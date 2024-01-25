Да кто такие эти ваши блогеры?

Блогер Блиновская сидит в тюрьме. Нет, даже, пожалуй, так: блогер Блиновская сидит в тюрьме!!! У меня лично, и как у обывателя, и как у журналиста, интонация скорее оптимистичная. Не скажу, чтобы мне было радостно от того, что кто-то попадет в камеру на 40 человек и будет сам себе стирать вручную белье. Но, прямо признаюсь, скорби тоже нет. Не скорбим. Человек так вызывающе и так напоказ богател, так громко тратил деньги на неприличную роскошь, закатывал себе миллионные вечеринки и, главное, постоянно раздражал нас своим: «Я достойна самого лучшего», что не жалко. У меня лично, когда я впервые про эту Блиновскую узнала, было недоумение: а с чего вдруг она достойна лучшего? Дама во всех смыслах средняя. Непонятно.

Еще мне, конечно, непонятно, как можно позволять одному человеку собирать столько денег, да еще под таким неблаговидным предлогом. Предел ведь должен быть? Я вообще антикапиталист. Как-то надо с этим бороться. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы человек, который продает воздушные массы, не мог получать бесконечную прибыль. Но так как это мечты, можно пока ограничиться призывом к драконовской прогрессивной шкале. Которая бы еще различалась от сфере к сфере. Человек, который создал металлургическое производство, с миллиардов должен платить налог по одной ставке. Тот, кто просто придумал, как выудить деньги у домохозяйки, — по другой. И главный вопрос по Блиновской у общества: а почему, собственно, ей позволили заработать такие деньги? Возмутило ведь, что именно она и именно на своей ерунде столько заработала.

Другой вопрос: с чего она блогер? Случай Блиновской поставил перед государством и обществом много вопросов. Один из них — а кто, собственно, такие блогеры? Пока у нас и пранкер Эдвард Бил блогер, и Виктория Боня, и ведущие детских образовательных шоу, и я, потому что веду свой канал с публицистикой. Мы все проходим по одной постыдной категории, которую население, если коротко, давно воспринимает как бездельников с шальными деньгами.

Возьмем Блиновскую. Почему она блогер, а не бизнесмен? Человек продавал продукт, имел большой штат работников. Разве факт, что наивных клиентов она находила в одной басурманской соцсети, а не, скажем, через газету объявлений, делает ее блогером? Какой у нее вид основной деятельности в ИП? Я посмотрела: «образование дополнительное детей и взрослых (85.41)». Причем же здесь блогеры, если она продавец курсов? Или, может быть, педагог допобразования? Учила верить в мечту.

Когда-то слово «блогер» использовали в публичном пространстве в качестве эвфемизма к слову «никто». Обычно, если у человека были достижения в профессии, он попадал в новости, в телевизор, на роль эксперта по своему основному профилю. «Петр Иванов, заслуженный кардиолог». «Евдокия Батькова, художник-авангардист». Ну или, на худой конец, «Ирина Смирнова, мать восьмиклассника». И был такой типаж — «блогер». Как бы ни о чем. В общественно-политической жизни у него еще имелся собрат — «активист». Когда не политик, не правозащитник и не эксперт — ни в чем не достиг успеха, а высказаться позвали, потому что политики с экспертами заняты.

Блогером был человек, про которого только и можно было сказать, что у него есть страница в соцсетях.

Потом добавилась вот эта коннотация — бездельники. Блогерами стали Эдвард Бил и Даня Милохин. А в пандемию, с расцветом всевозможной чепухи про саморазвитие, блогерами сделались продавцы марафонов, вебинаров. Хотя еще лет пять назад их называли, например, коучами. Вы заметили, между прочим, что эти куда-то сгинули? Недавно увидела рекламу одного такого. Приглашал на семинар: «Как коучить знаменитостей? Спортсменов, певцов, актеров». Откуда ты, милый, из какого пыльного прошлого? Мы про вас уже забыли, нет коучей. Блиновская теперь. Марафонщицы. Все стали блогерами.

Хотя какие они блогеры? Есть в русском языке хорошее слово — предприниматель. Предприимчивый человек, который все время что-то предпринимает. Это же про них. Я лично не понимаю, что у меня общего с этой предприимчивой дамой, которая, не сумев избавиться от провинциального прононса, взялась учить других успеху. У меня три колонки в СМИ, художественная проза, канал, где я пишу об общественно-политических событиях. У нее — розовые единороги за миллионы и обутые ею доверчивые домохозяйки. И вот те раз — обе стали блогерами.

Извините, а задержанный недавно Аяз Шабутдинов тоже блогер? Чем они радикально различаются с Блиновской, кроме того, что сидят в разных камерах и у Шабутдинова, если верить СМИ, в камере всего три соседа и есть телевизор? Надо законодателю кодифицировать понятие «блогер». Вроде же брались за это, хотели определить, кто такие блогеры. А до того — как-то утихомирить коучей, чтобы люди, которые берут деньги за обучение, были вынуждены получать хотя бы какую-то бумажку. Да хоть бы доказывать, что они грамотные! А то ведь ни бе ни ме.

Есть совсем позорные примеры. Была когда-то у меня подписчица, которая ближе к пятидесяти годам впервые вышла замуж! И что она сразу сделала? Открыла вебинар для тех, кто хочет выйти замуж! И позвала меня, которая замужем уже в третий раз! А через полгода-год муж вебинарщицу бросил! Она написала на своих страницах строгую просьбу проявлять к ее трагедии уважение и не беспокоить вопросами.

А как же деньги?

Я думаю, должно быть какое-то место, куда нужно отправлять таких желающих научить жизни. И табличку для них отдельную. А уж для Блиновской или Бони, которая продавала за 1300 рублей доступ к фото своего лица после пластики, нужно целый отдельный лексикон создать. А то кругом блогеры.

Если завтра чиновника арестуют за взятку в миллиард, не будут же, лишь на том основании, что у него есть страница в соцсетях, писать, будто с поличным задержан блогер?

Или я, допустим. Я блогер? И колонка в СМИ, которую я веду несколько лет, что же, блог? Очень зыбкая почва. Певица завела страницу, менеджер выкладывает там анонс ее выступлений. И что, она остается певицей или становится блогером на всю катушку?

Вопрос не праздный. Это не высокомерие во мне говорит и не нежелание вставать в один ряд с эскортницами, которые в сети ищут клиентов, но тоже деликатно именуются блогерами. Дело ведь в том, что уже обсуждают новый принцип налогообложения блогеров. А, простите, это будет касаться кого и каких доходов? Певица с каналом на «Дзене» будет платить доход как блогер за все свои концерты или только за блог? Оборот ее доходов, к примеру, в ИП «Песни ротом» будет суммироваться с доходом от блога и облагаться единой ставкой или она может «ротом» петь под ставку 13%, а с блога платить шесть?

Очень интересно. И кто будет решать, какая деятельность у обладателя популярной страницы превалирует над другой? Возьмем пример Бузовой. Это блогер? Ну она же звезда из той самой соцсети. И что, будет за свои концерты платить налог как блогер? Смешно. Но если налоговая квалифицирует Бузову как певицу, это будет пощечина общественному вкусу.

Одни вопросы. И они рождаются из непонимания государством новой реальности. Что такое монетизация контента, как устроены заработки в соцсетях. Главное непонятно: для множества, если не для большинства «блогеров», заработок в соцсетях не основной. И деятельность не основная. Надо исходить из этого. Я литератор, у меня есть блог. Блиновская предприниматель, у нее есть ИП по обучению детей и взрослых. А есть тот, кто держит десять каналов с развлекательным контентом и на это живет. Вот они блогерами должны быть для налоговой.

Надо договориться, что блогер как объект налогового интереса — это тот, кто получает доход исключительно от создания контента в монетизируемых соцсетях и на блог-платформах. И если это журналист, который, как я, завел блог и тот стал популярным, то мы имеем дело с журналистом, у которого есть блог.

А если предприниматель придумала, как обувать домохозяек в соцсетях, она блогером не становится. Разберитесь, пожалуйста. А то у вас люди, кони, Блиновская, Лерчек с Артемчиком, писатель Прилепин, танцор Цискаридзе — все как бы становятся блогерами. Несерьезный подход. Я к Лерчеку в команду не хочу. И к Блиновской. Везде трещат, что посадили блогера. Даже стыдно признаваться, что и у меня есть блог. Того и гляди бабульки на лавках будут следом махать клюкой: «И когда вас уже всех пересажают!».

Разберитесь, пожалуйста.

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