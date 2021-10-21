Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россия не смогла опередить Шотландию в рейтинге УЕФА 10:18
Подводный крейсер «Князь Олег» провел стрельбы ракетой «Булава»... 10:11
В Екатеринбурге опровергли информацию СМИ о взрыве в котельной 10:10
Второй блок Ростовской АЭС отключен из-за отклонений в работе 10:08
Отмененный Стивом Джобсом планшет из 90-х появится на аукционе 10:01
Древнейший краб возрастом 99 млн лет найден целым в янтаре 10:00
Партия Зеленского впервые уступила партии Порошенко в рейтинге политических сил 09:54
Сенатор Цеков заявил, что Россия не допустит поставок британского оружия Украине 09:54
Первая шайба Тарасенко принесла победу «Сент-Луису» 09:53
В Турции утонул российский турист 09:48
Анастасия Миронова

Изобретатели колеса, коммуналки и сексуальных оргий

О невежестве зумеров и вызванных ими больших неприятностях

Писатель, публицист
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Давным-давно, лет двадцать назад, один преподаватель нашего родного филфака доступно объяснил, зачем нужно много читать: чтобы не опростоволоситься и не писать глупости, сто раз до тебя уже написанные. Я запомнила урок: читать надо! Не только для того, чтобы сойти за умного. Прослыть неучем не столь горькая перспектива, нежели слава изобретателя колеса. Есть ощущение, что нынешним двадцатилетним в университетах про такое не рассказывали.

Тут следует сразу пояснить, что претензий к современной молодежи у меня нет. Я не отношусь к тому неизбывному отряду брюзжащих с раннеегипетских времен тетушек, которые считают детей пропащими. Молодежь у нас нормальная, я вижу. У них развитая речь, более высокие, в сравнении с советскими и постсоветскими, требования к уважению друг друга, они деликатны, знают цену своему времени…

Но тяга к изобретению колеса среди молодых пугающая. Наверное, потому что они мало читают. Вернее, читают как раз много, но всякую ерунду. Объективно говоря, чем моложе сегодня человек, тем меньше у него времени на чтение и образование – вокруг слишком много отвлекающей информации. Сейчас даже программу на филфаках сократили. Привели, так сказать, в соответствие с новой реальностью, в которой университетам приходится конкурировать за время студентов с десятками онлайн-кинотеатров, стримерами, авторами подкастов и тиктокерами. Когда этим детям читать семь томов Пруста и всю «Божественную комедию»? К тому же они еще и работают. В наше время единицы имели во время учебы подработку, а сейчас, думаю, есть целые группы, где работают все абсолютно студенты.

Тяжесть проблемы усугубляется тем, что этих людей учат уметь презентовать и продавать свои труды. Раньше у нас сетовали на недостаток в российском образовании занятий на развитие коммуникативных и самопрезентативных навыков. И, конечно, кругом стыдили нашу школу и университет за то, что те не учат детей считать деньги, как это делают американцы.

Ну вот, появились поколения, которые умеют себя подать и продать. Сотни тысяч целеустремленных и умеющих себя преподнести невежд, которые быстро считают, лихо соображают и продают друг другу изобретенные ими колеса.

Помните, как эти зумеры придумали коммуналку и назвали ее коливингом? Все просто: достаточно одеться в стиле Tomboy, объявить себя веганом и сказать, что в твоем коливинге будут жить только современные успешные люди с серьезными требованиями к комфорту. Ну и еще одну стену выложить кирпичом – так лучше продается. И – вуаля! Комната в коммуналке в центре Москвы сдается за 50 тыс. рублей. Причем под центром имеется в виду не Варварка или Никольская – у метро «Курская», например, такие расценки. 25 тыс. – реальная стоимость комнаты, еще 25 – надбавка за красивые слова и новомодный абырвалг с обязательным употреблением слова «пространство» вместо «помещение» и немного лести доверчивому клиенту. В Петербурге я даже видела рекламу такого жилья, где было сказано, что там ждут только людей творческих профессий, которые ценят комфорт и способны сделать жизнь соседей ярче. Причем в коливинге была опция парного съема комнаты, то есть на двоих. Даже угол сдавали под видом жилья для самых лучших.

«Расскажите немного о себе».
«Я работаю продавцом в магазине индийских товаров».
«Прекрасно, у нас все ребята очень творческие, вам с ними будет комфортно».

Это я позвонила по одному такому объявлению. Творческие продавцы, верстальщики, сотрудники веломастерских. Все верят, что они неповторимы и требуют повышенного комфорта.

Раскрою секрет: честных способов уговорить человека снять комнату вместо квартиры нет! Но можно заманить в коливинг неопытных. Тех, кто мало читает, не знает жизни и даже кино нормальное про коммуналки не смотрел. Они купятся на слоган, будто самые творческие и состоявшиеся жители Москвы и Петербурга отныне выбирают коливинги, заселятся туда и сбегут после истечения аванса. А изобретатели колеса пойдут продавать что-нибудь другое.

На днях в одном модном питерском журнале вышла статья о девушках, которые придумали за деньги устраивать сексуальные оргии. Вообще-то продать такое можно, но, объективно говоря, возможностей для расширения бизнеса нет – спрос на участие в секс-вечеринках на 100 человек, прямо скажем, даже и в нуарном Петербурге не велик. Особенно в наши дни, когда люди валяются под ИВЛ.

Но я ошиблась. Оказывается, на организации оргий можно делать деньги и расширять клиентскую базу без конца! Нужно только объявить секс-вечеринку практикой познания себя, изучения телесности, избавления от комплексов. Многие наверняка успели прочитать фееричное интервью этих двоих предприимчивых особ, устраивающих оргии на десятки участников, с поркой, каким-то там шибари, «обнимашками», «дарк-румами» и «пространствами» для «групповых контактов». В арендованную квартиру или лофт приходят люди, раздеваются и предаются известному со времен Ветхого завета свальному греху. Дело, скажем так, в нашей культуре постыдное, рассказывать об участии в подобных мероприятиях не принято. Тем более признаваться, что ты организовываешь их за деньги. Но это – взгляд старых калош, которые не догадались назвать притон комфортным пространством, оргию – практикой, а ее участников – сторонниками групповой терапии. После этого можно идти в СМИ и рассказывать, что ты помогаешь людям обрести себя. И можно, сходив на такую вечеринку, без зазрения совести описать свой опыт. Я лично читала длинный рассказ белорусской журналистки о том, как она ездила на такую оргию в Петербург. И ведь не лихо было из Минска добираться.

Когда я в Facebook рассказала об этом, мне написала женщина, ходившая на такую вечеринку в питерском «Севкабеле» – это тоже теперь «пространство». Она говорит, что там было около 1000 человек, все с боди-артом, мебель обернута полиэтиленом, каждому выдают под попу одноразовую подстилку. Говорит, что за четыре часа на этой оргии она не видела ни одного презерватива. Все ерзают на полиэтилене с этими подстилками под задами, а коронавирус, ЗППП, ВИЧ, ВПЧ никого не интересуют, ведь люди не на групповуху пришли, а записались на исцеляющую практику по принятию своей телесности. Вот если бы это был просто секс – тогда еще понятно…

В 1990–2000-е нас мучили рассказами про СПИД. Население было дикое, поэтому нам постоянно вдалбливали в голову, что надо предохраняться. А теперь? Я вот, как лицо, стремительно приближающееся к своему пятому десятку, думала, если честно, что новые поколения давно все знают о половых инфекциях, это же не мы, дикари. Беда в том, видимо, что остальные подумали так же. В итоге... когда вы в последний раз видели социальную рекламу о защите от ВИЧ? А какой-нибудь концерт в пользу больных СПИДом? А раздачу презервативов? Предполагается, что все давно просвещены. Но оказалось, что это люди не читают, не интересуются, а государство и благотворительные фонды перестали бомбить их просьбами предохраняться.

Одна моя знакомая по интернету недавно написала в ужасе: ей тоже тридцать семь, она стала встречаться с двадцатилетним коллегой. Да-да, я знаю, в моем возрасте это очень распространенная тема для бабских баек: женщины любят прихвастнуть, как за ними ухаживают студенты, не способные отличить ровесниц мамы от своих одногруппниц. Но тут история правдивая: нашелся любитель бальзаковских дам, соблазнил и… И только в постели выяснилось, что парень не то что не взял презервативы – он никогда ими не пользовался. Попросту не считает нужным и не верит в последствия. О ВИЧ он узнал из фильма Юрия Дудя и решил, что это проблема наркоманов. О сифилисе вообще не знает. Хороший мальчик из интеллигентной семьи, учится в МГИМО. Ему некогда читать и смотреть что-то, кроме соцсетей и подкастов, а там о предохранении мало рассказывают.

Как результат, ротация клиентуры, как и в коливингах, на оргиях большая: некоторые выбывают по естественным биологическим причинам – заразились. Другие – сникают под бременем стыда.

Не читающее книжек и не смотрящее хорошее кино поколение – повторим: откуда у него на это время? – идет рассказывать про свои «практики» журналу и сталкивается с реальностью, в которой еще остались люди, помнящие, что к чему. Человек, рассказавший об участии в такой «практике», вдруг понимает, что у него есть родители, начальники, контрагенты, которые еще читали «Закат и падение Римской империи» и помнят шуточки про немецкое групповое порно. И вдруг оказывается, что прогрессивный зумер поучаствовал в обычной групповухе, а рассказал об этом, потому что не знает, что это предосудительно. А не знает потому, что не читал книг.

Секс-оргии и теснота коммунального жилья – не единственное, что пытаются, исключительно по своему незнанию, легализовать зумеры. Слово «полиаморы», к примеру, слышали? Тоже модно нынче. Непонятно, то ли это попытка выделиться и ярко выступить с игрой во фрика, то ли – все то же изобретение колеса: чего уж таить, чуть не большинство взрослого населения полиаморы, просто как-то не принято это афишировать. И открытые браки существовали всегда, но раньше к ним относились честнее, все понимали, что такие браки существуют от безысходности одного из партнеров либо от тяжелого финансового положения обоих, невозможности разъехаться и пр. А тут молодые и прогрессивные обрекли это в новую форму – и вот уже ты не гулящая жена, не муж-бабник, а современный полиамор. Все – до первого столкновения с реальностью, когда свободные духом полиаморы обзаводятся общим имуществом и потом начинают его делить. Или вступает в игру все тот же злополучный кожвендиспансер, в котором работают знатные специалисты по сдергиванию зумеров с небес на землю. У нас был один известный политический активист, объявивший себя полиамором: левацкая идея, веганство, профеминизм и прочий полный набор мало читающего неофита. Все кончилось, когда жена этого полиамора, такая же полиаморка, отметилась публично в полиаморной связи с полиаморным анархистом, про которого на всю страну рассказали, что у него ВИЧ и он еще пару таких же полиаморов заразил. Давненько что-то с тех пор не видно этой прогрессивной полиаморной семьи…

Черт с ними, с коливингами! У нас появились поколения, которые, в силу своей плохой образованности, изобрели секс. Я долго думала, почему именно сейчас случился у нас бум трансгендеров, полиаморов и раскрепощающих практик в комфортных пространствах. И пришла к выводу, что просто двадцатилетние не знают, насколько они не оригинальны. Они не слышали и не читали о том, что легализовать все это в глазах большинства не удается со времен Древней Греции и Великой Римской империи.

Потому новомодные квир-теории, гендерные штудии и секс-практики на тысячу участников множатся и крепнут, как на закваске, на невежестве новых поколений, которым некогда прочитать, что всю эту экстравагантность человечество не раз уже видело.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Еще заразнее: в России выявили случаи новой версии коронавируса AY.4.2
Роспотребнадзор зафиксировал пациентов с потенциально более заразным коронавирусом
«Россияне испугались»: COVID-19 отменил ноябрьские путешествия по стране
Онищенко призвал россиян закрыться на дачах во время длинных выходных
Торговцы и фармацевты: кому «не светят» каникулы в ноябре
Глава Минпромторга Мантуров назвал тех, кто будет трудиться в нерабочие дни
В Кремле сообщили о планах Путина провести ежегодную пресс-конференцию
Эпидемиолог заявил, что российские вакцины защищают от нового штамма коронавируса AY.4.2
Второй блок Ростовской АЭС отключен из-за отклонений в работе
Москвичка умерла от COVID-19, специально заразив себя и родных
Новости и материалы
Россия не смогла опередить Шотландию в рейтинге УЕФА
Подводный крейсер «Князь Олег» провел стрельбы ракетой «Булава» в Белом море
В Екатеринбурге опровергли информацию СМИ о взрыве в котельной
Отмененный Стивом Джобсом планшет из 90-х появится на аукционе
Древнейший краб возрастом 99 млн лет найден целым в янтаре
Партия Зеленского впервые уступила партии Порошенко в рейтинге политических сил
Сенатор Цеков заявил, что Россия не допустит поставок британского оружия Украине
Первая шайба Тарасенко принесла победу «Сент-Луису»
В Турции утонул российский турист
Пенсионер расстрелял участкового в Брянской области, чтобы отомстить за жену
Губернатор Приамурья заявил, что регион исчерпал возможность развертывания коронавирусных коек
Популярный эксклюзив PlayStation выходит на ПК
Туктамышева ответила на вопрос, не холодно ли ей кататься в «тонюсеньком» платье
EMA может начать экспертизу «Спутника V» в начале 2022 года
Утечка пара произошла на Ростовской АЭС
Экс-хавбек «Спартака» назвал худшего игрока красно-белых в матче с «Лестером»
Роскачество выявило в Дарницком хлебе следы пестицидов
Москвичей предупредили о штормовом ветре
Все новости
Анастасия Миронова
Изобретатели колеса, коммуналки и сексуальных оргий
О невежестве зумеров и вызванных ими больших неприятностях
Безработные и самозанятые: с кого власти хотят снять больше налогов
Счетная палата подсказала ФНС, как увеличить сбор налогов с россиян
Каникулы в ноябре: 7 решений, о которых нужно знать
Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
«Автотор» построил компактный завод для BMW
В Калининграде возведен корпус производства автомобилей BMW
Знать в лицо: Huawei представила первый ноутбук, узнающий владельца
Новый ноутбук Huawei будет узнавать обладателя по лицу и обеспечит фирменное звучание
Без QR-кода не заселять. Как в Крыму ведут борьбу с коронавирусом
В Крыму, Мурманской и Волгоградской областях с конца октября вводят QR-коды
От «На игле» до «Стива Джобса»: лучшие фильмы Дэнни Бойла
«За что платить, за ямы?» Дальнобойщики пообещали «итальянские» забастовки
Профсоюз водителей выступил против взимания платы за проезд по региональным дорогам
«Они хотят денег и признания»: зачем талибы* приезжали в Москву
В «Талибане*» заявили, что их правительство в Афганистане полностью соответствует стандартам
«Это внедряют спецслужбы России». В Киеве составили глоссарий неправильных фраз
На Украине запретили термин «Великая Отечественная война»
«Песенка «Юрий будет дуть» — может, за это его еще покарать?»
Блогеры, депутаты и судэксперт — о приговоре Дудю по делу о пропаганде наркотиков
Самое народное мясо: что остановит рекордное подорожание курятины
Производители больше не могут искусственно сдерживать цены на курятину
«Мы готовы встречаться». В НАТО вспомнили о России
Столтенберг возложил на Россию ответственность за прекращение диалога с НАТО
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях