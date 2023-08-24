Как шкурные интересы победили любовь в «Сексе в большом городе»

Сегодня выходит заключительная серия эпопеи «Секса в большом городе», который оказался самым лицемерным в истории телевидения проектом. Именно так! Все минувшие годы мир с замиранием сердца следил за большой и чистой любовью Кэрри Брэдшоу к Мистеру Бигу, богачу, инвестиционному магнату с поместьем в долине Напа и пентхаусом в Нью-Йорке. Мы думали, что для простушки из глубинки, рано потерявшей мать и вынужденной в молодости заботиться о сестре, любовь с ньюйоркским миллионером и красавцем – это счастливый билет, удивительное стечение обстоятельств. Ведь Кэрри, как мы узнали позже, еще перед школой лишилась матери, жила непонятно где, а в Нью-Йорк приехала в 25 лет. Она провинциалка без образования. Просто девчонка из общей очереди в модный клуб. И такая любовь!

Мы все по-доброму завидовали. И верили, что нас когда-нибудь тоже постигнет такая удача. Молодые девчушки мечтали, как влюбятся в миллионера, а он потеряет от них голову и бросит ради этой любви жену-модель. Замужние не отчаивались: вдруг муж разбогатеет, похорошеет? В общем, публика увлеченно поглощала сказку. Всем хотелось стать такой девушкой, которую в итоге полюбит супербогатый красавец.

А что теперь? В предыдущем сезоне Мистер Биг умер, загнав себя на тренировке. Он был старше Кэрри, ему явно стукнуло шестьдесят пять, но он бежал за модным «лайфстайлом», купил себе модный велотренажер и модно на нем скончался. Первая серия «И просто так…». Как мы всем миром переживали за Кэрри! Любовь жизни! Шесть сезонов и целый полнометражный фильм она носилась за Мужчиной своей мечты. Мы все уже сами в него влюбились. Горе Кэрри, стоявшей посреди душа с мертвым телом любви всей ее жизни, казалось неисчерпаемым. «Что еще можно показать в сериале, где принц умер в первой части?» Предполагали что угодно: Кэрри попадет в психбольницу. Или увлечется астрологией. Поедет к индийцам стоять в ашраме на гвоздях. Спустит все Бигово наследство на благотворительность…

Версии ходили самые разные, но, кажется, не угадал ни один критик. Потому что уже через серию Кэрри побежала на… свидания! То ли ей тогда было 55, то ли 57 – авторы к концу проекта сами запутались, сколько, но была Кэрри уже немолода. И вот она, овдовев спустя годы после истечения климакса, потеряв любовь всей своей жизни, пустилась по свиданиям. Ее толкал к чужим мужчинам современный догмат, согласно которому человек всегда должен быть востребованным, сексуально активным. «Меня хотят, следовательно, я существую». Кэрри именно подталкивали на свидания, как к чему-то обязательному, приличному. Будто бы хранить два месяца траур по любимому мужу – это что-то вызывающее, плевок в лицо обществу. Сороковины справили, а вдова все тоскует? Как неприлично!

Даже издатель подталкивал Кэрри к свиданиям. Именно требовал, чтобы она на них бегала. Чтобы «победила себя». Издатель хотел нормальной современной истории.

От момента гибели Бига в душе до дня, когда Кэрри стояла с уже выпущенной по этому поводу книгой в руках и зачитывала ее аудиоверсию, прошел год, за который она успела отойти, слетать в Париж, сбегать на свидания, написать книгу и выпустить ее, завести романы «просто для секса» и даже созреть до идеи написать бывшему любовнику Эйдану, мебельщику из провинции. Кэрри тут же бросилась в страстные с ним отношения и вдруг объявила, что любовь к Мистеру Бигу была, скорее всего, ошибкой!

Ошибкой! Шесть сезонов, два полнометражных фильма – видите ли, ошибка. Купил пентхаус, оплачивал дорогие покупки, оставил наследство в несколько миллионов, и тут она поняла, что ошиблась. Что важнее простые отношения с сельским парнем, который делает мебель, пусть даже у него плохой вкус и трое неуправляемых детей. Получается, Кэрри – бескорыстная душа, ценящая в отношениях прежде всего теплоту, интимность, романтизм? Этакий удар по алчным жертвам капитализма.

Сначала Миранда уходит с престижной денежной работы, предпочитая волонтерство в правозащитном секторе. Теперь вот Кэрри вслух произносит, что богач с пентхаусом может оказаться хуже простого парня, не умевшего выбрать обручальное кольцо.

Цените простоту, комфорт, естественность, цените тех, кому вы нужны, живите для других – как бы кричат нам Миранда с Кэрри. Вот только сначала Миранда заработала состояние, обслуживая интересы крупных корпораций, ступая по головам. Легко стать филантропом, если отложил на жизнь несколько миллионов. И легко любить сельского парня, если городской бонвиван оставил тебе миллионы.

Да, легко оказалось ценить простоту отношений с мебельщиком, у которого скромные доходы и трое детей на шее, если у тебя самой от покойного мужа богатство. Сказка об американской любви стала лицемерным фарсом. Биг был нужен, пока близость с ним давала деньги, статус, шик и тот самый пентхаус. Деньги влюбляют, как и власть, влияние. Множество женщин искренне любят богатых и влиятельных людей, а мистер Джон Престон был еще и красив, почему бы Кэрри было в него не влюбиться?

Но куда интереснее, почему она не полюбила в свое время Эйдана. Слишком прост. Беден. Имел плохой вкус. Не подходил для выходов в свет. Не смотрелся в новых ресторанах и на бранчах с подружками. В общем, этакий простачок, любить которого трудно, потому что он не может дать тебе ничего, кроме большой и чистой любви. А у Бига к любви прилагались путешествия по миру, пентхаус и кругленькая сумма в банке.

Что же изменилось? Почему Биг стал ошибкой? А потому что оставил Кэрри свои миллионы. Она теперь богата. У нее деньги Бига, ей не нужно думать о заработке и жить с Эйданом в тесной квартирке. Она сможет сама летать в Париж, не подсчитывая, сколько алиментов он отошлет сыновьям. Она купила огромную квартиру в два этажа, куда все эти сыновья смогут приезжать, не раздражая ее своим присутствием. «Наша квартира», – говорит она мечтательно Эйдану в последней серии.

«Да, наша», – повторяет он, поглаживая Кэрри по ноге.

Но оба забыли сказать, что квартира куплена на деньги Бига. И что беззаботная любовь возможна лишь потому, что Биг все еще содержит Кэрри. Идеальный мужчина, он оставил деньги и исчез, подарив ей повод выгулять на похоронах элегантную шляпку.

Кэрри счастлива с Эйданом, потому что все заботы об их быте и тратах взял на себя Биг. О чем она жалеет? Был ли Биг ошибкой? Наверное, безошибочным с его стороны решением стало бы отдать Кэрри деньги еще при жизни и исчезнуть.

Как-то это лицемерно. У них феминизм, многообразие полов, демократия. У них дочь Шарлотт сменила пол и имя, все восхитились и поддержали. Они очень свободные, прогрессивные. Не то что мы, лапотники. Сразу понятно — демократическая нация, добившаяся свободы для всех.

Но в сериале мы видим, что в реальности там все те же шкуры. Продажные шкуры, которые могут быть счастливы, только когда у них есть деньги. Миранда не уходит в НКО до начала карьеры корпоративного юриста, она идет туда после. И учит нас жертвовать собой. Собой, но не деньгами, которые заработала.

Кэрри учит бескорыстной любви, имея огромное наследство от Ошибки всей ее жизни. Все бескорыстные. Даже Стэнфорд Блетч все бросил и ушел в монахи. В минувшей серии мы ведь увидели еще один странный поворот сюжета: пожилой гей Стенфорд, который пропал в прошлом сезоне, потому что актер во время съемок умер от рака, появился в виде фото: покойного Гарсона Уилли обрядили в монашеское одеяние. И мы узнали, что Стэнфорд улетел в Японию, бросил все и стал монахом. Во-первых, это как-то кощунственно по отношению к скончавшемуся артисту: сыграл после своей смерти. Во-вторых, та же история: сначала покуролесил в Нью-Йорке, заработал денег, достаточных для того, чтобы на его свадьбе пела Лайза Минелли, а потом прозрел и ушел в монахи.

Ни один из них не проникся любовью к простоте до того, как разбогатеть. Вот если бы они принимали постриг или шли бесплатно работать волонтерами, будучи бедняками в съемной студии, было бы другое дело. А так – одно лишь лицемерие. Богачи учат бедняков, как нужно во всем себе отказывать. При этом та же Миранда морщит нос, попав в гости к подруге-блогеру, живущей в тесной съемной однушке.

Может, в последней серии все изменится. Например, Эйдан, который явно уже испытывает дискомфорт и подозрение, отвернется от Кэрри, ибо поймет, что как он ей не был нужен без денег и лимузина, так бы и не сгодился, если бы на нее саму эти деньги не упали с неба, сброшенные скончавшимся спортсменом Престоном. Это было бы справедливо. Ведь она бросила его, не согласившись на рай в шалаше с простоватым другом. И теперь тоже не согласна, она готова жить с ним в богатой квартире и ни в чем себе не отказывать. Ибо Биг позволяет.

Неприятный осадочек, в общем. Будет неплохо, если Кэрри воздастся. Ошиблась она, видите ли.

Да нет, ни в чем эта красавица-транжира, которая к шестидесяти годам не научилась даже сама сварить яйцо, не ошиблась, она все правильно рассчитала, получила деньги и может себе позволить любые экстравагантные отношения. Легко быть чудаком, когда ты чудовищно богат. Вот это, кажется, главная мысль последнего сезона «Секса в большом городе». Бедняки не чудят, они работают и хотят денег.

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