаще идут замуж за мигрантов или заводят с ними романы, потому что те подтянуты и темпераментны, я не говорила, что надо в этот замуж идти.

Русский забулдыга, который колотит жену, делает это тайно дома, зная, что нельзя. Азиатский мальчик в школе, под запись, врезает девочке с ноги, потому что он строго убежден, что имеет безусловное право ударить любую женщину, ограничитель — только возможная месть ее семьи. Но он верит, что в этом случае семья не будет вмешиваться. А про государство он забыл, в их обществах у государства в таких вопросах мало полномочий и мало воли.

Каков итог многолетней масштабной трудовой иммиграции в Россию? Я лично вижу, что наше государство позволило приехать сюда и вырастить здесь детей людям, которые считают, что женщину можно и нужно бить.

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