Про куриные мозги и трассу М11

У нас тут традиционная авария: на новгородском участке платной трассы М11 Москва — Петербург столкнулись 66 машин. Четверо погибших, 19 пострадавших. Это не первая в том месте авария. И точно не последняя. Сейчас объясню, почему.

Прежде всего скажу, что я эту дорогу знаю, у меня неподалеку дом, по этой трассе мы ездили. Трасса сама по себе страшная, потому что на ней фактически нет обочины. Негде маневрировать, справа отбойники. Едешь по трассе — как в туннеле. Почему-то только после очередной массовой аварии Национальный автосоюз попросил убрать эти правые отбойники. Но это не самое главное.

Смотрите: ДТП случилось на гололедице и в метель. Все водители в голос твердят, что на трассе был лед, правую полосу занесло снегом, поэтому левый ряд был занят. А главное, что при ограничении скорости в 70 км/ч люди ехали 110-130. Это подтверждается и очевидцами, и видео с регистраторов.

Представляете, да? Гололедица, видимость менее 100 метров, а они несутся 130 км. Да еще некоторые, как сообщают сейчас, не полностью обуты в годную зимнюю резину. Виновником ДТП называют того, кто первый не справился с управлением. Это 70-летний пенсионер на китайской машине, у которого на задних колесах была то ли летняя, то ли лысая резина. Судя по видео, ехал дедушка больше ста километров в час. По гололеду и в пургу! В него врезалось еще 65 машин.

По дедушке вопросов нет, все понятно. А следовавшие за ним шестьдесят пять человек почему не смогли затормозить? А потому что до 130 км/ч разгонялись! У меня, между прочим, семья с дачи в тот день возвращалась. Муж оставил машину в деревне, они с дочкой поехали на электричке, потому что мы знаем, что ездят у нас плохо, а на улице метель и гололед. Приехали на электричке вместе с собакой, целые и невредимые. Мы потом успели сходить на рождественскую ярмарку и посмотреть наконец на Дворцовой площади елку. А могло бы все кончиться иначе.

В России люди в принципе плохо ездят. И есть регионы, где культура вождения совсем низкая. Петербург — один из них. Город автохамов и торопыг. У нас до сих пор паркуются на тротуарах и в центре города нетерпеливо сигналят, если сосед едет 70 км. Да, вы можете ехать по Невскому семьдесят и на светофоре получить стук в окно: какой-нибудь бурый от злости пузатый торопыга не поленится выскочить на перекрестке и сказать вам, какой вы медлительный! На двухполосной трассе в метель торопыги мельтешат туда-сюда и раздраженно мигают. На КАДе ездить невозможно, это самое страшное место в регионе, там царят шашечники. У нас на этой дороге даже собака в машине от страха визжит. Москва не видела такого, я, по крайней мере, никогда в Москве на такую дорогу не попадала — чтобы вообще без остановки все мельтешили и перестраивались.

На М11 то же самое. Всю дорогу мельтешат. Для наших краев распространенная ситуация, когда водитель специально пыжится обогнать едущего с большей крейсерской скоростью соседа, чтобы встать перед ним и ехать медленней! Это иррациональное. Что-то из компенсаторики: люди на дороге пытаются разобраться с общей неудовлетворенностью своей карьерой, возможностями, перспективами. Жизнь их бьет — они выезжают на встречку, чтобы хоть на минуту почувствовать себя в этой жизни победителями.

Вообще разговор о случае на М11 следует весь сводить к тому, что нам нужно и автодорожное законодательство, и его соблюдение подтягивать под новые стандарты ценности жизни.

Ценность человеческой жизни в России выросла, но на дорогах этого не заметно. У нас слишком мягкие наказания для автохамов, для небрежных водителей, культура вождения повышается очень медленно. ДТП на трассе — это исключительно проблема культуры. Очевидцы объясняют, что ограничение 70 км стояло там второй день! Люди посыпались друг за другом, не сумев затормозить. Потому что понятно: гололедица, метель, все несутся. Это низкая культура. На той дороге никто не соблюдает режим. И не будет соблюдать! Я почитала обсуждение аварии в местных пабликах: множество водителей прямо говорят, что никакие ограничения не соблюдают, что ограничения «для лохов». Один пишет: «Надо просто чувствовать дорогу», другой: «Если ты со своими куриными мозгами не можешь быстро ездить, не мешай другим». Я прямо представляю этих толстопузых лысоватых мужичков-неудачников, которые несутся в своих кредитных корытах 130 км в метель, ибо уверены, что у них-то мозги не куриные.

Многие в сети откровенно хамят в ответ на призывы привлечь к уголовной ответственности всех, кто в момент ДТП попал на камеры с превышением скорости. Я, между прочим, тоже думаю, что нужно привлекать. Прямо осудить по статье о покушении на убийство двух и более человек, а тем, кто врезался и привел к травмам, дать реальный срок. И судить показательно, с трансляцией на всю страну. Один из врезавшихся ехал со скоростью до 130 км, запись с его регистратора уже опубликована, он разбил чужую машину. Ему, что же, ничего не будет за это? Как так?

Кстати, вот интересно: почему в Европе есть автобаны высокоскоростные, а у нас нет? Такие огромные деньги вложили в М11, плату берут за проезд, а скоростной режим даже летом максимум 110 км, а вообще там ограничение стоит в основном девяносто. Это по европейским и американским меркам пробка. Ситуация, при которой экономика терпит убытки, потому что задерживаются грузы, увеличивается расход топлива.

Знаете, какие в Британии, к примеру, ограничения? 100-120 миль скорость на трассе. Если кто давно учился в школе, напомню: в миле 1,6 км. 120 миль — это 193 км. И едут с такой скоростью потоком. И не бьются. Потому что есть одно но: все шоссе размечены шевронами, дистанция — два шеврона, не помню, сколько это в метрах, но много, где-то 85 метров. Камеры следят за соблюдением дистанции, штрафы большие, несоблюдение правила двух шевронов считается очень большим проступком. Ездят быстро, но аварий мало. Меня правило двух шевронов саму спасло один раз — когда перед водителем впереди ехавшей машины выскочил олень. Он резко затормозил, мы затормозили и еще сотни за нами. Олень стал метаться по шоссе, перескочил на встречное полотно, там еще сотни машин, но ни одного столкновения! Все уехали целыми, олень тоже сам ушел. У нас на М11 при такой скорости до Петербурга бы сразу все были всмятку, 190 км/час, вообразите.

С торопыгами там тоже разговор короткий: штрафуют за необоснованный выезд на левую полосу. Правда, в их случае это правая, так как движение левостороннее. Никто не разбирается, зачем ты вытряхнулся на правую полосу: перестроился и едешь с той же скоростью? Штраф! Причем штрафы там большие.

Почему на М11 гонят 130 км при ограничении в 70? А потому что штраф 500 рублей, при ранней оплате — 250. Человек уже заплатил почти 600 рублей за проезд по дороге — ему эти 250 не жалко. Да я, честно говоря, ни разу и не слышала, чтобы кому-то с М11 пришел штраф.

Кстати, сама я так права и не получила. Иногда собираюсь, чтобы в путешествия ездить, но после поездок за границей есть страх водить в России. У нас ужасно водят.

Одни торопыги и шашечники чего стоят. Собирались ведь одно время ввести штраф для шашечников, но, кажется, все мимо прошло. Культуры вождения ноль, мы из-за этого несем убытки. На той же М11 британцы бы установили 150 минимум скорость в километрах. Правда, они бы и обочину сделали, а у нас, повторю, вместо обочины поставили отбойники, загнав водителей в ловушку. И выставили ограничение 90 км крейсерское. Смысл в такой трассе? Но иначе нельзя, культуры вождения нет, при разрешенной скорости хотя бы 130 км из-за шашечников моментально все друг друга посшибают.

Западный скоростной диаметр в Петербурге такой же бессмысленный. Платная дорога, сквозной проезд города для тех, кто не хочет ехать вокруг. И среднее ограничение 90-100 км. Соблюдали бы дистанцию, не торопыжились, носили бы все резину по сезону — и ездили бы быстрее. Ездим медленно — грузы долго перевозятся, экономика страдает. В конечном итоге всему виной условный дедуля, который в 70 лет на лысых колесах несется по обледенелой трассе в метель, а его со всех сторон обгоняют, сигналят ему, поторапливают. Все нервные, злые, туда-сюда перестраиваются и уверены, что у них-то мозги точно не куриные.

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