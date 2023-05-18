Отдых на 120 децибел

Великий Новгород, дневной час пик. На перекрестке останавливается машина с оглушающе громкой музыкой внутри. Окна салона открыты. Рядом – региональное управление МВД, стоят двое полицейских, о чем-то разговаривают, погоны видно плохо, званий не разобрать. Музыка играет, машина стоит. Что-то у водителя там случилось, он газует на своей рассыпающейся колымаге, а она не едет. Я уже перешла дорогу, зеленый цвет светофора сменился на красный, потом снова загорелся зеленый. Машина так и дребезжит от песен. Полицейские, пытаясь говорить друг с другом, переходят на крик. Наконец водитель шумного авто уезжает. Я подхожу к сотрудникам полиции и спрашиваю, почему же они не сделали придурку замечание. Ответ стандартный: «А что мы можем? Вне часа тишины он имеет право слушать музыку как угодно».

Неправда, не имеет! Но достоверно знают об этом в полиции либо самые высокопоставленные сотрудники МВД, работающие не ниже того же областного управления, либо их эксперты-юристы. Остальные, как правило, не знают вообще.

Россия парализована заблуждением о том, что государство разрешает шуметь сколько влезет, за исключением установленных региональными властями часов тишины. А на самом деле шуметь у нас нельзя никому никогда. Согласно СанПиН 1.2.3685-21, допустимый средний уровень дневного шума в жилых комнатах – 40 дБ, ночного – 30 дБ. Допустимый уровень шума днем для придомовых территорий – 55 дБ, ночью – 45 дБ. Ст. 6.3 КоАП РФ обязывает соблюдать эти нормы. Верховный суд давно разъяснил, что шум, порождаемый человеком, а не рабочей или инженерной техникой, замеру не подлежит и штрафовать нужно всех, кто громко слушает музыку или даже просто топает. Методические указания МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» говорят о том, что шум, порождаемый поведением людей (музыка, песни, свист) измерению не подлежит, для привлечения к ответственности Роспотребнадзор должен замерять лишь шум постоянно работающей строительной, сельскохозяйственной или бытовой техники. Ст. 15 Жилищного кодекса РФ говорит о том, что проживать в жилых помещениях можно лишь в случае, если они отвечают санитарно-эпидемиологическим нормам.

Все вроде бы понятно: законодатель давно встал на сторону тихого и спокойного большинства, которое не слушает громкую музыку, не поет в квартирах песни, не орет дурниной.

Причем наше государство понимает, что тихо в домах и на участках должно быть круглые сутки, потому что людям нужно не только спать в отведенное время, но и отдыхать с книжкой, учиться, работать из дома, обдумывать планы и просто мечтать. И делать они в своей квартире, в своем доме, на своем земельном участке имеют полное право всегда.

Почему же у нас столько людей уверены, будто до 22:00-23:00 можно сколько угодно шуметь с перерывом лишь на обеденный тихий час? И шумные соседи с гонором напирают, что с музыкой они так отдыхают. Как будто это их природное право – отдыхать под 120 дБ. Причем в такое заблуждение впадают не только представители малокультурного меньшинства, которое глушит соседей и прохожих музыкой, но и тихое страдающее большинство обывателей, годами терпящих придурошных соседей, так как люди у нас считают, что днем можно хоть на ушах стоять. У нас даже полицейские, которых самих глушат музыкой, в бессилии разводят руками.

Чтобы начинать хоть как-то бороться с нарастающим шумом, энтузиастам пришлось доходить до Верховного суда и у него просить разъяснений. Знаете почему? Потому что все эти защищающие от шумового беспредела нормы раскиданы по разным документам. Я, даже не особенно загруженная работой, сама недавно нашла время лично изучить судебную практику и прочитать все нормативные акты, КоАП, разъяснения Верховного суда, пояснения к СанПиНам и Жилищному кодексу. Что говорить о людях, которые десятки лет из года в год ходят на работу? Или об участковых, у которых то убийство, то кража мопеда, то собаки напали на ребенка?

Реально, столько документации наворочено вокруг одной простой нормы, по которой в современном обществе должны жить люди: если тебя слышно, ты плохой сосед. Борьба с шумом – редкий случай, когда все нужные законы есть, бороться большинство хочет, полиция и муниципалитет относятся к шумным гражданам с осуждением, но результата борьбы почти не видно, ибо хоть законы и есть, но черт в них сломал уже не одну ногу. Эти законы не работают не потому, что их сложно выполнять или никто не хочет ими заниматься. Тут ситуация плачевнее: о них почти никто не знает. Соответственно, чтобы нормы заработали, нужно, чтобы о них узнали все полицейские, сотрудники муниципальных управ и, что еще важнее, то самое спокойное большинство, которое сейчас буквально изнывает от соседства с малокультурным меньшинством. Значит, нам нужен простой и ясный закон, который бы в одной формулировке однозначно объяснил всем, что музыку громко слушать нельзя никогда и нигде, хоть в квартире, хоть в машине, если поблизости есть люди, жилые дома, офисы, производственные помещения. Нельзя петь громко в квартире. Нельзя говорить в общественном месте по громкой связи, нельзя смотреть видео и слушать музыку на телефоне через динамик, если вы не один в электричке, во дворе, на тротуаре.

Мы непременно придем к этим нормам общежития, как к ним пришли страны с более развитым бытовым техническим прогрессом, то есть первыми столкнувшиеся с повальным появлением громкой аудиотехники и смартфонов. Вы знали, что в большинстве штатов США сейчас в парках музыку можно слушать только в наушниках, даже на коллективной дискотеке? Да-да, приходят на вечеринку, надевают наушники и все слушают одно и то же.

В кондоминиумах прописаны жесткие правила по поводу любого шума. Кричать, свистеть, слушать музыку так, чтобы слышали соседи, нельзя. А если учитывать, что там перегородки в основном каркасные и часто состоят только из гипсокартона и гипсоволоконных плит, даже без каменной ваты, то требование к тишине очень высокие. Фактически, в многоквартирных домах сегодня американцы слушают музыку только в наушниках, а в частных домах – на небольших колонках.

Сурово? Нисколько. Просто их общество уже настрадалось от шума и порождаемых им конфликтов. Пока у нас были разве что бумбоксы, там народ приобретал огромные аудиосистемы, пока мы ходили с кнопочными телефонами, они перешли на смартфоны. И там некультурное меньшинство успело всех так достать, что в парке теперь нельзя устроить дискотеку. Сколько было стычек, нападений, соседских расправ и убийств из-за громкой музыки и включенных телефонов. Сколькие стали жертвом доведения соседей до неврозов? В стране, между прочим, свободный оборот оружия, поэтому, чтобы не усугублять ситуацию, штат за штатом стал принимать суровые законы по защите от звукового вторжения, как они называют любые громкие звуки. У них даже время для садовых и ремонтных работ прописано. Стрижка газона – раз в 10-14 дней в определенные часы. Допустим, в пятницу, с трех до семи. Не успеваешь? Нанимай работников. Не можешь? Съезжай. Все просто. То же касается вечной строительной колотьбы и пр. Если ты не можешь построить дом или сделать ремонт быстро и в установленное время, даже не начинай, потому что тебе все равно никто не даст колотиться днями и годами.

Мы к этом тоже придем. Причем очень скоро. Потому что у нас неврозы и срывы из-за шума уже зашкаливают.

Сегодня обычная семья имеет техники столько, что может издавать больше шума, чем в начале 90-х был способен породить целый многоквартирный дом. В итоге жизнь в новостройках с высокой слышимостью и большим процентом небогатых и не очень воспитанных людей превращается порой в ад. В столицах и в старых районах еще нормально. В провинции в многоквартирном панельном доме просто нельзя сосредоточиться.

Дачи и домики в дачных деревнях просто потеряли смысл. Их продают, обещая наслаждение тишиной и природой. А на самом деле там постоянно врубают музыку, музыка играет в машинах, в банях, на огородах. Постоянно идет косьба, пилка дров, сколачивание досок. Множество людей продают дачи, не имея возможности на них не то что отдохнуть, но и сосредоточиться. Также продают частные дома в городе и квартиры, выходящие окнами на частный сектор: там с утра до ночи музыка, покосы, пиленье…

В электричках только сейчас стало возможно хоть иногда проехать в тишине, и то речь о «Ласточках» на престижных дачных направлениях Москвы и Петербурга. Сядьте в пригородный поезд в Костроме или Челябинске – взвоете.

Прав своих никто не знает. Некультурные напирают, будто могут днем делать что угодно. Культурые не знают, что их покой защищен законом. Полицейским надоело выезжать на вызовы, но они тоже редко знают, как утихомирить нарушителей. Государству срочно нужно вмешиваться. У нас и так из-за шума происходят убийства, драки, поджоги, нападения, мордобой. Из-за музыки и ремонтов в квартирах люди натурально убивают друг друга. За шумные вечеринки расстреливают, были случаи, когда гибли целые компании нарушителей. За постоянную музыку в машинах по всей стране разбивают и жгут эти машины. Тихие соседи глушат шумных ответными песнями, в итоге третьи поджигают обоих.

Это чудовищная трагедия, которая требует немедленного внимания. Жить стало невозможно. Люди невротизированы, отдохновения нет нигде, нельзя даже сосредоточиться порой. Мы живем теперь так кучно, а громкой техники у населения на руках так много, что один невоспитанный гражданин может испортить жизнь двадцатиподъездному дому или полному вагону электрички. В квартирах окнами на проезжую часть вообще не расслабиться без берушей летом и не уснуть, потому что круглые сутки ездят с громкой музыкой машины. ГИБДД пытается что-то делать, но КПД этих попыток равен примерно нулю. Придумали штрафовать за установку нештатной акустики, и то можно досмотреть автомобиль, только если его остановят на ходу. Хотя просто можно зафиксировать факт громкой музыки, номер авто и привлечь к ответственности по ст. 6.3 КоАП.

В России нет никаких «до десяти могу шуметь сколько влезет». У нас установлены на редкость человечные нормы соблюдения тишины и порядка. Но сделайте уже так, чтобы о них все узнали и чтобы привлекать за их нарушение можно было легко и быстро.

Не надо дожидаться, пока еще десятки человек убьют или покалечат в драках из-за шумных пьянок под окнами, автомузыки и шансона на даче. Примите четкий, понятный и ясный закон, который бы объяснил всем, что шуметь нельзя вообще. Нигде, никому, ни в какое время суток в нашей стране нельзя шуметь без технической необходимости. Запомните эти три слова и заставьте население их выучить: нигде, никому и никогда!

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