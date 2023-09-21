Почему учительницы бегут от самодуров с гигантскими зарплатами

В Госдуме придумали, как ответить на случаи массовых увольнений учителей в школах. На редкость, решение нашли здравое: сделать так, чтобы директоров школ назначали только при поддержке 75% коллектива, а сами они сначала проходили испытательный срок два месяца.

В российской школе директор сегодня царь, бог, тиран и прямой распорядитель чуть ли не жизнями учителей. К этому школы пришли по нескольким причинам. Виновата прежде всего система, которая поставила учителей, зарплаты, рейтинг школы в большую зависимость от директора. Виноват новый принцип, при котором директор школы часто приходит из других учреждений и просто садится в кресло как наместник с огромными полномочиями.

Истории вроде ухода из школ в Санкт-Петербурге или Екатеринбурге учителей сразу по двадцать человек происходят давно, но раньше мы на них почему-то не обращали внимания. А ведь жалобы шли много лет. Думаю, любой человек, у которого хоть кто-то из близких имеет отношение к школе, слышал про самодурство школьного директора, непосильные нагрузки, денежные махинации. Предметы жалоб многообразнейшие. Где-то директор лишал учителей премий и доплат, а потом клал их себе в карман. В новости даже попадали случаи, когда директор или завуч заставляли учительниц отстегивать ему «навар» от внеурочных занятий — настолько велика в школе его роль и беспрекословна воля.

Отдельный вид директора-тирана — который гонится за часами, нагрузками. Во-первых, так он обеспечивает любимым учителям доход. Всегда же есть в коллективе люди, готовые много работать ради дополнительных денег. В школе это можно сделать, если в телегу впрягутся все, всем поставят по восемь уроков, кружки вязания, строевой песни, плетения макраме… Есть школы, где у детей каждый день какие-то классные часы, открытые уроки, тренировки ГТО, веселые старты... По субботам они в полупринудительном порядке ходят в класс шить мягкие игрушки, раз-два в месяц выезжают на мероприятия, раз в квартал — на турбазу. При этом в школу вереницей идут с выступлениями ветераны, пожарные, книгоиздатели, зоозащитники, охотоведы... Все проводится по категории внеурочной деятельности. Атмосфера тяжелая, все ходят вымотанными.

В связи с тем, что школьные коллективы в основном женские, директор — это еще и возможный зачинатель сплетен, свар, истерик. Если директором назначили женщину, она сразу сколачивает вокруг себя лояльных кумушек, которым дается карт-бланш на травлю нелояльных или слабых, тех, на кого можно свесить «внеурочку» и бумажную работу. О травле детей в городских современных школах я давно не слышала.

Травля внутри коллектива — обычное дело. Есть школы, которые превратились в аквариум с пираньями, этому способствует безграничная власть директора и полное отсутствие зависимости его положения от коллектива. Кроме того, нынешний школьный директор обладает огромным социальным капиталом. Его зарплата может быть в десять раз больше учительской, он влиятелен хотя бы поэтому. Кроме того, если он пришел по линии «районо», там у него заступники. Директор могущественен.

Бывают директора-мужчины. Это в современных условиях часто означает круговорот молодых учительниц. Приходят, сталкиваются с повышенным вниманием директора и другого мужского персонала, нервничают, в это время обделенные таким вниманием сотрудницы сколачивают против новеньких шайки. Длиться это может годами, потому что положение директора зависит от мнения в комитете по образованию, а там смотрят, на сколько он всяких внеурочек и классных работ нагонит учителей, как заставит родителей платить репетиторам. Дети в такой школе по восемь часов, и не в кружках, а на уроках. Все приличные семьи нанимают репетиторов, у школы за счет этого высокие показатели ЕГЭ, у педагогов высокая зарплата — они живут на работе. Директор в комитете на хорошем счету, хотя на самом деле он тиран и все держит на постоянном, извините, вздрючивании и детей, и коллектива.

Текущая модель, при которой директора назначаются непонятно откуда и могут выходить не из школьных стен, имеет и еще одно следствие: карьера учителя становится тупиковой.

Везде есть карьеристы. Профессиональное тщеславие и жажда денег — это нормально. Множество людей, имея организаторские или новаторские способности, желают полностью состояться. Как было раньше, в советское время?

И в школах, и в училищах, в институтах кадровое движение было — как в армии, снизу вверх. В нашу армию же из чужой армии генерала не назначат — в лучшем случае из другой части, а там освободится место для движения вверх. Раньше учительница хорошо работала и становилась завучем, потом могла претендовать на должность директора. Активных или просто наглых могли взять в комитет по образованию: сначала районный, затем — городской, областной. Еще активисты могли пойти по линии партии.

Сейчас на верхние ступеньки карьерной лестницы людей назначают. Все! Молодая, активная учительница приходит в школу и понимает, что ее потолок — завуч, и то в этом направлении движение резко останавливается, потому что самим завучам выше некуда уйти: они уходят или из профессии, или на пенсию.

Карьерное улучшение при работе учителя в наши времена возможно лишь за счет горизонтального роста: участие в конкурсах, вроде «Учителя года», новаторских семинарах или в «Движении первых». Все это интересно, увлекательно, коллеги ценят, но такая карьера не предполагает значительного скачка доходов и социального положения.

Денег или славы учительницам победа в конкурсах не дает. Все, на что они могут после них рассчитывать, — репутацию педагога от бога и расширение клиентской базы для репетиторства. В комитет учительница не пойдет — там теперь назначают из самих чиновников. И вот итог: из школьного и среднего профессионального образования ушли дерзающие натуры.

В колледжах то же самое. И в медицине. В университетах получше, университет — более открытая структура, чем больница или школа. Но среди учителей, преподавателей ссузов, врачей проблема пришлого директора-наместника с гигантской зарплатой очень актуальна. Представьте работу в коллективе, где ни у кого нет карьерных перспектив, а руководит ими назначенный чиновниками чужой человек с гигантской зарплатой и неограниченными полномочиями. Конечно, нужно это менять.

Я бы к норме о поддержке кандидатуры директора 75% коллектива добавила, что это должен быть именно учительский коллектив, а не поварихи и завхозы, чью лояльность как раз легко получить, просто позволив им красть, грубить учительницам и раз в квартал выписывая по три тысячи. Второе условие: у кандидатов на пост директора из числа работников школы должен быть приоритет, и сторонний кандидат может быть представлен коллективу только при отсутствии таковых внутри школы. Чтобы не наместников учительницам присылали и не кормленщиков.

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