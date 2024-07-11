Почему мигранты востребованы на любовном рынке в России

Ночью собака попросилась гулять, мы вышли во двор. Два часа ночи! Пока ходили по скверу, встретили две парочки: совсем юные девушки и парни-мигранты. Девушки местные, похоже, из нашего дома.

Знаете, когда я вижу подобные картины, осознаю, что мы многого не понимаем о миграции. И оцениваем ее без учета одного важного фактора, который, если говорить о сохранении нашей нации и культуры, может быть вообще важнейшим: мы игнорируем спрос на мигрантов среди наших женщин. А ведь за тем, что женщина говорит мужчине «да», стоит пропасть мотивов и многотысячелетняя эволюция.

Нет, серьезно, вы когда-нибудь задумывались о том, что мигранты не могли бы жить здесь в такой огромной численности, если бы у них не было шанса найти среди россиянок пару, построить семью? Многие, конечно, приезжают с семьями.

Больше стало и одиноких молодых женщин — трудовых мигранток. Так, в 2021 году общая доля женщин среди приезжих из Средней Азии составляла 20%. При этом среди мигрантов из Киргизии их было 50%, а среди таджикистанцев — только 10%. И хотя тогда уже отмечалась тенденция к росту приезда женщин на заработки и в качестве членов семьи, в целом среди трудовых мигрантов женщин еще недостаточно.

Если бы мигранты не находили у нас пару, их бы ехало в Россию гораздо меньше. Можно сколько угодно спорить об экономической и демографической целесообразности привлечения трудовой силы в таких масштабах. Есть факт, который точно глупо игнорировать: мигранты востребованы на нашем брачном и любовном рынке.

Вы знали, что у нас и без мигрантов среди молодых граждан мужчин больше, чем женщин, и пик дисбаланса приходится на возраст 25 лет: в этой категории мужчин почти на 10% больше, чем женщин? Их вообще рождается больше, между прочим, умирать они начинают после тридцати. В возрасте от 20 до 30 лет едва ли не каждому десятому мужчине в России просто не суждено завести подругу или жену, на него женщины не хватит чисто статистически.

Прибавьте к этому факт, что женщина еще и делает выбор. Любая женщина, даже совсем дурочка, понимает, что на нее возложена задача — двигать эволюцию. Она выбирает. Даже если у нее перевязаны маточные трубы и для большей надежности вставлена спираль. Женские оценивающий взгляд — главное орудие эволюции человека. В нас это заложено.

Так что среди мужчин есть категория таких, кто никогда не найдет себе пару. Это, скажем мягко, эволюционно совсем уж непривлекательные: всякие тюфяки, маменькины сынки и пр. Инцелы откуда пошли и почему нет движения инцелок? То-то же! И даже когда женщина идет в постель с богатым, но откровенно некрасивым колобком, это тоже естественный отбор: колобок смог заработать, он сильный, конкурентный, он обеспечит выживание. Прыщавый тюфяк в растянутых штанах и с нулевым доходом — тупиковая ветвь эволюции.

Итак, в России молодых мужчин больше, чем женщин. Часть из них к тому же заведомо не приспособлена к конкуренции и никогда не получит доступ к женщине. Также учтем, что у нас среди молодых женщин имеется обширная категория содержанок, любовниц. У нас есть мужчины, имеющие де-факто две семьи. Кроме того, молодые женщины выходят замуж раньше — раньше сверстников выбывают с брачного рынка. И даже в качестве любовниц замужние женщины, в отличие от женатых мужчин, годятся реже, ведь женщина часто то беременна, то в декрете. Вообще-то, с женщинами для молодых мужчин в России дела плохи. И тут еще мигранты.

Отсюда все эти разговоры про «чернильниц» (неодобрительное жаргонное наименование представительницы белой расы, запятнавшей себя половой связью с мужчиной небелой расы. — «Газета.Ru») и пр. Так мужик, которому не досталась женщина, сублимирует свое недовольство тем, что мужчины-мигранты популярны среди абсолютно разных россиянок. Существует версия, что главная причина — мигранты не пьют. Честно говоря, тут не уверена. И пить начали, и наркотики употребляют. Скорее, сказала бы, что они реже спиваются. Говорят, у русских и других коренных народов с сильной финно-угорской примесью склонность к быстрой алкоголизации: у нас нет какого-то фермента, который метаболизирует алкоголь. Ну или его очень мало.

Итак, азиаты меньше пьют. Второй момент, очень важный — среди них больше подтянутых. Они стройные! Есть и кривоногие, с пузом, но в основном-то к нам едут молодые парни, которые работают физически. Давайте посмотрим честно на наших мужчин: это ведь ужас. С каждым годом все больше обрюзгших толстяков. Какие-то оплывшие мешки, одетые в мешок. Уже со школы у многих фигуры, как будто они 18 часов сидят за компьютером, вставая только для того, чтобы открыть дверь доставщику гамбургеров. А доставщик — молодой подтянутый узбек, который три года с коробом рассекает по мегаполису на велосипеде. И кого из них выберет случайно вышедшая в этот момент на площадку молодая соседка, если ей вдруг захочется большой и чистой любви?

Вот какое дело. Еще лет 20 назад в ходу у нас были шутки про то, что эволюционное преимущество мужчины — кошелек. Сейчас это актуально только для сверхбогатых. А для тех, кто в столице зарабатывает даже и 100-200 тысяч, это уже не преимущество, потому что женщина обеспечивает себя сама. И ей нет нужды спать с тюфяком. Зачем? Денег он ей не даст, тесная двушка в спальном районе у нее есть у самой. Чего ей мучиться? Он еще и пиво будет хлестать по вечерам.

А есть мигрант, который стройный, ловкий, не пьет, потому что ему некогда. Он сам себя обеспечивает. Среди них много красивых. Зубы, кстати, у них целые. Потому что сладкого не ели в голодном детстве. Так как выросли на солнце и работают часто у нас на открытом воздухе, у них достаточно витамина D, кожа хорошая.

Узбеки еще и неплохо образованы, едут оттуда люди светские, русский язык хорошо знают. Киргизы более современные. Дивная страна, там постоянные цветные революции, бурление демократии. Видите, 50% киргизских трудовых мигрантов — женщины.

Ну и помните главное: в трудовую эмиграцию всегда едут пассионарии (особые люди энергоизбыточного, активного общественного типа. — «Газета.Ru»). Всегда! Это те, кто больше готов крутиться, добиваться. В случае с мужчинами это означает тестостерон.

Вот с тестостероном у наших, по моим ощущениям, все чаще проблемы. Судя по их виду и сообщениям женщины. Возраст импотенции снижается в России, об этом пишут давно. Причин много, в том числе и стресс. К мужчине в России все больше требований. Жизнь тяжелая. Работают много. Закредитованность. Мужчины от стресса уходят в порно и онлайн-игры.

Мигранты тоже много работают. Но у них в России есть ощущение лучшей жизни. На родине — хуже. Запомните: человек, который здесь крутит по 10 часов педали в доставке, считает, что ему повезло, он вырвался из нищеты. Так что он на подъеме. И требований к ним меньше. И у него амбиции меньше. Он психологически здоровее. Для них роман с россиянкой является статусным. Плюс перспективы легализации. Немаловажно, что мы выглядим моложе женщин из азиатской глуши: те тяжело трудятся по хозяйству, рано рожают, медицина плохая, косметика дешевая — стареют там женщины раньше.

Ну и южные крови у мигрантов. Честно говоря, не знаю, никогда не проверяла, но ведь говорят, что у азиатов, кавказцев либидо выше, орган для его, так сказать, воплощения больше. Вот, прошу, исследование: пенисы в России стали длиннее на 7% с лишним! Есть версия, что прирост случился за счет мигрантов.

Ну и представьте: встречает молодая женщина такого. Красивого, подтянутого, который иногда еще и с образованием. Он темпераментный, у него, извините, всегда стоит, он не нахлестывается пивом, считает ее очень молодой, красивой, статусной и вообще горд, что русская женщина с хорошим образованием и дорогим маникюром способна его полюбить.

Мы должны признать, что мигранты нравятся молодым женщинам. И, подчеркну, не ехали бы к нам азиаты, если бы не нравились здесь никому. Причем, думаю, реальное число смешанных пар куда больше, чем мы видим, просто у нас женщины, которые вступают в союз с мигрантами, могут подвергнуться остракизму. Меж тем, если бы они совсем не могли себе здесь найти женщину, у нас бы случаев тех же коллективных изнасилований было бы больше. Уже бы как в Индии жили. А у нас не как в Индии.

Посмею предположить, что спрос на мигрантов на брачном рынке — один из весомых факторов усиления миграции. Россиянкам по каким-то причинам нравятся мужчины из Азии. И рожают от них за будь здоров. И хиджаб русские ради мужа надевают.

Что-то не так у нас в стране, если молодые женщины не могут найти себе пару среди местных мужчин. Если взялись за проблему миграции, об этом тоже нужно думать. Только думать надо честно.

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