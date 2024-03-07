Как веганство сначала стало бизнесом, а потом исчезло

Сегодня Международный день без мяса. С 1985 года жителям планеты предлагается на день от него отказаться. Сначала речь шла только о красном, а теперь — о каком угодно. Уже призывают не есть птиц. И даже кое-где говорят о необходимости отказа от рыбы. Все ради спасения планеты. Между прочим, и день Земли сегодня. Получается, что вроде как — день спасения от свиней и коров. Говорят, они производят больше углекислого газа, чем все остальные жители земного шара. И вреда от них якобы даже больше, чем от машин. Вот кто виноват!

Я один день без мяса вполне поддерживаю. И красного мяса стараюсь есть поменьше — от его избытка не только планете, но и организму вред. Знаете, сколько проблем? Включая дивертикулез и рак кишечника. Про дивертикулы даже писать не буду — сами посмотрите, что это такое. Страшное дело! Если есть много коров, они человеку мстят.

Страны-мясоеды традиционно болеют «мясными» болезнями, прежде всего кишечника.

Между прочим, я в своей жизни отказывалась от мяса несколько раз на несколько лет. Но не ела лишь красное мясо. Причина простая — мне жаль коров и свиней. Раньше прямо слезы наворачивались. Однажды взяла и молча отказалась от красного мяса почти на два года. Не хотела есть его вообще. Тогда я жила в Европе, где индустрия вегетарианского питания была уже развита, находилось много заменителей. Имею в виду, конечно, вкусовых, а не качественных. Я уже взрослая и знаю, что полноценной замены мясу по всем аминокислотам нет. Что мне, впрочем, не мешало от него отказываться. В Европе без мяса было легко. Когда я в 2010 году вернулась в Россию, в провинции вегетарианцу было туго, потому что заменить мясо было нечем, разве что крабовыми палочками, яйцами и карасями. И то это как бы не вегетарианство, это называется овопескетарианство — употребление в пищу яиц и рыбы при отказе от мяса. Так что потихоньку пришлось к мясу вернуться.

Спустя еще пару лет я снова от него отказалась, потому что переехала в Петербург: тут уже питание для тех, кто не ест красное мясо, было поразнообразнее. И то диета моя продержалась лишь до той поры, пока я не стала заниматься в тренажерном зале на серьезных весах. Вот как только начала приседать с сорока килограммами, ноги сразу понесли в мясной магазин. Тут никаких иллюзий, проверено на себе: наука не врет, замены красному мясу нет.

Я, кстати, после отказа от тренировок отказалась и от мяса. Долго опять не ела. До беременности. Вот за лишение мяса беременных я бы сразу сажала. Лично я при получении первого же положительного теста сразу пошла в мясной ресторан. И с тех пор ела мясо. Молча, без каких-либо сложных мыслей о судьбе несчастных коров и парниковом эффекте, который якобы провоцируют их газы. Тем более что теория парникового эффекта так и не была признана ведущими геофизиками. Короче, всю беременность я мясо ела. И перестала строго после родов. В один момент. Из первого же своего роддомовского обеда я убрала котлету. И не ела красное мясо ровно четыре года, за которые выкормила ребенка грудью. Когда дочь подросла, я ей мясо давала. Сама готовила. Помню даже, как разделывала и перекручивала деревенского кролика — нам его продали вместе с лапами. Видимо, чтобы отличить от кошки.

Молча, без эмоций, разделала, смолола на фарш. К тому времени меня ни вкус, ни запах мяса никак не будоражил вообще. Мне не мешало, когда при мне ели и готовили мясо. Я не воспринимала его как еду. Просто ноль реакции.

А потом… знаете, потом я вдруг захотела мяса. Просто однажды купила баранину и ее приготовила. И не было никаких угрызений совести. С тех пор я ем мясо, хоть и умеренно.

Зачем я так много рассказываю о себе? Ела, не ела, сколько лет не ела… Говорю затем, чтобы показать: я на личном опыте знаю, что отказ от мяса не выступает безусловным благом для здоровья. День ради спасения Земли от коров — может быть. И для профилактики рака кишечника. Но пропагандировать вегетарианство я, человек, который годами не ел мясо, не готова. И к пропагандистам подобным отношусь настороженно: это либо экзальтанты, либо нечестные люди.

Увы, но вегетарианство превратилось в золотую жилу. В Петербурге к середине 2010-х открыли тьму-тьмущую магазинов с модным вегетарианским питанием, где за цельный овес драли больше, чем за геркулес. Соевые стейки стали называть сейтаном, а лебеду — киноа. Это же огромный рынок! Он, наверное, по объемам уже обогнал к рубежу десятилетий наркотрафик и включал в себя не только производство и продажу всего этого как бы здорового питания, но и целую «просветительскую» индустрию. Центры обучения вегетарианству, журналы для веганов, рецепты, кулинарные книги и шоу. А уж всякие вебинары когда пошли… Это же были тысячи людей, целая отдельная индустрия по выманиваю денег у доверчивого населения. Люди платили, чтобы пышнотелые и розовощекие «тренеры», объясняли им, как выгодно влияет на организм веганство.

А еще были гуру сыроедения. О судьбе некоторых мы знаем. Одна девушка, Жанна Самсонова, довела себя сыроедением до истощения. Пока могла, она учила других сыроедению! Сыроед Лютый учил за деньги морить людей голодом и заморил собственного сына. Ни сам Лютый, ни мать его ребенка, кстати, совсем не походили на сыроедов. И мало кто из интернет-пропагандистов сыроедения походил на сыроедов. Они явно где-то доедались! Говорю в прошедшем времени, потому что, слава богу, хотя бы на сыроедение мода прошла. Как-то волна схлынула. Кажется, люди убедились, что за годы светлых практик в стране не прибавилось цветущих на морковке со свеклой сограждан. Зато появились истощенные и разочарованные сыроеды.

Как и с веганством, кажется. Еще в 2019 году сообщалось, что у нас каждый год число веганов росло в полтора раза. Однако в 2022 году продажи продуктов для веганов снизились на 3,8%. Говорят, виной всему спад импорта и рост цен на него. Но я думаю, что победил здравый смысл. Какое веганство в наших широтах? Оно и в более теплых краях не приветствуется. Даже в Индии, между прочим, вегетарианцев меньше трети населения. Хотя, казалось бы, вегетариань не хочу: солнце, фрукты и дефицит молока с мясом. Веганов там и вовсе мало, разве что йоги в ашрамах. И те заняты обучением туристов.

Когда у нас была волна дауншифтинга и всего этого ашрам-паломничества, наши люди с изумлением узнали, что индийцы не сидят на овощах с фруктами. И знаменитых коров, которые гадят в Ганг, держат ради молока и мяса!

Вспомните Льва Толстого: с мясом он написал «Анну Каренину», а на грибном бульоне — «Филиппка». Это тоже не миф. И мясо писателю при варке супа жена подкладывала, а то бы совсем сдал. Толстой под конец жизни как будто бы ослабел умом, у него были глаза, полные деменции. Замучил семью идеей отказаться от денег и имущества, предлагал всем перейти на растительные щи. Нервничал, что выкормившая 13 детей жена не желала сидеть на вегетарианской диете. Толстовцы объединились тогда в том числе вокруг идеи вегетарианства. И уже в то время было понятно, что это род секты.

Странно, что иным и ста с лишним лет не хватило разобраться. Ну, пусть посидят денек без мяса, поспасают планету.

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