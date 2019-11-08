Надувной танк

Хочу рассказать вам одну историю. В сентябре собрались на грандиозных учениях «Щит союза» две могущественные армии: российская и белорусская. Дело было в Нижегородской области. Это важно — именно в Нижегородской. То есть, не в тайге. И в этой-то области пропал с учений, на глазах у цвета двух армий, солдат-срочник. Его поискали-поискали немножко, да и не нашли, хотя он никуда не убегал, а заблудился и сам очень хотел быть найденным.

Просто у двух государств не нашлось спецсредств, чтобы оперативно обнаружить солдата по сигналу мобильного телефона, который он взял с собой. И не хватило ресурсов оперативно получить координаты солдата у оператора связи. Более того, когда этот солдат Демин сам позвонил из леса в МЧС, его не определили даже по исходящему сигналу, хотя тот район области усеян вышками.

Вот такой случился конфуз. Кому трагедия, а для армии именно конфуз. Чему они там учатся на своих учениях, если, собравшись вместе, не могут определить координаты звонящего?

У нормального человека сразу возникает закономерный вопрос, что же тогда в армии вообще могут? Дудаева в 1996 году ликвидировали, отследив сигнал от его телефона с самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Специально целый самолет пригнали, и тот постоянно кружил над предполагаемым местом звонка.

Прошло 23 года, а наша армия, стало быть, по-прежнему может отследить звонок только таким самолетом, который, не исключено, у нее всего один или вовсе уже сломался?

Нормальный же вопрос, уместный? Зачем нам все остальное, если не можем базового? Оружие это, которое само летает, обходит препятствия и находит жертву прямо в доме, на диване? Зачем нам покорение космоса и прочие неприятности? Кто всем этим будет управлять? Те же люди, что не смогли найти звонившего срочника в маленьком лесу?

Смешно…

На днях посмотрела по телевизору передачу про новейшие оружейные разработки. Наши, конечно. Засмотрелась. Там, например, показали экзоскелет, который помогает солдату переносить нагрузки и тяжести. И один такой уже демонстрировали на какой-то выставке. Надели на человека, и весь день человек в нем на этом мероприятии стоял. Еще и 20 кг песка ему в ранец засыпали. Разработчик рассказал журналистам, что демонстратор за все эти часы даже не устал.

Ну, хорошо, давайте опустим этический момент и не станем спрашивать, зачем вообще заставляли человека столько времени стоять с грузом песка за спиной. Другое меня волнует. Вот я за последние год-полтора не раз видела сообщения о том, что в тех же Штатах экзоскелет в нынешнем «носибельном» варианте придумали в компании ReWalk Robotics для инвалидов. И, в первую очередь, хотят внедрить его среди парализованных. Понимаете, куда зашла их научная мысль и где всплыла наша?

У них весь корпус современных наработок был брошен на пользу сначала обществу, а потом уже — армии. У нас — наоборот.

В России есть минимум две серьезные разработки медицинских экзосклетов. В Волгограде местные врачи в этом году анонсировали экзоскелет хирурга, помогающий переносить многочасовые операции. Но что-то не слышно о хлопотах государства по внедрению такой конструкции. Еще есть в России успешно реализованный частный проект ЭкзоАтлет — это внешний скелет для медицинской реабилитации. Я не поленилась внимательно изучить его судьбу. Не американский ReWalk, конечно, но тоже вполне успешный.

Сегодня ЭкзоАтлет есть в ряде клиник России, вот только почти везде указано, что пройти курс восстановительных занятий на этом скелете можно только на платной основе или по ДМС. Разве что в Новосибирске медцентр сообщает, что проводит бесплатные занятия в рамках апробационной программы. Ну и в Кировской области центр реабилитации предлагает пройти ее на экзоскелете за счет ФОМС, но только в случае, если травма была получена пациентом на производстве. Остальные клиники в России либо сразу указывают, что программа платная, либо кокетливо этот вопрос вообще обходят.

Зато где-то, черт возьми, стоит 12 часов подряд с песком за спиной модель универсального солдата. И я не удивлюсь, если для армии не только своих навыпускали скелетов, но и этих ЭкзоАтлетов купили в несколько раз больше, чем сегодня доступны для лечения.

Смотрела я телевизор и думала, что разница в менталитете между нами и американцами огромная: те сначала изучили потенциал применения разработки в медицинских целях и поставили на поток, а мы, бедные, скоро в ремках ходить будем, но вбухиваем чудовищные деньги в экзоскелет для солдат.

Зачем? Где нам придется воевать так серьезно, что потребуются подразделения бойцов в экзоскелетах? Куда они пойдут в такую даль? Да еще с песком в ранцах?

Второй пример — показали по телевизору, что и у нас разрабатывают стрелковое оружие на базе магнитного рельса — магнит разгоняет снаряд, тот летит с невероятной точностью куда надо. Отлично! Блестяще! Тянемся за американцами, они только-только такую пушку изобрели и уже опробовали. Но вот проблема: американцы эту технологию переняли у японцев, она стала результатом разработок сразу нескольких стран, в том числе СССР, но в современной Японии была доведена до совершенства.

И технология maglev — магнитной левитации — была придумана изначально для гражданских нужд! Для поездов. И американцы в первую очередь поезда на магнитной подушке разработали и запустили проект целой системы поездов, а уже потом стали думать про пушку.

Но нам, конечно, по телевизору этого не рассказали. Не объяснили на пальцах, что технология была придумана не просто для мирных целей, а для радикального улучшения качества транспорта. Что разработки велись с 1970-х, что и в СССР был экспериментальный магнитный поезд, то есть, даже советское государство догадалось в первую очередь пустить технологию на благо граждан.

Япония — вообще прекрасный пример, как далеко может шагнуть общество без армии. Экзоскелет не американцы, а японцы первыми сейчас массово внедряют. Причем, как вы понимаете, отнюдь не для армии. И поезда магнитные у них не солдат возить будут.

А нам, скажите, зачем магнитная пушка высокой точности, если армия телефон с точностью хотя бы до километра запеленговать не может?

Или, например, рассказали недавно о военных разработках новых шасси для Sukhoi Superjet — New. Тут уж я совсем не поняла: вы SSJ-100 не хотите до ума сначала довести? От него все отказываются, люди боятся летать. Я год назад была вынуждена сняться с рейса на таком самолете уже на посадке, по личным обстоятельствам, а недавно этот самый борт сел аварийно в Тюмени с отказом двигателя. Причем тут шасси вообще, если на гражданской версии этой комфортабельной кареты летать страшно?

Читаешь в газетах о новинках вооружения и плачешь. Бульдозер «ЧТЗ-Уралтрак» отправляется работать в Антарктиду. Вот те раз! А в мегаполисы вы хотя бы по паре бульдозеров отправить не хотите?

В Петербурге к выборам открыли в спешке метро, а грязь от стройплощадки убрать забыли. Я пошла на важную встречу мимо станции «Дунайская» и уделалась по уши так, что пришлось заходить чистить ботинки. А в Тюмени, куда я на днях приехала, вообще надо все бульдозером выровнять, грунта бы нового насыпать и газоны засеять, потому что грязь непролазная. Повела дочку в кукольный театр — так мы еще до посадки в такси по колени вымазались, дети в театре показывали на нас пальцем. Стыдно! Вот бы куда этот бульдозер! Вы в городах сначала приберите, зачем вам Антарктида?

Достраивают первый серийный истребитель. Су-57 называется. Хорошо, что не массовый. Зачем нам столько истребителей? У нас, например, в петербургском Купчино на улице каждый год кипяток под асфальтом прорывает, люди обвариваются, однажды на фонтане кипятка целая машина взлетела. А в Пензе на днях два человека сварились в таком кипятке заживо — асфальт под машиной разверзся. Не обожглись — сварились. Умерли.

Нельзя ли вместо серийного истребителя нам в Купчино трубы поменять?

Или, например, придумали дроны-камикадзе. Да вы обычные-то научитесь свои делать, без китайских и американских деталей! К кому вы эти камикадзе отправлять будете? К американцам? Из их же составляющих и на их ПО? А если он у вас потеряется, как солдат Демин, то что? Прошу запретить! Танки надувные или скелеты с песком — куда ни шло. Дроны-камикадзе? Нет, на это я не подписываюсь. Два-три таких достаточно потерять, чтобы вся страна потом годами в страхе держалась.

А еще есть ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс», которые можно базировать в вагонах и прямо оттуда пускать. Ну, замечательно! Знаете, как они объясняют необходимость создания таких ракет? Договор СНВ-2 запрещал передвижные комплексы в поездах, поэтому была уничтожена ракета «Молодец». А вот договор СНВ-3 такое оружие не запрещает, мы и рады стараться. Ну не запрещает он, и что? Мимо нельзя пройти?

У нас и без того поезда ходят еле-еле. Скудная железнодорожная сеть. Едешь на московской или петербургской электричке и стоишь по 10 минут на станции — пропускаешь товарный. Людям-то что, люди подождут? Теперь у нас еще ракеты туда-сюда катать станут, а мы их — пропускать. Вагоны, кстати, для нее наверняка сделают покомфортабельней наших.

Да сколько ж можно? Разруха, грязь на улицах — в театр чистым не доедешь. Ритейлеры куртуазно сообщают, что россияне перешли с овощей на крупы. Лекарств не хватает не только пациентам с экстравагантными болезнями — без препаратов остаются диабетики, онкобольные дети… А они магнитную пушку разрабатывают. Экзоскелет, чтобы песок таскать. Антарктида им покоя не дает.

Вы там издеваетесь над нами, что ли?