Как страшилки о вербовке террористов входят в городской фольклор

Почти неделю наши люди по кругу рассылают друзьям и подписчикам ворохи скриншотов, на которых непонятные лица предлагают за 200-500 тыс. рублей устроить в российском городе взрыв, отравить воду, скинуть пассажира метро под поезд. Прямо десятки и сотни таких сообщений. Одно страшнее другого. Соцсети гудят. В VK поспокойнее, а вот «Одноклассники» совсем расходились. Домохозяйки, добропорядочные старушки и просто неравнодушные граждане вывешивают у себя на страницах эти одни и те же скриншоты с пометкой «Будьте бдительны». Или же — «Девочки, на нас объявлена охота». А то и вовсе — «Они могут быть среди нас». Видимо, предполагается, что в наших рядах могут оказаться те, кто за 200 тыс. решится толкнуть нас на рельсы метро. Жуть, конечно. Страшно жить.

Узнаете почерк? В 2022 году такие же страшилки ходили по поводу звонков с Украины детям: якобы мошенники-террористы звонят российским малышам и просят включить в квартире газ. Это произвело тогда фантастическое воздействие, но эффекта хватило на несколько дней. Потом люди увидели, что никаких подтверждений новых звонков нет. Остался только страх.

Знаете, что это? Это городской фольклор. Чистейший образец жанра.

На филфаке есть дисциплина — русское устное народное творчество. Между прочим, сложная: там не частушки поют, а надо читать десятки книг о поэтике, мифотворчестве, там зубрят работы Потебни, Проппа. Я знала людей, которые далеко не с первого раза могли сдать этот РУНТ.

Так вот, на филфаке в рамках этой грозной дисциплины изучают механизм возникновения и распространения городского фольклора, в том числе страшилок. Ровно то, что после теракта в «Крокус Сити Холле» мы и видим. Люди распространяют страшилки. Так они выплескивают свои страхи, овеществляют, делают осязаемыми и затем выбрасывают из головы свои переживания.

Вспомните 90-е. Какие тогда были страхи? Бандиты, наркоманы, позже еще и ВИЧ. И понеслись по городам страшилки о том, что «нарики» разбрасывают в подъездах использованные шприцы. Ну ясное дело — дабы дети их подбирали и заражались гепатитом.

Потом пошло про ВИЧ/СПИД. Началось массированное просвещение. Я еще помню, как на стадионах давали концерты в поддержку фондов борьбы со СПИДом, концерты показывали по телевизору. Тема сразу набрала обороты. В речи появилось ругательство — спидозники. А в фольклоре — страшилки о том, что эти самые спидозники вставляют в перила лезвия от бритвы «Спутник», которые предварительно, разумеется, смазывают собственной зараженной кровью. Все детство помню страх браться за перила. Может быть, так родители на самом деле приучали детей к гигиене: лишний раз ничего вне дома руками не трогать.

Была и более жестокая версия — что лезвия вставляют в сидушки автобусных кресел. Или в спинки. Потому садиться было страшно! Едешь с одного конца города на другой — боишься присесть.

Еще про бомбы в коробках рассказывали. Но это точно в воспитательных целях, чтобы дети не лезли куда попало. Боялись, конечно, тогда терактов. Потому каждая уважающая себя мать считала нужным рассказать, будто у какой-то ее подружки сын нашел в коробке из-под обуви бомбу. Я в те годы думала: если у нас разбрасывают так много бомб, почему в моем городе ни одного взрыва все же не прогремело…

Но то были понятные явления. Люди боялись всего, так они сублимировали свои тревоги, чувство беззащитности и беспомощности. Отличие от сегодняшних «украинских» страшилок в том, что тогда люди производили пугающий городской фольклор сами, а сейчас он явно инспирирован.

Вы верите, что украинцы способны хотя бы каждому пятому в России написать с предложением участия в теракте? Я — не очень. Их элементарно меньше, чем нас. И откуда у них столько денег? Да и если бы тысячи терактов по стране готовились каждый день, мы бы знали… Разве нет? А вот забросить грамотно утку, чтобы люди сами ее в панике распространяли и еще больше боялись, — запросто.

Как и любой городской фольклор, байки о легкой вербовке террористов быстро обрастают подробностями. Человек слаб, это мы помним из Булгакова. Никогда не знаешь, где прорвется. Десять пользователей молча перепостят этот набор страшилок про украинских вербовщиков, в лучшем случае снабдив традиционным «Будьте бдительны», а одиннадцатая подпишет: «Девочки, мне тоже приходило такое сообщение». Хотя ей ничего не приходило. Но она, уверенная в правдивости байки и в правильности собственных намерений, искренне хочет усилить убедительность собственных слов, дабы спасти как можно больше людей. Именно так! Хочет придать достоверности, для чего готова соврать. Считает это даже правильным.

Итог обратный: множество людей, увидев, что их реальным знакомым действительно пишут украинцы с предложением совершить теракт, впадают в оцепенение. Вы только подумайте, что сидите в многоквартирном доме, где чуть ли не половине ваших соседей прислали предложение за полмиллиона дом взорвать. Какой уж тут сон, какая работа, какой сериал?

На то и расчет. Чтобы люди потеряли покой. Чтобы вглядывались в лица прохожих, соседей, коллег и пытались понять, кто из них согласился взять полмиллиона за то, чтобы укокошить сограждан. Или согласится. Все в воображении сразу делятся на тех, кто возьмет деньги и не возьмет.

В Петербурге видела распространяемое объявление о том, что украинцы подкладывают вокруг школ муляжи телефонов, кошельков, игрушек, в которые монтируют маленькие бомбы, чтобы дети подбирали и им отрывало руки. У нас в школьном чате репостнули. Это, наверное, местная травма. Эхо войны и блокады. Тогда в городе верили, что немецкие диверсанты и их наймиты разбрасывали в голодающем Ленинграде отравленные пряники. Я, честно говоря, так до конца по книжкам и не выяснила, правда это или нет. Мне кажется, разбрасывание пряников если и встречалось, то имело единичный характер: тратить много сил на столь экстравагантный способ осаждения города немцам, я думаю, было невыгодно. Однако люди верили, боялись. Мало того, что голод, холод, бомбежки — еще и еду не подбери. Все мечтали найти на улице кусочек хлеба. И все помнили, что он может быть отравлен. Вот такая сила городского фольклора!

Сегодняшние дети мечтают найти крутой смартфон — готова болванка для страха: найдешь, но он взорвется.

От предыдущих волн истерии и от классического городского фольклора нынешняя отличается тем, что она явно инспирирована извне и приводит к усилению страха, а не к избавлению от него. Веря, будто наркоманы разбрасывают шприцы и вставляют в перила лезвия, человек из 90-х считал, что защитил себя от рисков: не станет подбирать шприцы, постарается держать руки в карманах и не пострадает.

Эффект нынешней волны городских страшилок противоположный: если сегодня человек поверит, будто украинцы массово вербуют его коллег и соседей расстреливать людей и взрывать бомбы, он замкнется, уйдет в себя, потеряет покой и в каждом начнет видеть террориста. На это и расчет. Чтобы, завалив друг друга репостами страшных объявлений, мы от ужаса сошли с ума.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.