Не мошенники спецы, а жертвы внушаемы: почему стыдно верить телефонным «майорам»

Вчера смотрела сюжет про старушку, которая подожгла военкомат. Корреспондент сочувственно объясняет: «Трудно было не поверить мошенникам, ведь на той стороны провода работают настоящие профессионалы!».

До того поджигателем был молодой крепкий парень. Правда, он пытался сжечь банк. Про него телевизор и вовсе сказал, что молодой и успешный был бессилен перед «мощью НЛП». Дескать, такие против гражданина технологии применили, что каждый бы не устоял: отдал бы ему деньги, драгоценности и пошел бы жечь банки.

Друзья! Не каждый! Никакого НЛП в той его форме, про которую рассказывают на платных курсах, не существует. Это выдумка. Говорю вам как человек, изучавший университетские курсы психолингвистики, суггестивной лингвистики, психосуггестии. «Теории лжи», кстати, тоже не существует. Есть комплекс дисциплин, которые лишь в некоторых случаях и примерно могут помочь понять язык тела человека. Есть бихевиоризм – изучение поведения человека. Чудес нет. Управлять человеком с помощью слова и читать его мысли можно попытаться, получив с отличием диплом по психологии, психолингвистике и нейрофизиологии. И то результаты будут скромными.

Никакие нанятые по объявлению мошенники не владеют техниками внушения. Так же, как цыгане не владеют гипнозом. Если бы это было так, все цыгане работали бы в спецслужбах и реанимациях! Просто цыганки, с которыми мы сталкиваемся на рынке, быстро говорят, необычно выглядят, на них все блестит – люди отвлекаются. Сейчас цыганский промысел почти исчез, а раньше он был успешен, потому что они хорошо набивали руку: в позднем СССР и в 90-е милиция работала неэффективно, цыгане жили замкнуто, своих не выдавали, многие не имели документов, потому изловить воров среди цыган было трудно, вот они годами и промышляли, оттачивая мастерство. Цыганские мошенницы ничем не отличаются от других. Но чтобы жертве после обмана не было мучительно стыдно, они рассказывали про невероятные навыки гипноза ромалов.

И жертвы телефонных мошенников, которых мы видим в последние годы, – это примеры внушаемости. Надо уже как-то вслух назвать все своими именами. Чтобы жертвы такого обмана получали не сочувствие, а общественное порицание.

Была ведь раньше такая мера воздействия на индивида: человек опасался что-либо делать, зная, что его осудят публично. Тогда осуждали семьей, двором, коллективом. А теперь мы будем осуждать всей страной, потому что такие товарищи почти всегда попадают в новости. Пока дело касалось исключительно их денег и квартир с дачами, можно было еще махнуть рукой: каждый волен поселиться у разбитого корыта. Но теперь они поджигают, и это уже не смешно, так что к потенциальным поджигателям, которые могут спалить нас, пока мы перевыпускаем карту в банке, нужно применять все меры воздействия, в том числе общественное порицание.

Для этого следует с широких экранов внятно объяснять: нет, все те люди, что отдают мошенникам квартиры, переводят им деньги, стали жертвами не высококлассных спецов, а собственной внушаемости. И не каждого обманут.

Половина всех трагедий с телефонными мошенниками кроется во фразе: «Обмануть могут каждого». Нет, не каждого! И надо всюду это повторять, чтобы людям, если они не глубокие пенсионеры, с которых и впрямь спроса нет, стало стыдно! Это возымеет эффект. Порицание крайне действенно.

Была же волна, когда вдруг народ забеспокоился, что жертв украинских мошенников будут судить за финансирование ВСУ. Люди испугались. Сами мошенники фактически подтвердили, что страх сесть за предательство существенно снизил количество подаренных квартир, поэтому придумали ответный ход: стали звонить и говорить, будто другие мошенники украли деньги и как раз переводят их на украинские счета. «Тебе крышка, бабка, посадят за измену». И бабулька торопится перевести оставшееся, чтобы не стать предателем.

Однако страх, что осудят за финансирование ВСУ, работал недолго: в эпоху телевидения и интернета все же видят, что ни одну старушку пока не посадили за измену родине. Так что, как говорили в моем детстве другие не знавшие интернета старушки: у народа отлегло от задницы. Расслабились. И снова понесли ворью деньги, квартиры, машины, дачи…

Человек – существо социальное. Иной без квартиры и накоплений в нашем мире проживет куда вернее, чем под постоянным осуждением. Так что надо вводить меры общественного порицания. И везде говорить, что перед нами жертвы никаких не «спецов», которые якобы профессионально обрабатывают так, что они не имели никаких шансов положить трубку и остаться с квартирой. Это внушаемые люди! Порой – до агрессивности.

Вспомните многочисленные видео из разных регионов страны, когда настоящие полицейские хватают за руку жертв и по часу пытаются им объяснить, что они снимают деньги мошенникам. В Уфе двое полицейских сорок минут уговаривали крепкого и пышущего здоровьем мужчину не переводить деньги мошенникам! В Челябинске дежурный наряд, участковый и психолог сутки отговаривали крепкую пенсионерку не переводить мошенникам 10 млн рублей! Появилось целое направление документальных комиксов: как по всей стране полиция умоляет россиян не отдавать жуликам деньги. Но у нас есть такие россияне, что называют приехавший на служебном авто наряд полицейских в форме мошенниками, а верят непонятному гэкающему пареньку из WhatsApp.

Если бы все эти россияне знали, что их ждет не только нищета и потеря жилья, но и порицание всей страной, они бы лучше думали. А то сделают глупость и потом бормочут в полиции: меня-де обработали «спецы».

Да никто их не обрабатывает. На том конце провода сидят посредственные люди. Многие из нас лично с ними общались. Скажите, разве вам не звонили «с банка»? Мне одно время названивали часто. И я всегда слышу говорок, просторечие, какого не бывает у людей с высшим образованием, живущих в столицах. Я слышу нередко г-фрикативный: это точно не россияне, потому что, опять же, приезжающие в Москву или Петербург жители южнорусских регионов сразу его утрачивают. А с какой бы стати мне начали звонить «оперативники» с Кубани? Они ведь представляются столичными «следователями».

Гэкают, хэкают, говорят крайне простыми предложениями, что выдает в них отсутствие хорошего образования. Их уловки однотипны и примитивны. И если обыватель может не знать, что в России нет «управления безопасности МВД» и что сидящие там генералы точно не будут звонить в уральский ПГТ, то распознать неразвитую речь и просто увидеть, что звонят с мобильного, этот обыватель обязан!

Тем более постоянно им отовсюду кричат, что из банков никто звонить не будет. Только глупость, собственная скудная эрудиция, отсутствие жизненного опыта и высокая внушаемость заставляют человека верить этому бреду. Потому что никакими спецами мошенники не звучат.

А ведь не так давно звонили вообще уголовники. Был у нас период, когда с зон вызванивали по объявлениям о продаже и выспрашивали реквизиты счетов. Отличительной особенностью тех мошенников была строгая периодичность выхода на связь. «Я уезжаю, перезвоню в четверг». Это просто в четверг у них на этаже будет охрана, которая разрешает пользоваться телефонами.

Ходили даже рассказы о целых мошеннических колл-центрах, которые якобы работали под прикрытием ФСИН. Я, честно говоря, в это особенно не верила. Извините, ладно украинского хуторянина по телефону не распознать – зека-то можно по голосу определить? Мы их даже определяем, когда они взламывали страницы во «ВКонтакте» и писали нам от имени наших знакомых: «Закинь косарь на карту ни в падлу». А уже если он заговорит!

До сих пор зеки по телефону то там, то тут мутят, но вряд ли они оказывают сколько-нибудь существенное влияние на экономическую ситуацию, это точечная проблема. Телефонные мошенники – уже общая. С тех пор как они стали подговаривать на поджоге, сделались проблемой еще и чрезвычайно опасной. Людей, которые клюют на такие уловки, нужно стыдить. И, может, даже позорить. О стариках в деменции речи не идет – тут уж ничего не поделать. Но остальным должно быть стыдно отдавать деньги мошенникам.

Если ты повелся на нехитрые уловки неумных людей, если снял десять миллионов, потому что тебе в WhatsApp позвонил гопник с аватаркой «ФСБ России», то мы, как минимум, вправе сказать, что ты поступил неумно. Люди, которые становятся жертвами таких преступлений, должны встречать не только сочувствие. Если они работают на ответственных работах, то это повод говорить о компрометирующих обстоятельствах.

Может инженер по безопасности метро отдать все деньги мошенникам? Вы бы хотели ездить на эскалаторах, которые он проверяет? А оперировать сердце у хирурга, которые по первому указанию неизвестных лиц с улицы продаст квартиру и спустит с балкона деньги в пакете?

К чести инженеров с хирургами я пока не слышала, чтобы они покупались на такие трюки. Но есть, к примеру, случай известнейшего историка и культуролога, который продал квартиру, дачу, присовокупил к вырученному все сбережения и отдал мошенникам. Имя называть не буду, человек пожилой, но скажу, что он написал работу под названием «Феномен быдла» и еще недавно имел влияние в обществе, выдвигал разные теории, его цитировали. Один мой знакомый, тоже пожилой политтехнолог, любил ввернуть фразу-другую из трудов этого гуру гуманитарного знания, когда хотел показать, сколь тупы и невежественны люди в России. Потом оказалось, что автор теории русского народа как быдла, на которого любили ссылаться либеральные мыслители, все отдал мошенникам. Иии? Никаких комментариев? Хотя бы порицание?

Был другой случай, когда главред известной и ныне закрытой радиостанции-говорильни, по совместительству выпускавший еще и исторический журнал, в прямом смысле отдал накопления мошенникам с большой дороги. Причем по своей воле. Встретил машину с мошенниками, те его развели так, что он поехал домой и привез им несколько миллионов. Когда я написала, что этот человек должен незамедлительно покинуть пост главного редактора общественно-политической радиостанции, на меня спустили всех собак. Особенно, помню, бесновался ныне иностранный гражданин Невзоров, кажется, даже падлой меня назвал.

Падлы – те, кто так разводят. А я предлагаю быть честными и перестать списывать эти истории на неких спецов НЛП. Глупость всему виной!

Я, если честно, даже не верю, что украинских мошенников курирует ЦИПСО. Обычные гопники по объявлениям. И здесь у них явно сообщники, которые забирают деньги, совершают подставные сделки. Вот их за финансирование ВСУ надо судить!

И думаю, что поджигать военкоматы мошенники заставляют ради собственной выгоды.

Вероятно, на Украине действительно есть службы или организации, которые выплачивают деньги поджигателям, потому мошенники, выдоив внушаемого человека досуха, еще пытаются состричь с него, выдав его поджог за свой и получив вознаграждение. Если там и задействовано СБУ, то только в выплате денег за поджоги. Все остальное делается топорно и рассчитано на сверхвнушаемых людей.

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