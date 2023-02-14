Зарплата 30 тысяч в день – не миф

Когда-то я уже рассказывала, что мы с мужем решили строить дом. Купили пустой участок – через три года неспешной работы вдвоем у нас там уже стоял красивый забор, дом, гостевой домик, сарай. Все стильно, благоустроено. Все делали сами. То есть в прямом смысле все, включая заливку фундамента.

За это время мы купили второй участок земли, со срубом. Две стройки сразу тянуть мы не могли, поэтому на вторую наняли строителей, они довели сруб до состояния черновой отделки, остальное мы закончили сами.

Конечно, хорошо, что нам не нужно ходить в офис и есть время самим разбираться в стройке. Потому что если свободного времени нет, то наемным трудом люди даже крепкого среднего достатка строятся годами – настолько дороги стали в России услуги строителей и отделочников.

Теперь я точно знаю, что самые легкие и самые наглые деньги с точки зрения затрат на получение навыков запрашивают именно строители и отделочники. Третья группа – риелторы. Все три профессии на самом деле осваиваются чрезвычайно быстро, кроме крановщиков и монтажников-высотников.

Возьмем, к примеру, поклейку обоев. В общем-то, даже по видеоурокам научиться отлично клеить обои можно за три дня. Я, публицист и литератор, освоила это дело достаточно быстро, я стремительно клею обои любой фактуры, без пузырей на стенах и грязи на полу. Я разбираюсь в видах подложек под обои и знаю, в каких случаях нужно использовать прижимные валики, а в каких – мягкий шпатель.

Недавно посчитала для интереса, сколько денег я сэкономила лишь на поклейке обоев в двух своих домах. Получилось двести с чем-то тысяч. Столько бы нам пришлось заплатить, если бы мы нанимали обойщиков. При этом справились бы они со всеми стенами вдвоем дней за пять неспешной работы с девяти до шести, перерывом на обед и отлучками на другие халтуры. 100 тысяч за неделю легкой работы. Слабо?

Часто вижу в соцсетях и «Яндексе» объявления о поиске отделочников. В провинциальных городах в основном за квадрат обоев просят 500 рублей. Считают по стенам. Гостиная 35 кв.м – это минимум 60 кв.м стен. Наклеить на них обои – 30 000 рублей. Вдвоем не спеша работы на день. Одному можно справиться за два дня.

Под такими объявлениями всегда море откликов. Сотни! Конечно, кто-то предлагает и 300 рублей за квадрат. И двести. Но в основном – пятьсот. Есть даже и отделочники, не готовые выезжать на объект при ценнике меньше, что 700 рублей за квадрат стен.

В столицах вообще тысячи отделочников рыщут в поисках заказа. Но дешевле, чем за 15 тысяч в день, они выходить не будут. И многие так ценят свое время, что ленятся в предложении услуг указать цену или опыт, больше половины всех откликов – это просто номер телефона. Иногда добавляют «Прафисионально».

А теперь вообразите, что поклейка обоев – это самая дешевая после покраски отделочная услуга. Дороже – шпатлевание и выравнивание стен, кладка плитки, настил пола. Реально сегодня стоимость рабочего дня отделочника – больше 20 000 рублей. Плиточник, к примеру, выкладывает кафель в ванной за день. Просит в среднем 25 000.

Я, к слову, не прекращая оставаться литературоведом и публицистом, выложила плитку в ванной, выложила душевой уголок, плитку на кухне. Я научилась ее резать, клеить, затирать. Ну, в первый раз получилось так себе, зато со второго раза – хорошо. Фактически я училась несколько дней.

И так – со всеми работами. Понятно, что многое у нас получается средней паршивости, однако в целом дом вышел красивый, крепкий, теплый. И второй мы доделали тоже хорошо.

Человек любознательный, я часто спрашиваю отделочников, почему они так высоко себя ценят. В ответ те неизменно мне заливают, будто «прафисионально» и «качиствино» не может быть «дешива». На вопрос, сколько нужно учиться их работе, говорят, что очень долго.

Ну вот я, вместе с мужем построившая если не два дома, то точно – полтора, да еще с забором и двумя маленькими постройками, совершенно точно знаю, сколько времени нужно, чтобы научиться клеить обои, шить вагонку и гипсокартон, шпатлевать стены, белить потолок, резать ОСБ и фанеру, шлифовать дерево, красить и полировать столешницу, восстанавливать мебель, класть линолеум.

За время строек я освоила практически весь строительный инструмент. Я умею работать с шуруповертом, дрелью, лобзиком, дисковой пилой, цепной, торцовочной пилой. Я могу выпиливать клинья под углом. Умею болгаркой шлифовать дерево без спилочных кругов. Эксцентриковыми и вибромашинками для шлифовки я работаю филигранно и отреставрировала много мебели. Я сошлифовала старую эмаль на антикварной чугунной раковине и покрыла ее новой эмалью, отчего раковина с 1000 рублей выросла в цене до 20 000. И знали бы вы, как я орудую краскопультом!

Даже не знаю, что такого не смогла за это время освоить, особенно не прилагая усилий. Достаточно сказать, что я и арматуру вязала. Лазерным уровнем в открытом поле я, кстати, тоже умею пользоваться.

А уж муж мой, тот всему научился. От кровельных работ до сантехнических. Водопровод мы везде проводили сами. В первый раз он копался долго, вникал, но потом все шло быстрее и быстрее, вскоре он лихо варил трубы и сам установил счетчик (в этом доме у нас в деревне центральный водопровод, да!).

Несколько лет назад, когда мы только приступили к стройкам, я для себя заключила, что, в принципе, почти все виды строительных и отделочных работ – это низкоквалифицированный труд, которому чрезвычайно быстро обучаются.

Строители, конечно, будут вам врать, что их профессии нужно учиться долго, что дешево или своими руками вы сделаете «никачиствено». Но правда в том, что обучиться этому легко. Мы даже каркас дома сами поставили. Там, конечно, в основном все делал муж, я лишь в редких случая помогала и антисептировала пиломатериал. Зато я почти весь каркас обшила доской с нащельником. Пилила доски тоже сама.

А знаете, сколько стоит поставить каркас? Я иногда вижу предложения. Если просто частники-шарашники, то получится… Ну, скажем, получится с расчетом 200 тысяч за 2-3 недели работы одного человека, плюс-минус, в зависимости от региона и удаленности участка. Два человека за две недели, с отлучками на халтуры по соседним СНТ, ставят полностью каркас дома 6х6 и покрывают его крышей. За это в среднем в областной столице сегодня оба возьмут 500 тысяч.

Думаете, будет «качиствино»? Не-а… Учтите, что большая часть всех этих строителей, даже и в компаниях, – это трудовые мигранты, которые на родине стройкой не занимались, потому что там строят мало, в бедной стране стройматериалы дорогие.

Вероятнее всего, многое из работ нанятый отделочник будет делать в первый раз, а остальному учился несколько дней-недель. Даже если ваша квартира будет десятая у него по счету, это будет означать, что те же обои он в совокупности клеил за всю свою жизнь месяц. Но и он, и большинство обычных людей будут вам говорить, что лучше переплатить, но нанять «профессионалов». Даже если у этих людей есть время самим научиться клеить обои и на вырученные деньги слетать семьей на море.

И это ладно – обои. У меня, например, муж электроинженер, у него есть соответствующий диплом лучшего электротехнического вуза страны. При этом я за годы строек десятки раз слышала упреки в наш адрес, люди на полном серьезе говорили, что надежнее нанять электрика-мигранта, чем сделать проводку самим. А еще лучше переплатить и нанять выпускника российского ПТУ. На электрика учат в ПТУ, вы знали? Год обучения – и человек берет 200 тысяч за организацию проводки в дачном домике. Делает он ее дня за четыре. Считает себя компетентней электроинженера. Заказы у такого расписаны на полгода вперед. До строительства дома я даже не задумывалась, кто делает в частном строительстве проводку. Если бы я узнала, что ее провел ПТУ-шник, я бы не смогла в доме жить – страшно. У меня, кстати, есть знакомая, у которой муж окончил институт МЧС, что-то с пожарной безопасностью и инженерией. Так он тоже никаких ПТУ-шников не нанимал, а делал все сам летом. Хотя при нынешних зарплатах в МЧС выгоднее было нанять электрика, чем тратить свой отпуск.

Что со всем этим делать, я не знаю. Как человек леворадикальной закваски, я бы должна испытывать пиетет к людям труда, но я не испытываю, потому что знаю, что их труду научиться легко. Работяги уже почти сто лет твердят, будто цемент месить – не языком ворочать. Вот только я знаю, что научиться месить цемент гораздо легче, чем освоить мою работу.

Но почему все эти строители-отделочники просят столько денег? 30 тысяч за день? Понятно, что они не зарабатывают 600 тысяч в месяц, большую часть времени они простаивают, предпочитая работать редко и драть три шкуры с единичных клиентов, которые бы и оплачивали простой.

При этом левацкая моя натура говорит мне, что было бы неплохо все это регулировать. Но как? У нас нет СРО для отделочников, деятельность не лицензируется.

Вот в какой-нибудь Германии строителей и электриков мало, цены на их услуги фиксированы, они все объединены в организации. Дешевле, чем положено, просить не имеют права, но и дороже – тоже. Что в итоге? Можно ждать водопроводчика неделями без преувеличения: нельзя нанять со стороны, вся кондоминиумы поделены, тарифы расписаны. Плохо.

Но и сегодняшний беспредел не есть хорошо. Если бы государство нашло способ обуздать аппетиты совсем уж обезумевших строителей-отделочников, при этом не создавая дефицит рук, да если бы также прищучило риелторов, которые благодаря одной общефедеральной компании придумали драть минимум по 5% и с продавца, и покупателя, у нас бы обстановка в стране тут же разрядилась, потому что жилье подешевело бы. С помощью госрегулирования можно сразу процентов пятнадцать, а то и двадцать в частном секторе сбить в цене. И процентов на восемь снизить стоимость квартир.

Риелторов прищучить легко, нужна только политическая воля, эти люди вообще занимаются сверхнеквалифицированным трудом, они – прослойка общества для изъятия излишков денежной массы и пристроя излишка трудовой силы. Я много лет работала журналистом в сфере недвижимости, сама продавала и покупала несколько своих квартир и точно знаю, что для работы риелтором нужна нулевая компетенция, а его услуги необходимы только в случае, если вы сами физически не можете присутствовать при продаже и покупке квартиры. Ограничить их тарифы и сразу снизить стоимость квартир – дело одного месяца и одного законодательного акта.

С отделочниками сложнее. Наверное, здесь можно регулировать через налоги. Но для начала нужно, чтобы все совершенно стали прозрачны для ФНС. Как только никто не сможет зарабатывать, не отчитываясь перед налоговой, можно будет вводить ограничения. Например, радикально повышать ставку при повышении тарифа.

Надеюсь, мы когда-нибудь до этого доживем. В стране дела с жильем обстоят все еще очень печально. Множество людей, даже имея высшее образование и хорошую работу, никогда не смогут построить дом или сделать хороший ремонт, потому что самим им заниматься некогда, а отделочники просят за свой неквалифицированный труд фантастические деньги.

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