Почему реклама водки запрещена, а фастфуда — нет?

У британских ученых нашлись яркие коллеги. Некий Ливано-Американский университет взялся доказать, что картинки с изображением еды вызывают повышенный аппетит и тягу к еде. А картинки с изображением вредной еды — соответственно, тягу к вредной. Не знаю, что это за университет и кто его содержит, но деньги он на свое исследование промотал зря. Можно подумать, мы не знали, что просмотр еды вызывает аппетит.

Да все знают! У меня один раз напротив окон супермаркет вывесил огромный баннер с изображением курицы гриль. Сначала все шло своим чередом: я жила, работала, занималась в зале. Но через пару недель стала замечать, что слишком уж часто заворачиваю в кафе и магазины. И даже покупала дважды курицу гриль. Причем, назло рекламодателю, подложившему мне такую бомбу, я ее покупала в другом магазине! Потом у меня стала ползти талия. А еще я начала есть больше мороженого.

Ситуация разрешилась неожиданно: та же сеть поменяла баннер. И вместо курицы гриль повесила картинки с сырой курицей, куском говядины и сырыми купатами! Я тут же за неделю сбросила три кило. Потому что когда я выходила на кухню, мой взгляд упирался в огромную синюшную выпотрошенную тушку. Я, кажется, перестала есть вообще!

А все эти кулинарные блоги? У меня лично есть профессиональная вредность. Фактор риска. Время от времени я пишу колонки про качество еды, питание, раньше еще делала обзоры цен на продукты. И после каждого раза, когда я что-то пишу и, соответственно, ищу через поиск информацию о продуктах, я днями вижу контекстную рекламу еды. А теперь еще к нагрузке прибавились кулинарные видеоблоги. Стоит что-то в поисковике запросить о питании, как «Дзен» завалит тебя рекомендацией кулинарных видео.

«Просто беру 400 г грудки, а дальше вы не поверите…», «Муж съедает вместе с пальцами» и все в таком духе. Когда писала про цены на яйца, мне неделю их рекламировали, будто я могу те яйца пачками есть.

Вот и после этой колонки вы пойдете спокойно читать новости, а я еще долго буду видеть на экране головокружительную карусель из рецептов. Впрочем, нет: после прочтения этого текста вам еще день-два будут показывать рекламу гамбургеров. Миль пардон и мои соболезнования!

Все эти бесконечные картинки с едой, кулинарные видео вызывают приступ голода. Что и доказали ученые из диковинного университета.

Все, теперь и официально: реклама еды и тех, кто ее делает, вызывает аппетит и тягу к всякой дряни. В итоге средний человек толстеет, становится больным, рыхлым. Едят ведь всякий мусор!

И, не удержусь поворчать, в основном джанкфуд потребляет молодежь. Люди 40+ все же не так привыкли к картошке фри или гамбургерам.

Я едоков фастфуда вижу исключительно в торговых центрах, если случайно прохожу мимо фудкортов. Какой ужас! У нас появилась молодежь, которая когда-то страшно изумляла меня в Британии или США: толстые бесформенные девушки, в 16 лет уже с отекшими слоновьими ногами и слившимися в один тремя подбородками. У нас теперь есть девочкоподобные мальчики, которые одновременно походят и на девочек, и на мешки с овсом. И это еще Петербург!

Сегодня самая стройная молодежь — в наиболее бедных регионах. Иваново, Кострома, Курган, Владикавказ, Новгород, Псков — подростки и студенты достаточно стройные, потому что не могут себе позволить фастфуд или пиццу на ужин. Самые толстые подростки — в таких городах, как Тюмень, Уфа, Казань, на нефтяном севере. Потому что деньги уже есть, а образования, достаточного для вы понимания последствий неправильного питания, еще не хватает. В Москве и Петербурге толстяков в процентном соотношении не так много, как в богатой провинции.

И это еще у нас в целом фастфуд не широко прижился. Нам повезло: рост доходов и индустрии мусорной еды в нашей стране совпал с появлением во всем мире идеологии здорового питания. Мы немного успели поесть чипсов с картошкой фри.

Благо, языки учили, интернет не запрещен, медицина и наука развиваются в ногу со временем — сильный напор джанкфуда столкнулся у нас со встречным потоком здравомыслия. Не успели наесть себе стокилограммовые фартуки до пола.

Но если противодействие мусорным калориям не усилить, то быстро народ у нас отъестся до монструозных американских объемов. И я не под воздействием пропаганды говорю. Была в США, своими глазами видела, что стройные там — люди из хороших районов мегаполисов. У них есть деньги на фитнес и правильное питание, они тренируются, причем, судя по однотипным фигурам, вся Америка тренируется волнами по одним и тем же программам.

Ходят в зал, покупают салаты и телятину единицы процентов. Остальные выглядят бесформенно, жуют крылышки в панировке и круглыми сутками видят рекламу самой отвратительной еды, которая на американский кошелек стоит копейки, а состоит из настоящего пищевого мусора. В Штатах повсюду баннеры с гамбургерами, готовой лазаньей, шоколадными батончиками, пиццей, огромными, по полкило, стаканами мороженого. Какой-то невероятный разгул капитализма.

Наверное, под оскалом капитализма нужно понимать и это: безграничная реклама вредной еды, которую позволяют демонстрировать без перерыва лишь для того, чтобы капиталисты могли делать на несознательных обывателях прибыль. У нас такой оскал в 90-е вовсю шел, когда и водку рекламировали, и даже сигареты для подростков. Сейчас уже в это трудно поверить, но в России выпускали «молодежные» сигареты.

Запретили. Потом запретили зонтичные бренды, например, когда производитель водки рекламировал одноименную марку минеральной воды. Только с пивом нулевым эта лазейка осталась. Надеюсь, скоро и ее прикроют.

Но почему разрешена реклама пищевой дряни? Особенно если известно, что она не просто стимулирует покупателя делать выбор в пользу вредной пищи, но и усиливает тягу к ней и вообще повышает аппетит? Без повсеместной рекламы гамбургеров человек не только станет делать выбор в пользу макарон с паровой котлетой, но и в целом будет меньше есть.

У нас же нельзя рекламировать водку, сигареты, незарегистрированные в России лекарства. Почему можно кругом лепить рекламу картошки фри? Между прочим, курильщики живут мало и быстро умирают. Алкоголики тоже особенно не нагружают собой систему здравоохранения, им некогда, они пьют и в ящик укладываются без участия врачей. А вот толстяки живут долго, постоянно лечатся, рано теряют дееспособность и обходятся бюджету в огромные суммы. Зачем же страна добровольно принимает на себя такие расходы? Только ради того, чтобы позволить бизнесу зарабатывать на непросвещенных людях?

В России, вслед за странами, которые уже пострадали от ожирения и фастфуда, постоянно обсуждают меры по защите граждан от дурных пищевых привычек. И акцизы на нездоровую еду уже предлагали, и налоги на фастфуд-кафе, и уроки правильного питания в школах. А нельзя ли просто запретить массированную рекламу джанкфуда? Взять и законодательно определить перечень блюд, которые вообще запрещено изображать в рекламе, а для кафе с вредной пищей ввести квоты на употребление изображений их блюд. Например, гамбургерная может разместить на своей вывеске один маленький гамбургер определенного размера. И не имеет права заказывать оплачиваемую рекламу с изображением вредной пищи. То же — для кондитерских.

Нормировать использование изображений любой вредной пищи. Ну или заменять на синонимичные картинки с более здоровой или нейтральной коннотацией. Клиники колоноскопии или кабинеты обрезания ведь придумали, как себя рекламировать, не показывая, что они обследуют и обрезают.

Срочно надо делать что-то с засилием визуальной рекламы мусорной еды. Будет вдвойне смешно, если мы, хохоча над американцами, отрастим себе еще большие животы.

Люди от переедания скоро на четвереньках ползать станут. Может, пора взяться за проблему по-настоящему?

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