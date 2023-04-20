Развивать на развивашках

Есть у меня увлечение. Своего рода хобби. Я люблю читать разные профеминистские паблики, вроде «Щастьематеринства», и атавистические мамские форумы. Захожу только в анонимные разделы, куда женщины пишут выговориться. Вам тоже иногда советую их читать – для общего, так сказать, развития.

В жалобах стандартный набор: муж по вечерам режется в игры, с детьми не сидит, денег в декрете не дает, все лишнее тащит маме и пропадает на ее даче. Но о чем бы ни была анонимная жалоба, про что бы ни писала очередная измотанная женщина, в случаях, если у нее есть дети старше трех лет, она всегда, без каких-либо исключений, начинает свой рассказ с того, что водит и возит детей на «развивашки». При этом часто описываются чудовищные лишения семьи, отказ от личного времени, залезание в долги, позорные просрочки платежей по кредитам – все ради этих самых развивашек.

«Стараюсь быть хорошей матерью, развивашки с года». «Моему семь, пять лет ходим на развивашки, все для него, сегодня сын назвал меня дурой».

Множество женщин жалуются на само устройство жизни, при котором чертовы – именно чертовы! – развивашки висят мертвым грузом на них одних. Со стороны это выглядит героизмом: ценность образования, попытка дать в жизни удачный старт, ответственное родительство и все прочее. Но если присмотреться, на какие конкретно занятия водят детей, по поводу ответственности, удачи, ценности возникают вопросы.

Начну с себя. Когда перед нами, живущими за городом, встал вопрос о дополнительном образовании для ребенка, нам и в голову не пришло водить дочь в частные студии – мы записали ее в художественную школу. Причем опять же, не в коммерческую студию, где все нацелено на развлечение – ребенка отдали в государственную худшколу, в группу с пяти лет. Третий год дочь более или менее занимается. Мы рассматриваем эти уроки в ее возрасте именно как дополнительное развитие. Лучше ведь, чем заниматься в непонятной студии, где выпускницы педколледжей якобы развивают малышей.

Развивашки в моем понимании – это спортшкола (сразу у профессионалов и под наблюдением врачей), иностранные языки у филологов, танцы в настоящих ансамблях или тех же спортивных школах. Ну и, конечно, это музыкальная школа. Может, шахматы еще. В возрасте постарше – научные кружки, драматические, фото- и морское дело. Только при театрах, а не как иногда бывает: провинциальный ведущий теленовостей, помелькав пару лет в кадре, тут же открывает детскую студию, обучая там младенцев и актерскому мастерству, и модельному, и ритмике с дикцией. Такие есть в каждом областном центре, чаще – по несколько. Тоже называются развивашками.

Слово это – развивашки – вообще до неприличия прямолинейное. Что развивают на развивашках?

Допустим, многие чуть ли не с младенчества водят детей в бассейн. Якобы это развивает. На самом деле матери просто хочется выйти из дома. Младенцу бултыхаться в хлорированной воде среди посторонних людей некомфортно и неполезно. С года ходят на какие-то занятия по раннему развитию. В Петербурге я даже нашла детский центр, куда берут с восьми месяцев. Внутри мягкие коврики, шкафчики, полочки с деревянными игрушками, картонными книжками. За 5-8 тысяч рублей в месяц прыщавая студентка показывает ребенку на картинках и называет словами арбузы, чайники, табуреты… Кто сказал, что это развивает? Даже и книжки-то такие покупать не стоит, не говоря уже о курсах. Разве же у людей в доме нет табуретов? Родители не могут показать ребенку тигра? Мать с годовасиком сидит час на пуфе, им показывают карточки с цветами. «Желтый». «Зеленый». «Пурпурный». За пурпурный, конечно, несколько тысяч стоит заплатить. Если дома с ребенком не говорят.

Феномен популярности этих развивающих центров меня поражает. Вернее, примитивность занятий для малышей. Чепуха под видом раннего развития. Даром-то ходить – смысла нет время тратить, а еще за деньги!

Или возьмите танцы. Тьма детских танцевальных студий, где по факту ребятишкам просто позволяют сорок минут попрыгать. Я встречала множество примеров, когда дети годами ходили в танцевальные студии, где их обучали непонятно чему, а потом оказывалось, что они просто синхронно топтались на месте с перерывами на свободные игры. Даже с иностранными языками такое бывает. Советская шутка о том, что в глухой деревне грузин десять лет преподавал редкий мегрельский диалект под видом английского, сегодня не так уж смешна: на детских языковых развивашках встречаются такие кадры! Недавно был скандальный пост в Telegram, который быстро удалили: школьная учительница английского рассказала, как к ней в класс привели ребенка, который первые четыре года был на домашнем обучении и учил английский на развивашках. Мальчик разговаривал на этом языке – как император Петр II на латыни: английскими словами, но на русской грамматике.

То же – с актерскими кружками. Если с детьми занимаются не специально обученные актеры-педагоги, а в очередной раз не пойми кто, получается только трата времени и денег. Которая конкретно в случае с этого вида развивашкой оборачивается еще и трагедией: ребенок заражается конкурсами красоты, мечтами о модельной карьере – хуже не придумаешь. Так как дети вообще редко бывают артистичны, большинство сталкивается с неудачей и обидой, которые в школе моделей и актеров щедро заливают оплаченными похвалами. В результате мы имеем человека не просто сломанного, но и сломленного не оправдавшимися ожиданиями. Развили так развили.

Неожиданных эффектов у развивашек много. Я читала о случае, когда в московской семье ребенок после посещения неких занятий по системе Монтессори стал якать и говорить «повернися», «улыбнися» – это у них такие педагоги были. Я сама слышала, как на детских мастер-классах по рисованию педагог говорила «бутер», «варик», «гуашька». Или «гуашка»? Я даже не представляю, как это записать русскими буквами.

Развивашки рисовашками у меня вызывают особенные вопросы, потому что мы видим, чем дети занимаются в художественной школе, и сравниваем с ерундистикой, на которую обречены юные посетители мастер-классов. Есть уже целое направление в псевдообразовательной индустрии: за тысячу или две дети усаживаются в красивом месте, перед ними ставят холст и показывают, как срисовывать картинки. И я знаю множество примеров, когда родители водили детей на такие мастер-классы, намеренно отвергая обучение в художественной школе, потому как считали, что они-то своим детишкам готовы обеспечивать самое лучшее. «Лучше «дошик» буду есть, но ребенку оплачу нормальные занятия, а не поведу его в вашу зачуханную школу». «Дошик», если кто не понял, – это родственник «варика». А нормальные занятия – когда десять детей сидят в красивом кафе и срисовывают собачку. Не поверите, сколько родителей гордятся, что оплачивают такие развивашки-рисовашки.

Недавно на волне налоговых проверок у предприимчивых «марафонцев», как я называю деляг, продающих онлайн-курсы исполнения желаний, вновь заговорили о необходимости сертифицировать образовательную деятельность.

Еще бы, у нас каждая задрипанная лошадь учит людей стремиться к мечте и под видом вебинара по раскрытию себя продает им участие в лотерее! Тогда заговорили о том, что неплохо бы гуру и коучей как-то систематизировать. Орган, может, какой учредить, чтобы их хотя бы на элементарную грамотность проверял. А в идеале – придумал бы, как весь этот шурум-бурум загнать не только в налоги, но и под аттестацию.

С развивашками надо еще жестче. Пускай берут деньги за перекидывание мяча в кампании прыщавого педагога, говорящего «здеся». Пускай вместо танцев позволяют детям прыгать на стены, а вместо живописи – срисовывать картинки. Только обяжите их называть свою деятельность не образовательной, а досуговой. Были ведь раньше разные досуговые центры, где люди как раз кое-как плясали, занимались якобы йогой, плели из макраме нахлобучки на чайники и вязали крючком чехлы для бутылок. Все это было до нас и никуда не уйдет после. Бултыхание в бассейне в надувных нарукавниках и аквааэробика – это досуг, а не обучение плаванию. Частная танцстудия, куда любой может прийти с нуля в существующую группу, – тоже досуг. Собрать детей в арт-пространстве, выдать им картонки с отпечатанными контурами и предложить обвести рисунок акрилом – организация досуга.

А еще есть робототехника для самых маленьких. Картинг для дошкольников. Центры развития эстетического вкуса с безвкусно одетыми педагогами. Все это и многое другое должно честно называться досугом. В переводе на русский – развлекаловом.

За развивашки родители будут жилы рвать, недосыпать сами, не давать высыпаться детям, но поведут их туда, некоторые посещают по четыре-пять разных занятий, ребенок освобождается к вечеру и до ночи делает уроки. Так люди, по их мнению, копят задел для будущего их ребенка. Но назови школу голоса и речи, мастер-классы по рисованию или контактную танцевальную студию развлекашкой, как платить за них тут же перестанут. Может, книг детям купят. В театре вместо развивашки сходят. В библиотеку запишутся: там умеют развивать и вовсе даром.

Сколько семейных скандалов, сколько неврозов, разводов удалось бы избежать, обяжи наше государство называть своими именами все, что касается детей. Мастер-класс по живописи в кафе – это развлечение. Развивающие занятия по авторской методике непонятной девчушки – услуги бебиситтинга, детские курсы моделей – заработок на родительском тщеславии, а непонятные танцы в фитнес-клубе – выкачивание денег у населения. Если ребенка некуда сплавить, можно отдать его на продленку, где он проведет пару часов времени с педагогами, у которых есть высшее профильное образование. Правда, в этом случае придется признать, что ребенок сидит и не развивается.

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