Женатик, тарелочник или мошенник: почему женщинам не с кем пойти на свидание

Прошлый мой текст о том, что мигранты не ехали бы к нам в таком числе и не оставались бы у нас так часто, если бы не пользовались успехом у наших женщин, произвел эффект не бомбы, а оплеухи. Те самые мужички, которым женщины не хватило, изошлись на крики. Обиделись на мои слова о том, что у нас выросло много таких мужчин, что женщина лучше будет одна или пойдет за мигрантом, пусть даже у него на спине короб, а на родине семья.

А разве я не права? Разве нет у нас таких мужчин? Вот сейчас была в гражданской канцелярии суда и попала в огромную очередь из… разведенных мужчин. Редкое совпадение, но все были в очереди мужчины 25-35 лет, все пришли кто за решением суда, кто за исполнительным листом. Я была в очереди 23-я, до и после меня все оказались мужчины, пришедшие в суд по делам развода. Вы бы их видели и слышали. Ни одного стройного, каждый с каким-то кисельком на животе, с прореженными волосиками. Сидели и жаловались друг другу на бывших: и такие-де, те, и сякие, деньги тратили, по дому ничего не делали, алименты хотят от белой зарплаты, но пареньки не дурачки и выкручиваются. Я слушала и не могла понять: как они вообще женились, как им удалось, кому они сдались?

А ведь раз они разводятся через суд, у них либо есть дети, либо имущество, которое пришлось делить. Помните еще советский анекдот? Мужик пришел в женскую консультацию и удивился: кому только детей не делают! В суде вы ахнете: надо же, за кого только замуж не идут.

Если учесть, что мужчин в возрасте 20-25 лет у нас существенно больше, чем женщин, представьте, сколько оказались еще хуже тех, что я встретила в суде, раз в конкурентной гонке победили уже обрюзгшие к 25 годам пареньки, которые первому встречному ноют о своей жизни.

Не скажу, что молодым женщинам прямо не на кого посмотреть, но ситуация тревожная. Советую полистать на досуге контингент из приложений для знакомств. Регистрироваться там необязательно: сегодня в Telegram есть множество каналов, куда сбрасывают анкеты неадекватов. В целях, так сказать, предупреждения товарок. Женская солидарность: познакомилась с невменяемым — брось его, отойди и расскажи подруге. Короче, ТГ на страже эволюции. В один такой канал попал мой знакомый, так что я сначала стала их время от времени почитывать. Мама дорогая, какой ужас! Прочитаешь на досуге один такой канал — прямо даже и не знаешь, как молодые замуж выходят. За кого?

Начнем с того, что на сайтах знакомств из мужчин сидят в основном мужички за 30 и совсем уж странноватые молодые парни, потому что не странноватому в 20-25 пару найти себе легко.

Эти, которым 30-45, очень своеобразные граждане. Все ищут молодую, «не порченую», умеющую готовить, не ходящую по вечеринкам, скромную, красивую. Зачем ей 40-летний мужик из хрущевки в районе Бирюлево, я нигде так и не прочитала. Но этот пунктик на молодых и «не порченых» у наших мужичков повальный. Подозреваю, что многие растут, стареют и умирают в ожидании молодой красавицы, которая будет сидеть дома и варить суп.

Это первый распространенный тип мужчин в приложениях для знакомств: немолодые, подпорченные, но искренне верящие, что у них ничего не обвисает и они до самой могилы остаются свежи, бодры и интересны.

Вторая группа — женатые. Ситуация парадоксальная: в России уйма мужчин, которые не могут найти себе женщину и даже объединяются в разные сообщества инцелов. При этом у нас же много женатых, что постоянно находятся в поиске. Так как женщина в целом хуже относится к сексу без обязательств, то женатым приходится врать. О, эти мужички с юркими сальными глазами, к 45 зарабатывающие себе инсульт от постоянного стресса: они всюду врут, прячутся. Задача — просто попасть в еще одну койку. Таких много, они мельтешат на брачном рынке и существенно осложняют ситуацию. Виталий Милонов недавно предлагал сделать сервис знакомств с регистрацией через «Госуслуги», чтобы отсекать женатых. Что-то медлит — давно пора.

Еще одна категория пользователей сайтов знакомств — инвесторы. Я бы сказала, что, судя по жалобам, минимум пятая часть живых анкет сегодня — мошенники на инвестициях и просто участники финансовых пирамид. Жалуются на них постоянно. Схема стандартная: фото из Дубая на обложке, рассказы про «успешный успех», пара дней переписки и затем — предложение помощи в инвестициях. Другой вариант — помощь со ставками на спорт. Фото вешают чужие, в основном выбирают иностранных артистов, спортсменов. Представляю степень растерянности молодых девушек перед этим чертовым миром, если они знакомятся с красивым парнем, а он им потом всю ночь рассказывает, как выгодно играть на бирже и вложиться. Я бы, натолкнувшись на такого раз-два, отчаялась найти нормального.

А нормальных-то немного. Ведь, помимо неадекватов с огромными запросами, женатиков и инвесторов, есть на брачном рынке еще обширная категория мужичков, у которых силен дух соревновательности с женщиной. Они соревнуются, кто кого больше обманет! У нас ведь как — все перешло на рыночные отношения. Женщинам 30 лет внушали, что секс — это товар. Мужчинам — что секс это успех. Теперь одни стремятся себя подороже продать, другие — обмануть и урвать бесплатно.

Знакомства превратились в соревнования, кто ловчее обманет. Мужчины изображают богатых, выкладывают фальшивые фото с яхтами, жалуются, что устали без любимой «не вылазить из загранок». Если им повезет, они приведут новую подружку в посуточную квартиру. И поставят галочку — уф, обманул! Уделал хищницу! «Хищница» пойдет сливать его на очередной сайт про подонков. «Девочки, осторожно, не тот, за кого себя выдает, хочет бесплатного секса». А ведь я еще застала время, когда предлагать платный секс было последним шагом для попавших в нищету. Меня пугали: будешь плохо учиться, станешь проституткой! Как изменились времена…

Вот эта идея, что бесплатных отношений быть не может, что мужчина должен «вкладываться» — она выбивает из строя значительную часть условно нормальных мужчин. Ну, все-таки придурков среди молодых не большинство. Большинство нормальные. Середнячки. Однако существенный процент этих нормальных никогда не найдет себе женщину, потому что будут натыкаться на девиц, которым где-то внушили, что они всегда должны чего-то стоить. По Сеньке, конечно, шапка. Тем не менее, когда даже не пыль в глаза, а прямой обман становится смыслом жизни молодого мужчины, жалко становится всех.

Но нормальных женщин, по моим ощущениям, сегодня больше, чем нормальных мужчин. То есть следящих за собой, не совсем тупиц, работающих, не асоциальных, имеющих здоровые установки на долгие отношения и семью.

И чем старше поколение, тем больше разрыв: после 30 любых мужчин, не только нормальных, становится меньше. Если девушке в 20 лет нелегко найти внятного спутника даже с учетом, что мужчин среди ее ровесников много, что уж говорить о тех, которые засиделись в девках до 30? Не из кого выбрать. Ровесники ждут молодых, как у моря погоды. Со сверстницами выделываются. Да-да! Я все чаще встречаю рассказы о том, что мужчина ждет от женщин содержания, помощи, денег. В ТГ море сообщений о мужчинах, которые прямо в анкете на сайте знакомств указывают, что им надо помогать. Ну или при встрече просят денег: на бизнес, на машину, даже на кроссовки и алименты.

Много рассказов об альфонсах, которых содержат годами, причем все это очень некрасивые нездоровые дядьки. Старшие поколения высмеивают молодых за навязанное равноправие и за то, что якобы теперь в ресторанах парни не платят за девушек. А я вижу, что женщины после 35 часто платят за ровесников везде. И часто жалуются, что спутник после первого свидания сбежал, не заплатив в ресторане за себя. Открыла тут канал один, что-то там про разоблачение мужиков — там три подряд поста о том, как мужчины не платят за себя в ресторане, как ходят на свидания просто поесть. Тарелочницы? Не знаю, после 35, кажется, одни тарелочники существуют.

С кем встречаться-то? Бог уж с ней, с семьей, с детьми. Просто женщине кем увлечься? Особенно если ей за 30. Или толстый, или пропитой, или в игры и онлайн-казино режется. Половина будет уверена, что достойны студенток, каждый пятый — мошенник или горе-инвестор, каждый десятый не платит за себя в ресторане.

У нас мужчины выглядят плохо, питаются плохо, заболевают рано, много пьют.

Ухаживать за собой, следить за здоровьем начал небольшой процент совсем молодых парней. Среди остальных ситуация плачевная, если попадаются нормальные, у них по несколько женщин и очередь. Полинялые мужички, верящие, что достойны юной подружки, конечно, сейчас вновь начнут беситься. А пока они бесятся от таких текстов и беснуются, женщины тихонько плачут. Ну не с кем после 30 на свидание сходить. В прямом смысле почти нет нормальных.

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