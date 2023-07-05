Зачем с туристов в Петербурге брать налог

Ну что, кажется, у вас есть последнее лето, чтобы посмотреть Санкт-Петербург бесплатно. Вернее, без дополнительных сборов: губернатор Беглов подписал указ о курортном сборе с туристов. С 1 апреля за сутки, проведенные на наших реках и каналах, с путешественника будут брать по 100 рублей.

Инициатива для России не новая: курортный сбор уже платят туристы на Кубани, на «водах» и почему-то в алтайской санаторной Белокурихе. За границей этот сбор тоже встречается. Например, отлично помню, что в Юрмале есть не просто курортный сбор – там плата за въезд. На всех съездах с шоссе в город стоят этакие паркоматы, в которых собирают деньги. Точную сумму не помню, в 2019 году, кажется, это было четыре евро. Только за право въехать в город. Сколько раз выедешь и въедешь, столько и заплатишь. Для местных номеров предусмотрен свободный режим. Для латвийских абонемент. Официально указано, что деньги тратят на приведение города в порядок, украшение. И действительно, мы там видели кашпо с цветами вдоль дорог.

В Петербурге тоже есть кашпо. На Московском шоссе даже висят. В Зеленогорске, морском курортном пригороде, тоже все в цветах. А сажают их на казенный кошт.

Вернее, конкретно на мой, получается, потому что я, хоть и живу на даче, но налоги плачу в Петербурге. На них покупают цветы и высаживают вдоль трасс. Вроде бы это хорошо.

С другой стороны, в Петербурге столько потребностей, что кашпо с цветочками и клумбы вдоль шоссе – это явно не то, на что следует тратить налоги в первую очередь.

Город вроде бы и в хорошем состоянии, но общее многолетнее от него ощущение, что он никак не развивается. С одним метро сколько проблем. Реставрируют фасады, у кафе появляются террасы, изредка обновляется автобусный парк, новые трамвайные составы, новые электрички метро. Но все появляется дозированно, будто выдают из мензурки. Интернет вот бесперебойный недавно начали в метро обеспечивать, вроде бы теперь наконец есть на всех ветках, но внедряли медленно.

Глобального рывка, как в Москве, да и просто ощутимых улучшений в городе нет. И даже чемпионат мира по футболу никак особенно не сказался на Петербурге, кроме того, что тогда заасфальтировали по новой несколько улиц и открыли станции метро-долгострои. Ну так их должны были открыть еще за много лет до того.

Новых станций с тех пор нет, открытые к мундиалю то и дело ремонтируют: то потопы, то обшивка отваливается, то выходы перекрывают. Прямо несть числа напастям.

Что с новыми станциями? Мариинский театр уже приноровился работать на вечной стройке: метро «Театральная» копают 10 лет. Станцию «Горный институт» увидят, наверное, только наши внуки. С метро вообще беда: я переехала в Петербург в 2012 году, с тех пор помню постоянные скандалы, забастовки, несколько раз за эти годы в тоннелях митинговали рабочие, в том числе прямо в Новый год: им задерживали зарплату.

Наземный транспорт немногим лучше. Огромный прорыв: на множестве направлений микроавтобусным маршрутки заменили автобусиками типа ПАЗов. И это в последние пару лет. Что общей роли не играет: маршрутки гоняют, с коляской в них не сесть.

И так во всем, во всех мелочах. Инфраструктура комплексно не развивается. Нет внутри города нового метро, но собрались строить еще одну магистраль до Москвы, быстрее «Сапсана», хотя на «Сапсан» билеты не всегда раскупают, потому что дорого. Под магистраль сносят красивые дома на Фарфоровском посту, но не могут навести порядок на гигантской овощебазе рядом.

С ремонтами домов беда: многие стоят обшарпанные второй десяток лет, потому что в городе тоже запущена программа реновации, но по ней практически ничего не сносят и не строят, в итоге куча кварталов второй десяток лет замерли: ни туда ни сюда. У нас такой квартал: девятиэтажки отремонтировали, а хрущевки стоят и плачут, снести не сносят, ремонт не проводят, так как с 2011 года все ждут сноса. «Запустили реновацию» означает, что на нее плюнули во всех смыслах.

Но то окраины. И метро наше на проспекте Славы туристов вроде как не касается: хоть залейся. Вообще непонятно, с какой барской радости нам его открыли к чемпионату мира.

Ну хорошо. А центр? Ведь даже центр Петербурга не то чтобы обветшал, но на фоне Москвы очень отстает. Москва года два-три как немного устаканилась, лоск сошел и она превратилась в нормальный европейский город, ушла вычурность первых лет массированного ремонта и благоустроительного угара.

Однако даже сейчас, когда плитка в Москве пообтерлась, при возвращении из столицы в Петербург сохраняется полное ощущение, что наш город замер в развитии.

А лет пять назад, когда Москва стремительно обновлялась, было вообще плачевное чувство: выходишь из поезда в Петербурге – и плакать хочется. То ли от зависти, то ли от обиды, то ли от всего сразу. Несколько раз за 10 лет была в Москве на станции «Новокузнецкая», когда ездила в Третьяковскую галерею. И каждый раз замечала новое: то рынок с мочалками убрали и поставили лавки, то лавки поменяли, то плитку переложили, то красивые ларьки с кофе сделали, то снесли ларьки и открыли туалет. Постоянная жизнь, ни разу я, приезжая в Третьяковку, не застала пространство у метро в прежнем виде.

В случае посещения Эрмитажа перемена лишь одна за 12 лет: в 2011 году открыли долгострой – станцию метро «Адмиралтейская». Из перемен – арест имущества тогдашнего главы метрополитена и выявление Счетной палатой хищений на сумму 6 млрд рублей. Смотрим, что в Москве: стоимость 1 км путей мелкого залегания с полноценной станцией обходится казне в 4,5 млрд рублей. Метро на обычной глубине – на 2 млрд больше. Фактически, из интересного у нас только то, что на строительстве одной «Адмиралтейской» могли профукать еще одну станцию. Ну и туалет возле Эрмитажа, сделанный из старого автобуса, перетащили с одного места на другое.

Невский обновляется только путем смены заведений на первых этажах. Тротуары как расширили к 300-летию города, так 20 лет ничего радикально не улучшалось и не менялось...

Может, эти сто рублей помогут? Туристов теперь очень много, ехать-то некуда, в центре города даже церкви забиты посетителями, чего никогда не было. Когда я гуляла по Невскому накануне Дня города, толпа туристов была даже в немецкой Петеркирхе и у памятника Гете. Небывалый наплыв. Если с каждого по 100 рублей в день брать и потом средства направлять на развитие города, я согласна. Особенно если их будет контролировать федеральная власть.

Правда, сложно будет взимать плату, потому что множество гостиниц в туристическом городе нелегальные, они существуют в формате коммунальных квартир, переоборудованных под хостелы и гестхаусы, в таких даже паспорта обычно не спрашивают, потому что размещать хостелы в жилом фонде запрещено. Как будут брать деньги, непонятно. Может, сразу станут снимать через агрегаторы брони?

Ну ничего, придумают способ. Я буду только за. Раз уж без этих денег в городе ни на что не хватает, пускай дерут с туристов.

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